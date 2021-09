Thành phố Nam Định đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Với chủ đề thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”, từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường và các khối thi đua trên địa bàn thành phố Nam Định đã triển khai các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Sản xuất thuốc kháng sinh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định).

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, UBND thành phố đã phát động và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”; “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Sản xuất kinh doanh giỏi”; thúc đẩy kinh tế của thành phố phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị cao. Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế thành phố vẫn phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ; 73 doanh nghiệp đang hoạt động trong Cụm công nghiệp An Xá đều duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Ở cả 3 xã ngoại thành Nam Phong, Nam Vân, Lộc An đều được thẩm định đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Trong lĩnh vực đô thị, môi trường, phong trào thi đua “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước” và phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” được tuyên truyền, phát động tới từng cơ quan, đơn vị từ thành phố tới cơ sở. Các cấp, các ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn đạt 100%; duy trì 135 tuyến phố văn minh, đô thị. Thành phố từng bước hoàn thành công tác quy hoạch, trong đó đã nỗ lực triển khai thực hiện lập, điều chỉnh mới quy hoạch phân khu trên địa bàn với 4 đồ án gồm: Phân khu trung tâm, phân khu phía bắc, phân khu phía tây, phân khu phía tây nam. Bên cạnh đó, thành phố nỗ lực tập trung nguồn vốn hoàn thành quyết toán tài chính 11 dự án công trình như: Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng phường Cửa Nam giai đoạn I, xây dựng đường gom Quốc lộ 10 đoạn qua cổng Công an tỉnh, xây dựng cống thoát nước đường Kênh, cải tạo sửa chữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Hai tốt” trong các cơ sở giáo dục; tiếp tục giữ vững thành tích dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện. Phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân được phát động sâu rộng. Hiện thành phố có 88% số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong dân đạt 92,5%.

Các phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cơ động. Đầu năm 2021, thành phố đã giao đủ 176 thanh niên, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm an toàn, đúng luật. Lực lượng Công an đang chủ động nắm chắc tình hình; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Từ nay đến cuối năm 2021, thành phố Nam Định tiếp tục lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021, phát động, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất nhằm giải quyết những việc khó khăn, những khâu và lĩnh vực còn hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó, tập trung đầu tư hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện, hoàn thành các hạng mục xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện thuận lợi và triển khai kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tạo nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, giữ vững thành tích đứng đầu cả tỉnh về chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt các chính sách cho người có công, các đối tượng chính sách theo quy định, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Chủ động và chuẩn bị tốt các phương án và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiệt hại của dịch bệnh COVID-19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Xuân Thu