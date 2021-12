Quan tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã triển khai tích cực giúp doanh nghiệp phòng chống rủi ro, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, đón thời cơ mới.

Hoàn thiện sản phẩm tượng đồng tại Công ty TNHH một thành viên Điệp Oanh, thị trấn Lâm (Ý Yên).

Để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử của tỉnh thường xuyên duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành, cập nhật bộ thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử để đảm bảo việc tra cứu, tìm kiếm văn bản của doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng. Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp xây dựng và đăng tải, cập nhật 572 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Các văn bản được đăng tải, cập nhật đều được thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo quy định, qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tra cứu và áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính. Rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; khuyến khích các doanh nghiệp đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức. Hiện nay, tỉnh có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 và kết nối liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 thuộc nhóm 16 tỉnh cao nhất cả nước; chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2020 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, UBND tỉnh quan tâm tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp qua các hình thức: tiếp nhận trực tiếp thông qua tổ chức hội nghị đối thoại, bằng văn bản, thông qua mạng điện tử hoặc thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra… Năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, doanh nhân để các nhà đầu tư và doanh nghiệp có cơ hội phản ánh trực tiếp các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều kiến nghị liên quan đến giãn nợ ngân hàng, giảm giá điện, tạo điều kiện cho các xe vận tải hàng hóa được cấp “luồng xanh” ra, vào địa bàn tỉnh… Trong đó, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa; cho phép trên 1.000 chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài được nhập cảnh, làm việc tại tỉnh; thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và chính sách khác trên 350 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với gần 1.100 khách hàng với dư nợ cơ cấu lại trên 1.400 tỷ đồng; miễn giảm lãi suất vay đối với gần 4.500 khách hàng với dư nợ trên 4.500 tỷ đồng, số tiền miễn giảm gần 20 tỷ đồng; hỗ trợ thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp; giảm tiền điện, nước... Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và huyện, thành phố của tỉnh chú trọng tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp mới được ban hành và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp. Thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã chủ động, trực tiếp hoặc phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng, tọa đàm, hội nghị đối thoại cho gần 2.000 lượt lãnh đạo các doanh nghiệp. Nội dung liên quan đến các lĩnh vực pháp luật về hợp đồng, chế định pháp lý cho doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.

Việc thực hiện đa dạng các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cấp, các ngành trong tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14% so với năm 2020; tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 2.600 triệu USD, bằng 104% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với năm 2020. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian tới, tỉnh tiếp tục bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tư pháp với các sở, ngành có liên quan và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ chức thường xuyên các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho pháp chế doanh nghiệp và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế sở, ngành. Cập nhật thường xuyên, có hệ thống các chính sách, văn bản pháp luật; liên kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có ở các trang thông tin làm nguồn dữ liệu. Các doanh nghiệp chủ động đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận và hiểu các quy định pháp luật để cơ quan Nhà nước giải đáp cụ thể, hạn chế được những rủi ro trong kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp ổn định, phát triển, tạo được nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng