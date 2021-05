Trong chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Từ ngày 1-1-2021, Công an tỉnh đã triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, Giám đốc Công an tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt, chiến dịch “100 ngày, đêm, quyết liệt, thần tốc, thực hiện chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu CCCD gắn chíp điện tử xong trước ngày 15-6-2021”. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD phục vụ nhân dân.

Người dân thành phố Nam Định thực hiện thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Đại tá Nguyễn Đức Trung, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Thẻ CCCD gắn chíp điện tử (còn gọi là thẻ căn cước điện tử) là một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, là thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và “chìa khóa” truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ vốn đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ngoài các địa điểm cố định, các tổ công tác lưu động của đơn vị đang đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư cấp CCCD liên tục 3 ca mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, tết; trong đó ca thứ nhất từ 7h đến 12h trưa; ca thứ hai từ 12h đến 18h; ca thứ 3 từ 18h đến khi hết người dân làm CCCD. Ở một số điểm, để đáp ứng yêu cầu của người dân, lực lượng Công an còn tăng ca từ đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau để cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Phương châm: “Hết việc mới hết giờ” hay “Làm hết việc chứ không hết giờ” là khẩu hiệu mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ cấp, đổi CCCD gắn chíp điện tử đặt ra cho công việc của mình. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, ở thời điểm này cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói chung, Công an Hải Hậu nói riêng bất kể ngày, đêm miệt mài hướng dẫn người dân các bước làm CCCD. Tại điểm cấp CCCD ở xã Hải Phúc (Hải Hậu), các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã cùng cán bộ phụ trách Hộ tịch - Tư pháp thường trực tại bộ phận một cửa sẵn sàng giải quyết mọi nhu cầu về đính chính, bổ sung thông tin hộ tịch để người dân hoàn thiện hồ sơ cấp, đổi CCCD gắn chíp điện tử. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND xã Hải Phúc cho biết: Cùng với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo bộ phận Hộ tịch - Tư pháp làm thêm việc, thêm giờ để tiếp dân; tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác trong thời gian sớm nhất để làm CCCD gắn chíp điện tử. Ở xã Nam Thanh (Nam Trực), pa nô tuyên truyền về thủ tục, mức lệ phí làm CCCD gắn chíp điện tử được niêm yết công khai. Danh sách công dân đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử cũng được niêm yết ngay tại trụ sở; phân chia theo khung giờ phù hợp với nguyện vọng làm CCCD của từng người dân. Tại hội trường làm thủ tục cấp thẻ CCCD, người dân vui vẻ chờ đến lượt. Sau khi cập nhật thông tin vào máy tính, từng người dân được cán bộ Công an hướng dẫn lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tưởng, Trưởng Công an xã Nam Thanh cho biết: Với sự chủ động trong việc sắp xếp, tiếp đón từ phía cán bộ, chiến sĩ Công an, mọi người dân đều được giải quyết thủ tục nhanh nhất theo yêu cầu; khu vực làm việc được đảm bảo trật tự; tài sản, phương tiện đi lại của người dân đến làm CCCD được trông giữ cẩn thận. Một cá nhân điển hình trong chiến dịch cấp CCCD là Thượng úy Trần Ngọc Yến, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Nam Định). Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất do mắc bệnh hiểm nghèo, một mình nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và bản thân cũng đang trong giai đoạn điều trị bệnh ung thư nhưng chị vẫn miệt mài, say mê với công việc. Thượng úy Trần Ngọc Yến tâm sự: Hiện nay nhu cầu được cấp CCCD gắn chíp điện tử của người dân rất cao, do đó tôi càng ý thức hơn trong việc kiên trì, nhẹ nhàng giải thích quy trình, thủ tục, những thắc mắc, động viên nhân dân hợp tác với tổ công tác khi thu nhận thông tin CCCD. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử cũng cần sắp xếp thời gian công tác tại đơn vị và thời gian sinh hoạt tại gia đình hợp lý để đảm bảo sức khỏe nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất, phục vụ sự nghiệp chung...

Trong chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Công an tỉnh khen thưởng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng lưu động 22 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cấp CCCD. Với tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử xuyên đêm như hiện nay; trong đó có sự đồng thuận, ủng hộ, hợp tác của công dân, Công an tỉnh sẽ hoàn thành việc làm CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 15-6-2021./.

Bài và ảnh: Xuân Thu