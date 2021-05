Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an tỉnh đang triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Rà soát danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 niêm yết tại trụ sở Công an tỉnh.

Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch về đảm bảo an ninh - y tế cuộc bầu cử; thường xuyên phối hợp với các đơn vị trong Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử của tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự, y tế nổi lên liên quan đến cuộc bầu cử. Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT, Công an tỉnh đã sớm chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch tham gia giải quyết khiếu kiện, thông tin, tuyên truyền, tham gia rà soát nhân sự giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Gần đây, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục ban hành 4 mệnh lệnh, 8 kế hoạch triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên từng lĩnh vực như: Kế hoạch kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kế hoạch mở đợt cao điểm về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động phá hoại nhân sự cuộc bầu cử; kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp bầu cử; kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT cuộc bầu cử... Công an tỉnh cũng ban hành hướng dẫn xử lý các vi phạm trong công tác bầu cử và vi phạm về ANTT tại nơi bầu cử nhằm sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử… Các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh đã xây dựng các kế hoạch, phương án triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh công tác; lực lượng Công an tỉnh đã tích cực, chủ động nắm tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp công tác đảm bảo ANTT bầu cử trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã chủ động rà soát các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; các vụ việc tiềm ẩn phức tạp về ANTT; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan giải quyết ổn định ngay từ cơ sở; không để hình thành “điểm nóng” để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá bầu cử. Đối với một số điểm có mâu thuẫn, khiếu tố kéo dài tại các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên, Công an tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác xuống trực tiếp địa bàn để chỉ đạo, phối hợp tham mưu giải quyết. Công an tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban bầu cử các cấp tiến hành rà soát, thẩm định chặt chẽ, khách quan, kỹ lưỡng, thận trọng về nhân sự bầu cử theo quy định, đảm bảo tiến độ theo các bước của quá trình hiệp thương. Trong đó đã tổ chức rà soát tiêu chuẩn chính trị 13 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, 113 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 351 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 8.856 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã với hơn 95 nghìn trường hợp cần rà soát. Bên cạnh đó, các đơn vị Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Ban bầu cử các cấp rà soát tiêu chuẩn chính trị hơn 25 nghìn nhân sự tham gia phục vụ bầu cử. Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phục vụ bầu cử; công tác phòng chống dịch COVID-19; thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm và công tác đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt “100 ngày đêm quyết liệt, thần tốc, hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử” và đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương cán bộ, chiến sĩ có thành tích; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Công an tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp công tác giám sát, quản lý các đối tượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối và phần tử xấu; tấn công, truy quét các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, khởi tố, truy bắt đối tượng truy nã góp phần làm trong sạch địa bàn. Từ đầu năm 2021 đến nay các lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 9 băng nhóm, 29 đối tượng hình sự; bắt 1 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; bắt, vận động đầu thú 67 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý hành chính 53 vụ, 84 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt, khởi tố điều tra 247 vụ, 274 đối tượng; xử lý hành chính 493 vụ, 591 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, khởi tố điều tra 10 vụ, 12 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng, xử lý hành chính 161 vụ vi phạm quy định về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện, xử lý hành chính 218 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên trái phép, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; đã phát hiện, xử lý 8.830 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 8 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; tập trung quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tổ chức tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đã vận động nhân dân giao nộp 9 vũ khí thô sơ, 1 công cụ hỗ trợ và 3 súng quân dụng, 9 súng hơi tự chế, 88 viên đạn các loại...

Từ nay đến ngày bầu cử (23-5) Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử. Tập trung chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các dư luận tiêu cực, những thông tin, quan điểm phức tạp, trái chiều liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở những vụ khiếu kiện phức tạp, không để các đối tượng lợi dụng kích động chống phá bầu cử. Tổ chức các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, tại các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp./.

Bài và ảnh: Xuân Thu