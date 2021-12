Đồng bộ các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng

Tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là những nhiệm vụ thường xuyên đang được Công an huyện Nghĩa Hưng triển khai hiệu quả.

Công an huyện Nghĩa Hưng triển khai kế hoạch điều tra, phá án trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2021, Công an huyện Nghĩa Hưng đã tham mưu Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác an ninh trật tự; tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai đồng bộ xuống 24 xã, thị trấn trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; thành lập một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường giao thông ra vào địa bàn huyện và tại các bến đò khách ngang sông. Tuyên truyền, vận động các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tế địa phương. Công an huyện đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin kẻ vẽ 16 khẩu hiệu, 50 băng rôn, viết 15 tin bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở về các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tập trung vào tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng công nghệ cao; qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm của cán bộ, nhân dân. Cùng với công tác tham mưu, phối hợp, lực lượng Công an huyện luôn tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát công khai và mật phục nhằm kịp thời đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân... Trong năm 2021, Công an huyện Nghĩa Hưng đã gọi kiểm điểm, giáo dục 185 lượt đối tượng trong diện quản lý; xử lý hành chính 129 vụ, 168 đối tượng về hình sự; lập 17 hồ sơ đưa đối tượng vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; triệt xóa 2 chuyên án hình sự; triệt phá 1 băng nhóm côn đồ đòi nợ, xiết nợ; bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng có quyết định truy nã; bắt, truy tố 10 vụ cờ bạc với hàng chục đối tượng có liên quan. Các vụ việc điển hình là: khoảng 13 giờ ngày 21-1-2021, tại nhà nghỉ số 99, thị trấn Liễu Đề, Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Luyến về tội môi giới mại dâm; hồi 3 giờ ngày 7-7-2021, tại nhà Đặng Văn Hưng ở xã Nghĩa Châu, tổ công tác của Công an huyện đã bắt quả tang 3 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá để khởi tố, xử lý theo khoản 2, điều 321 Bộ luật Hình sự... Tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy, trong năm 2021, Công an huyện đã lập 101 hồ sơ quản lý đối tượng tại gia đình, cộng đồng và đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; xử lý hành chính 93 vụ, 99 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tập trung lực lượng xác lập, triệt phá 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 350,552 gam hê-rô-in; bắt 28 vụ, 32 đối tượng liên quan đến mua, bán trái phép chất ma túy. Vụ việc điển hình là khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-1-2021, tại cổng Trường THPT B Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Tân, tổ công tác của Công an huyện đã bắt quả tang Đinh Thị Oanh (SN 1976), cư trú tại xã Nghĩa Bình đang tàng trữ trái phép 1 bánh hê-rô-in, trọng lượng 350,290 gam. Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, Công an huyện thường xuyên tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong việc thực hiện các dự án kinh tế, giải phóng mặt bằng và một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp trên địa bàn cần bảo đảm tốt chế độ chính sách cho người lao động; xây dựng phương án phòng, chống ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong năm, lực lượng Công an huyện đã tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đã kiểm tra 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh tạp hóa... xử lý 18 vụ, 18 đối tượng vi phạm, phạt tiền 63,9 triệu đồng; 44 vụ, 48 đối tượng vi phạm các quy định về môi trường, phạt tiền 70,4 triệu đồng. Trên lĩnh vực kinh tế, Công an huyện còn bắt 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ, buôn bán hàng cấm; điều tra, khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng buôn bán mì chính giả; lập hồ sơ đề nghị truy tố 1 vụ, 2 đối tượng lạm quyền trong thi hành công vụ; điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự... Cũng trong năm, Công an huyện Nghĩa Hưng đã tiếp nhận 118 tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; tỷ lệ giải quyết đạt 94% trên tổng số thông tin tiếp nhận được...

Từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng từ đầu năm 2021 đến nay tiếp tục được bảo đảm ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thời gian tới, lực lượng Công an huyện tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tăng cường nắm chắc tình hình các dự án kinh tế trọng điểm đang được xây dựng trên địa bàn huyện như Khu công nghiệp Rạng Đông, cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ; tuyến đường trục phát triển kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; các dự án mới của Công ty Xuân Thiện... Chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh, không để nảy sinh khiếu tố phức tạp; đề ra nhiều giải pháp kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật./.

Bài và ảnh: Xuân Thu