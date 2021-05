Xã Bình Hoà chăm lo đầu tư cho giáo dục

Được sự chăm lo, đầu tư của Đảng ủy, UBND xã, sự nghiệp giáo dục của xã Bình Hòa (Giao Thủy) đã có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng giáo dục của các cấp học ngày càng được nâng cao.

Trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng ủy, UBND xã đều ra nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục; trong đó tập trung vào việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục mầm non. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường mầm non, tiểu học và THCS, góp phần hướng nghiệp cho học sinh và phù hợp với thực tiễn của địa phương. UBND xã bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp của nhân dân nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu các trường đều đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đến nay, cả 3 trường ở các cấp học của xã đã được đầu tư khang trang, sạch đẹp, có quy hoạch về diện tích đất theo quy định bảo đảm tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt cho thầy và trò. Trong đó, từ năm học 2018-2019, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã về việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 3 trường học. Phụ huynh học sinh đều nhất trí với các khoản đóng góp xây dựng nhà trường mà địa phương phát động. Đối với trường THCS của xã đã xuống cấp, địa phương thống nhất thu từ nguồn xã hội hóa giáo dục khoảng 50% tổng số kinh phí xây dựng, con em quê hương ở mọi miền đất nước ủng hộ 500 triệu đồng, huyện Giao Thủy hỗ trợ 1 tỷ đồng, còn lại trích từ ngân sách của xã. Sau 18 tháng thi công, ngôi trường 3 tầng khang trang với quy mô 12 phòng học, khu sân chơi rộng rãi được bê tông hóa, khu vệ sinh của giáo viên và học sinh được bố trí hợp lý riêng biệt, hệ thống nước cung cấp thường xuyên, đảm bảo vệ sinh, khu vực để xe đảm bảo đủ diện tích và an toàn. Tổng giá trị đầu tư công trình gần 11 tỷ đồng và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2020) trong sự phấn khởi của thầy và trò nhà trường và các bậc phụ huynh. Diện mạo của ngôi trường mới đã thực sự là động lực và điều kiện căn bản để nhà trường vươn lên dạy tốt, học tốt. Ban giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp các môn học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong nhà trường được đẩy mạnh qua các đợt vận động ủng hộ người tàn tật, giúp các bạn nghèo vượt khó…, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách học sinh. Những học sinh chăm ngoan, học giỏi và có thành tích trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đều được nhà trường và các đoàn thể khen thưởng kịp thời, động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi. Học kỳ I năm học 2020-2021, Trường THCS Bình Hòa có 75% học sinh trong tổng số 400 học sinh của nhà trường xếp loại học lực giỏi và khá, 80% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 18% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá. Các trường mầm non, tiểu học của xã cũng được địa phương quan tâm đầu tư xây dựng và phấn đấu vươn lên trong dạy và học. Học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Trường Tiểu học Bình Hòa được xây dựng cao tầng với 12 phòng học và phòng chức năng với cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trường mầm non của xã cũng được đầu tư xây dựng cao tầng khang trang, với đầy đủ phòng học và sân chơi, khu chế biến thức ăn hợp vệ sinh. Hiện tại, nhà trường đã huy động 47,2% trẻ ra lớp nhà trẻ và trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 100%. Do được nuôi dưỡng tốt, hàng năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở khối nhà trẻ chỉ còn 1,1%, ở khối mẫu giáo còn 2,4%.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, phong trào khuyến học khuyến tài của xã được quan tâm chỉ đạo, ngày càng phát triển. Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã tạo mọi điều kiện cho các dòng họ, thôn làng, các nhà trường, nhà chùa, xứ đạo… thành lập các chi hội khuyến học. Các tổ chức hội cơ sở đều xây dựng quy chế hoạt động, phân công cụ thể, có lịch sinh hoạt hàng quý, hàng năm, tích cực phối hợp với các trường học thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn và tổ chức có hiệu quả công tác vận động các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp ủng hộ đóng góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Hàng năm, các chi hội khuyến học đều tổ chức phát thưởng với tổng số tiền trên 300 triệu đồng cho các thầy cô và học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào dạy tốt, học tốt.

Với sự quan tâm, chăm lo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xã, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ học sinh của xã thi đỗ vào các trường THPT đạt khoảng 90% số học sinh tốt nghiệp THCS. Học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trung bình có gần 100 em/năm. Đó là động lực để Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp GD và ĐT, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hồng Minh