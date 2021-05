Nữ cảnh sát tận tụy vì nhân dân phục vụ

Mặc dù mang trong mình trọng bệnh, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, thượng úy Trần Ngọc Yến đã không quản khó khăn, quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong khí thế thi đua sôi nổi kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946 - 18/4/2021), hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "100 ngày đêm quyết liệt, thần tốc, thực hiện cấp hơn 1,1 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trước ngày 15-6-2021", cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh đang ra sức phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ chiến sĩ tình nguyện không nề hà thời gian, ngày nghỉ, sẵn sàng làm việc xuyên đêm, tăng ca; nhiều đồng chí nỗ lực khắc phục khó khăn riêng, miệt mài không quản đêm ngày với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Tại điểm làm thủ tục cấp CCCD lưu động UBND phường Văn Miếu thời điểm dịch bệnh COVID-19 chưa diễn biến phức tạp trở lại, người đến làm thủ tục đông kín. Từ xa, chúng tôi lặng lẽ quan sát Thượng úy Trần Ngọc Yến, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Nam Định đang tất bật làm nhiệm vụ. Bà con đến đông, đợi chờ, sốt ruột, Yến vẫn tận tình, vui vẻ hướng dẫn từng trường hợp thực hiện thủ tục để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và chính xác nhất. Em cũng tranh thủ giải thích, phổ biến những lợi ích mới của người dân khi đổi sang thẻ CCCD có gắn chíp điện tử. Nhìn Yến miệt mài, tận tụy làm nhiệm vụ như mọi người trong đơn vị, chúng tôi vô cùng cảm động! Không ai biết và có thể nghĩ rằng người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc tém kia, miệng luôn nở nụ cười dù ca làm việc kéo dài lại vừa trải qua những đợt hóa trị, đang cố nén đau, vượt lên căn bệnh hiểm nghèo để cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm sắc nhiệm vụ được giao.

Mặc dù tiến độ công việc rất vất vả, sức khỏe yếu nhưng Thượng úy Trần Ngọc Yến luôn tươi cười khi tiếp người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Trong đơn vị, nhắc tới Yến là mọi người lại trào dâng thương mến và cảm phục hoàn cảnh và nghị lực của em. Hai vợ chồng Yến cùng công tác tại Công an Thành phố Nam Định. Chồng Yến là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đã không may qua đời từ năm 2016 vì căn bệnh ung thư phổi khi cậu con trai bé bỏng của họ chỉ mới 10 tháng tuổi. Nỗi đau góa bụa còn chưa nguôi thì người mẹ trẻ lại một lần nữa đón nhận tin dữ! Yến phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 3, các tế bào ung thư đã bắt đầu di căn... Yến đã trải qua cuộc phẫu thuật lần 1 và vẫn phải tiếp tục điều trị tích cực. Bệnh trọng, nhà riêng cũng không còn, mẹ con Yến đang phải ở nhờ nhà người thân, vừa phải nuôi con, vừa phải phụ mẹ nuôi 3 người em đang tuổi ăn học, khó khăn chất chồng nhưng Yến luôn vượt lên, không nề hà bất cứ nhiệm vụ gì.

Chia sẻ với chúng tôi về động lực giúp em kìm nén vượt lên những cơn đau, xông xáo, miệt mài tham gia "chiến dịch" cấp CCCD gắn chíp điện tử, Yến vui vẻ cho biết, em thấy đồng đội thời gian qua rất vất vả, trong ngày phải chia làm 4 ca liên tục 24/24h xuống từng tổ dân phố để phục vụ nhân dân nên “không yên lòng làm việc nhẹ nhàng” đơn vị phân công mà đã xung phong tham gia cùng anh em trong đơn vị chia sẻ công việc. Vì điều kiện sức khỏe Yến chỉ làm những việc tưởng rất nhỏ nhưng lại giúp cho các khâu được đẩy nhanh, không bị ùn ứ, ách tắc như sắp xếp thứ tự, tiếp nhận hồ sơ, tra cứu tàng thư đối chiếu các tờ khai đảm bảo thông tin chính xác, hướng dẫn nhân dân thực hiện các bước để bà con không bị lúng túng khi đến lượt, đảm bảo cho các khâu được trôi chảy. Mọi công dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử sau này sẽ không phải mất nhiều thời gian khi đi làm các thủ tục hành chính, cũng không phải mang theo nhiều loại giấy tờ tùy thân bên mình mỗi khi ra ngoài, tránh được nguy cơ mất, hỏng, gây phiền phức cho công dân... Đây là bước quan trọng tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, số hóa dữ liệu dân cư quốc gia. Hơn nữa, “được tham gia công việc chung, được bận rộn và thấy mình cũng đóng góp được một phần cho tập thể, em vui lắm, em thấy khỏe hơn”- Yến vui vẻ bộc bạch. Công việc như một liều thuốc tinh thần giúp em tạm quên những nghịch cảnh hiện tại, có thêm nghị lực bước tiếp, thực hiện những điều mà em còn chưa làm được. Niềm vui mỗi ngày của em chính là được làm việc, được cống hiến.

Uống vội chén trà trong phút giải lao giao ca, Trung tá Mai Thị Hồng Gấm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, người chỉ huy trực tiếp và cũng đang cùng tập trung thực hiện nhiệm vụ với Thượng úy Trần Ngọc Yến tại Tổ công tác lưu động bùi ngùi chia sẻ với chúng tôi: “có hôm, Yến phải mang theo con trai 5 tuổi cùng đi công tác. Nhiều khi Yến mệt, đi lại khó khăn, khó thở, có lẽ em đau lắm nhưng vẫn cố nén những cái nhăn mặt vì đau thực hiện tiếp công việc, luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt để đồng đội yên tâm”. Dù Yến chỉ thực hiện được những công việc đơn giản vì lý do sức khỏe nhưng trong đợt cao điểm khi toàn lực lượng đang tập trung hết sức để thực hiện song hành 2 Dự án lớn của Bộ Công an về sản xuất, cấp CCCD gắn chíp điện tử và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đóng góp của Yến cũng góp phần quan trọng vào thành công chung, đồng thời có ý nghĩa tinh thần rất lớn động viên đồng chí, đồng đội cùng cố gắng khắc phục khó khăn cá nhân để thực hiện nhiệm vụ chung, đảm bảo cả 2 dự án đều hoàn thành tiến độ trước ngày 01-7-2021.

Thực hiện Công văn ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử, Thượng úy Trần Ngọc Yến lại tích cực tham gia cùng đồng đội làm nhiệm vụ. (Trong ảnh: Thượng úy Trần Ngọc Yến tra soát tàng thư, đối chiếu tờ khai, hồ sơ đảm bảo cấp căn cước công dân chính xác).

Nhìn Yến và các cán bộ, chiến sĩ đang tất bật với chiến dịch cấp CCCD, chúng tôi lại bồi hồi nhớ về hình ảnh của những anh, chị "Hộ tịch viên" Nam Định năm 1955, tiền thân của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH bây giờ, khi Bộ Công an chỉ đạo tổ chức thí điểm công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu đầu tiên ở Nam Định. Chương trình sau đó được nhân rộng ra toàn quốc và vẫn được duy trì áp dụng cho đến nay. Đóng góp của Thượng úy Trần Ngọc Yến và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định bước đầu đã đem lại những kết quả xứng đáng: Từ ngày 26-3-2021 khởi động chiến dịch, Công an Nam Định liên tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD, được Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao. Thành tích đó đã góp phần tô thắm thêm lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Nam Định.

Những ngày này khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc cấp CCCD gắn chíp điện tử với yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Thượng úy Trần Ngọc Yến lại tiếp tục tham gia cùng đơn vị với những phần việc phù hợp, quyết tâm góp sức cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Vũ Duy Hưng

(Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH-

Công an tỉnh Nam Định)