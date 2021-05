bảo hiểm xã hội và cuộc sống

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó, coi việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT là chỉ tiêu pháp lệnh phải thực hiện tại mỗi địa phương. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm.

Cán bộ Phòng Tuyên truyền, BHXH tỉnh trợ giúp người lao động tìm hiểu chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: 4 tháng đầu năm 2021, với sự quyết liệt đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực thi chính sách BHXH, BHYT, các chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh ta đều cho thấy tín hiệu vui. Về chỉ tiêu mở rộng đối tượng, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 189.400 người; 1.607.880 người tham gia BHYT tỷ lệ bao phủ đạt 90,35%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 17.548 người (tăng gần 9.000 người so với cùng kỳ năm 2020); số người tham gia BHTN 177.750 người. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở các địa phương trong tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; là một trong 5 tỉnh tiêu biểu của cả nước hoàn thành tốt công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT, góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân bền vững. Về công tác thu, BHXH tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt Nam giao, bảo đảm năm sau cao hơn năm trước. 4 tháng đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 1.240 tỷ đồng, đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Các quỹ BHXH, BHYT, BHTN được quản lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT, lạm dụng kỹ thuật cao, chỉ định sử dụng thuốc không hợp lý. Có các biện pháp ngăn chặn trục lợi quỹ BHYT về các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, hưu trí. Công tác quản lý thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả về cân đối thu, chi quỹ BHXH; có 28.219 người chi trả qua ATM với tổng số tiền 321 tỷ đồng; chi trả trợ cấp BHXH thất nghiệp cho 3.120 người với số tiền 9,3 tỷ đồng; chi trả chế độ ốm đau 1.388 tỷ đồng. Để có kết quả trên, ngay từ đầu năm 2021, BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH, BHYT”. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ; giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng đảm bảo an toàn tiền mặt. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại. Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn trích nộp BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động; đặc biệt là việc phối hợp trong đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng dây dưa, bắc cầu các loại bảo hiểm đối với người lao động vẫn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. 4 tháng đầu năm 2021, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 207 tỷ đồng. Ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký thành lập nhưng không có trụ sở làm việc; hoặc thành lập xong nhưng không hoạt động hoặc có hoạt động nhưng trong một thời gian ngắn rồi giải thể, do vậy chủ sử dụng cũng không tham gia BHXH cho người lao động hoặc không tham gia BHXH hết số người lao động đang làm việc tại đơn vị. Một số doanh nghiệp đã trích tiền lương tháng của người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng không nộp vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN mà sử dụng vào mục đích khác. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, việc thực hiện Luật BHXH còn chưa tốt, còn có nhiều đơn vị không thực hiện, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách BHXH cho người lao động. Một số đơn vị, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng trên địa bàn các huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Trực Ninh sử dụng lao động thời vụ nên chủ sử dụng lao động không tham gia BHXH cho người lao động. Về phía người lao động, sự thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc chưa quan tâm đến chính sách BHXH đã gây thiệt hại cho chính bản thân và gia đình mình khi gặp ốm đau, thai sản hay tai nạn lao động. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan BHXH ở địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả. Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật BHXH, BHYT chưa được thường xuyên.

Trong quý II và những tháng cuối năm 2021, để khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp trên cơ sở rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Đề nghị thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH có biểu hiện cố tình không phối hợp, không nộp tiền BHXH, không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định. Thực hiện in thẻ BHYT mới phát sinh và cấp, đổi lại thẻ theo quy định; rà soát, bàn giao sổ BHXH trả cho người lao động; xử lý các trường hợp trùng số sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH kịp thời cho người lao động. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT; đặc biệt là truyền thông về ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện. Tổ chức triển khai cài đặt giao dịch điện tử cho các cá nhân trên cổng dịch vụ công và ứng dụng BHXH số (VSSID) cho người dân và các đơn vị sử dụng lao động. Tổ chức hưởng ứng Tháng vận động người dân tham gia BHXH. Tiếp tục thẩm định, kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ BHXH tại BHXH các huyện theo phân cấp; cải cách hành chính,... Tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở KCB trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT./.

Bài và ảnh: Việt Thắng