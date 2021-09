"Khắc tên" trên những công trình

Thời gian qua, tuổi trẻ trong tỉnh đã ghi dấu bằng những công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực trong các lĩnh vực đời sống, xã hội. Qua đó thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới.

Công trình “cột điện nở hoa” do đoàn viên, thanh niên thành phố Nam Định thực hiện.

Với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc làm tình nguyện”, thời gian qua nhiều công trình mang “thương hiệu” thanh niên đã hiện hữu khắp các địa phương trong tỉnh, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân. Tháng 5-2021, Thành Đoàn Nam Định đã tổ chức vẽ, trang trí cột điện tại các tuyến phố. Dù chưa qua kinh nghiệm thực tế nhưng bằng sự học hỏi đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia công trình. Để vẽ bức tranh hoa có chiều cao hơn 1m trên cột điện, ban đầu phải quét lớp sơn xung quanh cột, chờ sơn khô ráo rồi mới vẽ tranh. Mỗi bông hoa, cành lá vẽ từ 2-4 lớp sơn để bền màu, nổi bật. Giờ đây, đi dọc theo các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Nam Định, nhiều người không khỏi thích thú khi thấy những cột điện được khoác trên mình bộ “áo” mới. Không còn quảng cáo, rao vặt dán chi chít trên những cột điện mà thay vào đó là những bông hoa được vẽ rực rỡ sắc màu. Đó là công trình “cột điện nở hoa” được đoàn viên, thanh niên thành phố Nam Định thực hiện, mang đến diện mạo mới cho các tuyến phố. Hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi, ý nghĩa, góp một phần công sức vào việc chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, từ đó lan tỏa những hành động đẹp của đoàn viên, thanh niên. Cũng là một công trình “xanh” được thực hiện bởi tuổi trẻ, hưởng ứng chương trình “trồng 1 tỷ cây xanh” của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh “90km hàng cây thanh niên” nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò của rừng, việc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, góp phần phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh quyển, bảo vệ và tái tạo nguồn nước… Những tuyến đường xà cừ, phượng tím, sao đen…, có công sức của đoàn viên, thanh niên đã góp phần tạo cảnh quan môi trường, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hơn hết, người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp từ những công trình này khi giao thông nông thôn an toàn, sạch đẹp. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng 38.171 cây xanh từ những “hàng cây thanh niên”. Việc trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa của việc trồng cây để tham gia chăm sóc, bảo vệ cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ trong các công trình, phần việc thanh niên còn thể hiện qua việc chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu như: Mô hình thắp sáng đường quê, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đảm nhận xây dựng công trình “đường hoa thanh niên”, “đường cờ thanh niên”, “hàng cây thanh niên”; xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, đảm nhận quản lý và duy trì các thiết chế văn hóa tại khu dân cư… với tổng trị giá 3,536 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Huyện Đoàn Hải Hậu đảm nhận công trình “Bộ dụng cụ thể thao ngoài trời” tại các xã trên địa bàn trị giá 850 triệu đồng; Huyện Đoàn Xuân Trường với công trình “Sân chơi cho thiếu nhi”; Huyện Đoàn Ý Yên tu sửa sân vận động, đồng thời tích cực vận động các gia đình hiến đất xây dựng đường làng, làm hàng rào chắn đường kênh, cột đèn, đường cờ với kinh phí trên 100 triệu đồng. Công trình xây dựng đô thị văn minh được Tỉnh Đoàn chỉ đạo mỗi huyện, thành Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã đảm nhận thực hiện các mô hình như: Tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”, biến điểm chân rác thành vườn hoa, “con đường bích họa”… xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép, thu gom, phân loại rác thải trên các tuyến đường, quét vôi gốc cây hai bên đường. Từ đầu năm 2021 đến nay, có hơn 7.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quét vôi trên 4.000 gốc cây trên địa bàn các phường, xã, thị trấn. Huyện Đoàn Hải Hậu triển khai công trình măng non “Ngôi nhà xanh” và “Hố xử lý rác thải hữu cơ” trong các Liên đội tiểu học và THCS trên địa bàn; trao tặng 140 nắp đậy hố rác hữu cơ, men vi sinh và pa nô hướng dẫn phân loại rác cho từng Liên đội, xây dựng 69 mô hình “Ngôi nhà xanh” tổ chức làm vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, dọn cỏ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trong huyện. Huyện Đoàn Xuân Trường với mô hình tái chế lốp ô tô để xây dựng sân chơi thiếu nhi, mô hình “Đổi giấy lấy cây xanh”… Những công trình mang tên thanh niên của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã hiện hữu trong đời sống bằng những việc làm đầy trách nhiệm, nghĩa tình. Màu áo xanh tình nguyện ngày càng in dấu trên những công trình cùng người dân xây mới, sửa chữa nhà ở cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; góp phần cứu sống người bệnh thông qua 3.885 đơn vị máu toàn phần qua các phong trào hiến máu tình nguyện…

Mỗi công trình, phần việc mang tên thanh niên dù lớn hay nhỏ đều chứa đựng nhiệt huyết, thể hiện sự sáng tạo, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội. Qua đó góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng hình ảnh đẹp tuổi trẻ với cộng đồng, xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh