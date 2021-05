Hội viên cựu chiến binh làm theo lời Bác

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn gương mẫu, tích cực thực hiện các hoạt động và các phong trào thi đua của tổ chức Hội đề ra. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên.

CCB thành phố Nam Định tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Hàng năm, các cấp Hội đều tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch triển khai đến các tổ chức cơ sở Hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đăng ký thi đua và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các cấp Hội gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “CCB gương mẫu”, “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”; tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội… Trong hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, hộ sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Đến nay, tổng dư nợ do Hội CCB tỉnh quản lý đạt trên 446 tỷ đồng qua các kênh: Ngân hàng CSXH, Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm của Trung ương Hội, Quỹ nội bộ… cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi. Từ các nguồn vốn trên đã giúp nhiều hội viên CCB đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, giảm nghèo bền vững. Trong năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB giảm còn 0,28%; hộ cận nghèo là 1,54%; hộ có mức sống khá, giàu đạt 61,23%; có 123 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo… Cùng với phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái bằng nhiều việc làm cụ thể như: Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro. Trong 5 năm trở lại đây, các cấp Hội thăm hỏi, tặng 13.861 suất quà, tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng; tổ chức mừng thọ, thăm hỏi ốm đau 5.270 hội viên 70 tuổi trở lên với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-2019), Hội CCB các cấp thăm hỏi, tặng quà cho 457 CCB tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với tổng trị giá 117,5 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 889 triệu đồng; Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” 589,7 triệu đồng; Quỹ “Khuyến học” đạt trên 1,8 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp Hội quyên góp ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19” được gần 1,2 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ, lụt được gần 6,9 tỷ đồng. Trong đó, Hội CCB tỉnh là 5,7 tỷ đồng, Hội Doanh nhân CCB tỉnh ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng... Cũng trong 5 năm qua, tổ chức Hội CCB đã hỗ trợ 3.420 ngày công lao động để xây mới, sửa chữa 289 căn nhà dột nát, không an toàn; trong đó, xây mới 81 nhà, sửa chữa nâng cấp 208 nhà với tổng kinh phí trên 7,1 tỷ. Quan tâm giải quyết chế độ cho hội viên CCB, các cấp Hội phối hợp với ngành LĐ-TB và XH làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh ra quyết định cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho 1.463 CCB; giải quyết chế độ BHYT cho 12 CCB; chuyển mã thẻ BHYT từ KC4 sang CB2 cho 1.040 CCB. Thực hiện phong trào “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao”, đến nay, các cấp Hội đã vận động hội viên hiến 49.283m2 đất thổ cư, thổ canh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; góp 363.766m2 đất nông nghiệp làm đường nội đồng, đường giao thông nông thôn; tham gia cùng nhân dân các địa phương làm 106,9km đường nội đồng và đường giao thông nông thôn; xây dựng 1.861 nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố; đóng 1.473 tủ sách, 2.963 bộ bàn ghế gỗ, 623 bộ ghế đá, 1.137 chậu hoa cây cảnh; ủng hộ, tài trợ tiền mặt 25 tỷ đồng; 68.260 ngày công tự nguyện… Trong 10 năm trở lại đây, các cấp Hội đã trồng và chăm bón 39.627 cây xanh các loại; nhận quản lý chăm sóc 128 đoạn đường cây xanh mang tên “Đoạn đường CCB”. Đến nay, 99,5% gia đình hội viên CCB sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch, 100% gia đình CCB có nhà tắm, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn… Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên gương mẫu, tiên phong thực hiện các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Phối hợp với Công an cùng cấp tổ chức, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “3 an toàn”. Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” những năm qua là việc Hội CCB tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình “Tổ CCB vì dân” ở cấp xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn Hội có trên 11 nghìn cán bộ, hội viên là hòa giải viên; có 457 tổ “CCB vì dân” thu hút sự tham gia của 9.716 hội viên; 463 tổ hoà giải; 449 tổ nắm tin tức, 1.015 tổ an toàn giao thông; 435 tổ CCB bảo vệ môi trường; 2.450 tổ viên tham gia Ban thanh tra nhân dân… Các tổ bảo vệ an ninh, trật tự, hòa giải đã thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu ở nơi khác xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nhiều năm qua, các tổ đã phát huy vai trò trách nhiệm tham gia giải quyết trên 350 vụ việc, nhất là những vấn đề bức xúc như giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ, chính sách, mâu thuẫn trong nhân dân…

Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy tính tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào giúp đỡ nhau giảm nghèo, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên