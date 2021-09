Trực Ninh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Những năm qua Huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và lãnh đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chủ động tổ chức xây dựng KVPT vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận với phương châm “Xây dựng về chính trị là cốt lõi, kinh tế, văn hóa - xã hội là trọng tâm, quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Trực Ninh chuẩn bị đầy đủ các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2021.

Là địa phương có nhiều tuyến giao thông quan trọng, như: Quốc lộ 21, 37B; đường 487, 488B; có sông Hồng, sông Ninh Cơ, huyện Trực Ninh có vị trí trọng yếu liên hoàn trong KVPT tỉnh xác định rõ điều đó, huyện tập trung các nguồn lực, xây dựng KVPT huyện vững chắc. Trong đó tiềm lực chính trị; kinh tế, quân sự được củng cố; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh, xây dựng được “thế trận lòng dân” vững chắc. LLVT huyện được xây dựng với số lượng phù hợp, bảo đảm chất lượng, sẵn sàng chiến đấu cao; dân quân, tự vệ bảo đảm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ dân số theo yêu cầu. Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dân quân cơ động, huấn luyện các binh chủng; xây dựng các văn kiện diễn tập KVPT huyện năm 2021. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện tổ chức duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nhất là trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ, tết. Tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm tình hình tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng kế hoạch và thực hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch bảo vệ dịp lễ, tết, hội nghị, sự kiện chính trị trọng đại, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu tại vị trí thường xuyên; duy trì nghiêm nền nếp chế độ báo cáo tác chiến theo nhiệm vụ. UBND huyện chỉ đạo xây dựng các văn bản về phòng thủ dân sự, quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2021-2026; tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 Ban CHQS huyện tham gia hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện; xây dựng kế hoạch huấn luyện điểm tại xã Trực Thuận; tổ chức huấn luyện tại chức cho cơ quan và dân quân tự vệ; xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung nội dung phòng chống dịch COVID-19; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho Bộ CHQS tỉnh, Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện giai đoạn 1 năm 2021; công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 cho quân nhân chuyên nghiệp; bắn súng bài 1 súng tiểu liên AK, bài 1b súng CKC cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 1 năm 2021 đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó huyện tập trung xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng theo chỉ tiêu xây dựng mới; rà soát kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên; miễn nhiệm quân nhân dự bị biên chế đơn vị Trung đoàn 182 dự bị động viên đúng thủ tục, nguyên tắc theo quyết định giải thể đơn vị. Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện duy trì tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019 của Chính phủ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó Ban CHQS huyện thường xuyên đảm bảo tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ bắn đạn thật cho quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ giai đoạn 1 năm 2021; đăng ký thống kê số sách mẫu biểu theo quy định của ngành, bảo quản, sắp xếp vũ khí trang bị theo quy định, sửa chữa, cải tạo giá súng hỏa lực theo hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh. Đặc biệt thời gian qua, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt kết quả tốt. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện đã ưu tiên, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình của thế trận KVPT, hệ thống công sự trận địa, các khu căn cứ trong KVPT.

Thượng tá Phạm Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Trực Ninh cho biết: “Kinh nghiệm trong xây dựng KVPT huyện là đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể luôn quán triệt và nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của trên, quan điểm, chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; thường xuyên coi trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng KVPT, trong đó chú trọng phát huy tốt vai trò của các cơ quan, ban, ngành, nhất là cơ quan quân sự, công an, phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, huyện tập trung khắc phục những bất cập, hạn chế; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân; huy động các nguồn lực, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT vững mạnh./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn