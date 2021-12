Trường Tiểu học Rạng Đông nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Trường Tiểu học Rạng Đông được đánh giá là đơn vị nhiều năm liền có chất lượng giáo dục đứng đầu huyện Nghĩa Hưng. Kết quả giáo dục của nhà trường ổn định mang tính bền vững qua các năm học với nhiều chỉ tiêu đánh giá chất lượng đạt 100% như: tỷ lệ học sinh lên lớp; học sinh có kiến thức, kỹ năng các môn học đảm bảo theo chuẩn và hoàn thành chương trình lớp học; tỷ lệ học sinh được đánh giá năng lực và phẩm chất mức Tốt và Đạt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT).

Một giờ học theo phương pháp mới ở Trường Tiểu học Rạng Đông.

Có được kết quả trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Rạng Đông luôn quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp GD và ĐT. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (năm 2016), đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 (năm 2018). Hàng năm, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được công nhận. Năm học này nhà trường có 30 lớp với 897 học sinh; 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện tại trường có 30 phòng học khang trang sạch đẹp, thoáng mát, đủ ánh sáng theo quy định. Từ năm học 2020-2021 đến nay, từ nguồn xã hội hóa, trường đã đầu tư 34 tivi cho 34 phòng học, phòng chức năng phục vụ dạy và học. Nhà trường đã tuyên truyền động viên cán bộ, giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, coi đây là giải pháp tích cực để tự hoàn thiện bản thân. Do vậy trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên có tầm nhìn, quan điểm, ham học hỏi, luôn nỗ lực phát huy sở trường vì mục tiêu nâng cao chất lượng GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Nhà trường đã thực sự vững mạnh với 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, 100% giáo viên đạt chuẩn giỏi cấp trường, 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 18 giáo viên giỏi cấp huyện. Để nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quá trình dạy học, khai thác thường xuyên các loại sách điện tử, các nền tảng như OLM, Avina... để giảng dạy hiệu quả; ứng dụng thành thạo CNTT trong dạy học như: soạn giáo án, thiết kế, trình chiếu bài giảng điện tử, bài giảng Elearning; thiết kế bài dạy và thực hành dạy học trực tuyến trên các nền tảng ứng dụng Zoom, Google Meet...

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã tích hợp và đa dạng hoá các hoạt động giáo dục để hình thành hành vi đạo đức cho học sinh, tích cực cải tiến môi trường học tập xung quanh các em, nhằm tạo ra những không gian thân thiện, lớp học kiểu mới. Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nhà trường yêu cầu giáo viên nắm vững nội dung chương trình, linh hoạt sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu chương trình, nhận thức của học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã linh hoạt tổ chức xây dựng nội dung dạy học cốt lõi, tích hợp liên môn; dạy học theo chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trực tuyến để vừa đảm bảo mục tiêu vừa an toàn phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả giữa kỳ, cuối kỳ phù hợp. Thực hiện chương trình GDPT 2018, trường chỉ đạo giáo viên nghiên cứu các bộ sách được Bộ GD và ĐT phê duyệt dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, đặc thù học sinh của trường cũng như nội dung từng bộ sách để lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2 đảm bảo các tiêu chí theo quy định; đồng thời chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học, thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập một cách linh hoạt để lôi cuốn học sinh tham gia tích cực, giúp các em phát triển toàn diện các năng lực phẩm chất ở tất cả các môn học; giáo viên sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, dạy học phân hóa, dạy học tích hợp giúp học sinh từng bước biết tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề; hào hứng, tự tin khi tham gia các hoạt động. Quá trình thực hiện đổi mới, giáo viên và học sinh đã khai thác hiệu quả các nền tảng, các phần mềm, các học liệu điện tử phát huy tối đa hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học dùng chung, đồ dùng học tập của cá nhân học sinh. Đối với hoạt động ngoài giờ lên lớp đảm bảo hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và an toàn phòng dịch, nhà trường đã tổ chức lồng ghép hoạt động trải nghiệm theo chủ đề vào sinh hoạt dưới cờ cụ thể, thiết thực: Vui hội trăng rằm; Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10); giao lưu “Thầy cô và mái trường”; Ngày hội “Trường em an toàn, không tai tệ nạn xã hội”; làm bưu thiếp, cắm hoa, vẽ tranh về Gia đình hạnh phúc; Ngày hội đọc sách; Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn; An toàn giao thông, thi vẽ ý tưởng tuổi thơ; thăm gia đình bạn nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; quyên góp giúp bạn bị bệnh hiểm nghèo...

Nhờ đó, nhiều năm qua, trường luôn giữ vững kết quả giáo dục toàn diện. Chất lượng dạy học đại trà trong các năm học đạt kết quả tốt, ổn định ở mức cao. Từ năm 2014 đến nay trường luôn xếp trong tốp đầu của khối tiểu học toàn huyện. Hàng năm, nhà trường có từ 80-82% học sinh được khen thưởng về hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện; có thành tích vượt trội trong học tập và rèn luyện phẩm chất, năng lực. Kết quả kiểm tra định kỳ và khảo sát của học sinh toàn trường do Phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT tổ chức coi chéo chấm chung nhiều năm liền được xếp vào tốp đầu của huyện. Phong trào bồi dưỡng học sinh năng khiếu của trường đạt kết quả xuất sắc với hàng trăm học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia mỗi năm. Riêng năm học 2020-2021, nhà trường có 186 giải, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng, 18 giải Khuyến khích trong cuộc thi Toán Tiếng Anh quốc tế HKIMO; 5 Huy chương Bạc, 17 Huy chương Đồng, 58 giải Khuyến khích trong cuộc thi Toán Tiếng Anh quốc tế SEAMO; 1 em đạt giải Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; 3 em đạt giải Hùng biện Tiếng Anh cấp huyện, 3 em đạt giải Thể dục thể thao cấp huyện. Trường có nhiều học sinh tham gia thi viết chữ Đúng và Đẹp cấp huyện, cấp tỉnh đạt giải cao. Năm học 2020-2021, trường có 48 em đạt giải chữ viết Đúng và Đẹp cấp huyện, trong đó có 3 giải Xuất sắc, 27 giải Nhất, 17 giải Nhì, 1 giải Ba cấp huyện. Từ năm học 2014 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc. Năm học 2020-2021 trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thời gian tới, nhà trường thực hiện rà soát, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình GDPT 2018; duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường./.

Bài và ảnh: Minh Thuận