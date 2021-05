Ngành GD và ĐT hưởng ứng phong trào thi đua chung tay vì người nghèo

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD và ĐT toàn tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo những bước tiến mới trong công tác giáo dục, trong đó có việc hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hàng năm Sở GD và ĐT phối hợp với Công đoàn ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào. Nội dung phong trào thi đua phong phú, đa dạng như: Chăm lo thiết thực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh; hỗ trợ kịp thời các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Tết Sum vầy cho giáo viên ở một số đơn vị; tham gia tích cực các cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” bão, lũ quét ở miền Trung và Tây Bắc; chú trọng các hoạt động tôn vinh nhà giáo, các học sinh tiêu biểu, điển hình vượt khó để dạy tốt, học tốt... Hàng năm, Sở GD và ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về thực hiện quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập; tổ chức và khai thác nhiều chương trình học bổng để trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh mồ côi cả cha và mẹ từ quỹ khuyến học Lương Thế Vinh từ năm 2018 đến năm 2020 là 957 triệu đồng; vận động Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Giao Thủy. Năm 2018, Sở GD và ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của tỉnh, qua đây đã góp phần động viên các thầy, cô giáo và các em học sinh trường chuyên nỗ lực phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt.

Huyện Nam Trực tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Việc thực hiện các chế độ chính sách như miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chế độ chính sách đối với học sinh nghèo, học sinh khuyết tật... cũng được ngành GD và ĐT thực hiện nhằm giúp các em giảm bớt khó khăn, yên tâm học tập, góp phần không nhỏ giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường theo độ tuổi và nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường, đặc biệt là ở những vùng khó khăn.

Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Sở GD và ĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tặng quà, động viên, thăm hỏi các gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự quan tâm về vật chất và tinh thần của Sở GD và ĐT và Công đoàn ngành đã động viên nhiều gia đình cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, Sở GD và ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã thăm hỏi 3.124 nhà giáo, 369 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn rủi ro, bệnh trọng; hỗ trợ xây mới 3 nhà ở công vụ giáo viên, tu sửa 3 nhà ở công vụ giáo viên, xây 6 nhà tình nghĩa tặng cho 6 giáo viên chưa có nhà ở. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, người lao động đã được các cấp công đoàn ngành quan tâm thực hiện. Tiêu biểu như năm 2019, thực hiện Chương trình “Nhà ở mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, Công đoàn ngành vận động hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới 2 nhà ở, tu sửa 2 nhà ở cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến tháng 10-2019, Công đoàn ngành đã vận động ủng hộ được trên 190 triệu đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch và thời gian xây dựng quỹ “Nhà ở mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2019-2023 đã hỗ trợ 2 giáo viên xây nhà mới và 2 giáo viên sửa nhà ở. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành GD và ĐT còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động quyên góp do MTTQ, đoàn thể các địa phương kêu gọi như: Quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ Chữ thập đỏ, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, hiến máu nhân đạo... Hưởng ứng cuộc vận động “Ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”, trong 3 năm học, từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020, các cấp công đoàn cơ sở đã tham gia ủng hộ được hơn 550 triệu đồng. Ban Quản lý và Điều hành quỹ của ngành đã chuyển 450 triệu đồng về Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hỗ trợ ngành GD và ĐT các tỉnh Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị; thăm, tặng quà cho 510 lượt nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Các cấp công đoàn ngành đã tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, Bộ GD và ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Bắc do bão, lũ gây ra. Năm 2020, toàn ngành đã ủng hộ hơn 9 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung.

Trong thời điểm khó khăn do đại dịch COVID-19, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã khảo sát tình hình việc làm, đời sống, tiền lương của nhà giáo ở các trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch báo cáo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh; gửi văn bản kiến nghị với người sử dụng lao động ở các trường THPT ngoài công lập thực hiện chi trả tiền lương, tiền công cho các nhà giáo theo hợp đồng đã ký kết; tuyên truyền vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động ở các trường THPT công lập hỗ trợ các nhà giáo ở các trường THPT tư thục, dân lập; qua đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các trường THPT công lập đã ủng hộ 78 triệu đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho 156 giáo viên ở các trường THPT tư thục, dân lập trong tỉnh. Nhân Tháng Công nhân năm 2020, Công đoàn Giáo dục tỉnh trao cho 176 nhà giáo ở các trường THPT tư thục, dân lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất 500 nghìn đồng và thăm hỏi 9 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 nghìn đồng, tổng số tiền trên 92 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán các năm 2018, 2019, 2020, công đoàn ngành đã thăm, tặng quà 510 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 267 triệu đồng; tổ chức Tết Sum vầy năm 2019 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, năm 2020 tại Trường THPT Thịnh Long (Hải Hậu) với số tiền trên 30 triệu đồng; hỗ trợ 3 gia đình nhà giáo và 1 gia đình học sinh mất do tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo với số tiền 12 triệu đồng.

Bằng những việc làm thiết thực trên tinh thần tương thân tương ái, toàn ngành GD và ĐT đã góp phần động viên các nhà giáo, học sinh giảm bớt khó khăn, vươn lên dạy tốt, học tốt, xây dựng mối đoàn kết, thương yêu, chia sẻ không chỉ ở một đơn vị, một vùng miền, một địa phương trong tỉnh mà còn có sức lan tỏa tới các tỉnh bạn./.

Bài và ảnh: Minh Thuận