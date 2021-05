Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đồng thời phát động các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Viện Phòng không - Không quân (Hà Nội) tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân tại Công ty TNHH Vietpower (Hải Hậu).

Toàn tỉnh hiện có 1.696 công đoàn cơ sở với 134.461 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, hoạt động Công đoàn có nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhân Tháng Công nhân năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động khó khăn trong “Tháng Công nhân”. Tuyên truyền những điển hình tiên tiến của các cấp Công đoàn trong tổ chức thực hiện “Tháng Công nhân” năm 2021 và kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) ở doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động công đoàn đồng hành với doanh nghiệp trong khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định thu nhập, đảm bảo an toàn cho người lao động. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp và toàn xã hội. Tập trung tuyên truyền phát triển 1.000 đoàn viên công đoàn mới, thành lập từ 1-2 công đoàn cơ sở. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và khám chuyên khoa phụ sản, xét nghiệm ung thư gan miễn phí cho 500 nữ công nhân lao động tại công đoàn cơ sở Công ty TNHH Goden Victory Việt Nam (LĐLĐ huyện Nghĩa Hưng) và 200 nữ công nhân lao động tại công đoàn cơ sở Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam (LĐLĐ thành phố Nam Định). Giám sát 8 doanh nghiệp theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị. Triển khai xây dựng mô hình “Khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự” tại LĐLĐ huyện Trực Ninh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật lưu động tại 1-2 doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới 2 nhà ở “mái ấm công đoàn”. Hướng dẫn, chỉ đạo 1-2 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019. Triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình có nội dung cụ thể và chính sách động viên đối với đoàn viên, CNVCLĐ có sáng kiến đã được áp dụng mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất với người sử dụng lao động lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, nhất là trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp thông qua các hoạt động như: Vận động người sử dụng lao động dành một phần kinh phí chuyển qua tài khoản ngân hàng của người lao động kèm tin nhắn có thông điệp cảm ơn người lao động. Tổ chức gặp mặt biểu dương, tri ân những người lao động có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động, gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn. Tổ chức chương trình kết nối yêu thương, cùng người lao động vượt khó; mời lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng tham gia các hoạt động để tạo sự gắn kết và hiểu biết thêm về truyền thống, văn hóa Việt Nam. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi, vận động và phối hợp cùng các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

Thông qua các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (1-5), về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò, sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các hoạt động này đã kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ làm việc hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, đem lại năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động... Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Để chủ đề Tháng Công nhân năm 2021 thiết thực và đi vào cuộc sống trong CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao động. Quan tâm giải quyết những khó khăn bức xúc của người lao động, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Mặt khác, tiếp tục phát động tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, bình chọn nêu gương người tốt, việc tốt, thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực sẽ để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với công nhân lao động mà còn có sức lan tỏa rộng trong toàn xã hội. Qua đó đội ngũ công nhân thấy rõ trách nhiệm phải cố gắng hoàn thiện mình để đáp lại sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh