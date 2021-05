Phụ nữ Hải Hòa làm theo Bác

Hội Phụ nữ xã Hải Hòa (Hải Hậu) hiện có 1.589 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ xã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai, đề ra các biện pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Hội Phụ nữ xã Hải Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên phụ nữ đơn thân khó khăn tại chi hội 12 Xuân An.

Hàng năm, Hội Phụ nữ xã tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập, nghiên cứu nội dung chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm; từ đó xác định hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm làm theo tấm gương của Bác để vận dụng vào các hoạt động công tác Hội và cuộc sống. Nổi bật là cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ xã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Hải Hậu chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững và phát triển”. Các chi hội đều lồng ghép 8 nội dung của cuộc vận động trong các kỳ sinh hoạt. Kết quả, đến nay có 1.480 gia đình hội viên (đạt tỷ lệ 95%) đạt 8 tiêu chí cuộc vận động. Trong xây dựng NTM, Hội Phụ nữ xã đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường. Cả 12 chi hội đều duy trì tổ chức cho chị em tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày 25 hàng tháng; vận động hội viên phân loại rác thải tại hộ gia đình, thu gom, chôn lấp rác thải mềm, rác thải cứng đúng nơi quy định. Đến nay, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường đã trở thành thói quen đối với mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã tổ chức cho hội viên trồng hoa ven các tuyến đường, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường. Thực hiện Đề án của Hội LHPN huyện về xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu” do phụ nữ tự quản, Hội Phụ nữ xã đã tiến hành rà soát các tuyến đường, phân tích những thuận lợi, khó khăn và quyết định chọn xây dựng tuyến đường trồng dứa tím, cây đổi màu, các loại hoa mười giờ, tám giờ kết hợp trồng xen kẽ cây bóng mát gồm cây sấu và cây gội lá đỏ để có vẻ đẹp suốt bốn mùa. Đến nay, toàn xã đã có 3 tuyến đường được công nhận “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu” do phụ nữ tự quản. Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, góp phần hoàn thiện chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo tiêu chí NTM bền vững, Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ Hải Hòa thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình” với hình thức tiết kiệm 100-200 nghìn đồng/người/tháng để mua BHYT cho các thành viên trong gia đình. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 13 nhóm tiết kiệm với 146 thành viên tham gia. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên mua 7.500 thẻ BHYT thông qua tổ chức Hội, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã lên 96,47%, (tăng 30% so với năm 2016).

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Cán bộ Hội thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, quan tâm chăm lo đời sống phụ nữ. Hàng năm, các chi hội khảo sát số hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên thoát nghèo. Cán bộ, hội viên phụ nữ xã còn tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ kịp thời hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà hội viên nghèo, gia đình chính sách vào dịp lễ, tết. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã đã tặng quà cho 5 mẹ và vợ liệt sĩ; tặng 90 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vật tư, con giống cho 80 hội viên khó khăn; tặng học bổng cho 20 học sinh con cán bộ, hội viên có thành tích cao trong học tập. Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lụa, hội viên chi hội Xuân An sửa lại ngôi nhà cấp 4 đã dột nát trị giá 25 triệu đồng; nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 6 trường THCS xã, con hội viên không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, mỗi năm hỗ trợ 10 triệu đồng đến khi cháu 18 tuổi. Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống hội viên và nhân dân, Hội Phụ nữ xã đã vận động xã hội hóa tặng 4.000 khẩu trang, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tặng 7 suất quà cho hội viên nghèo và 100 bánh xà phòng diệt khuẩn cho các cháu trường mầm non. Hướng về miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Hội Phụ nữ xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể quyên góp được trên 45 triệu đồng gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện để ủng hộ. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác”, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hải Hòa còn tích cực tập luyện các môn thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe. Đến nay, Hội Phụ nữ xã thành lập 12 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ, 1 câu lạc bộ Yoga, 12 câu lạc bộ dân vũ thu hút trên 500 hội viên tham gia. Hàng năm, vào các ngày truyền thống của Hội và dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Hội Phụ nữ xã tổ chức các giải thi đấu giữa các câu lạc bộ. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo thuận lợi để phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hải Hòa nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Qua đó từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong cán bộ, hội viên; xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào./.

Bài và ảnh: Lam Hồng