Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động du lịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Du lịch tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo an toàn cho du khách và nhân dân địa phương.

Các cơ sở lưu trú, khách sạn thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với du khách.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) cho biết: Giai đoạn cuối năm 2020, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thông qua nhiều hoạt động kích cầu, quảng bá du lịch, liên kết xúc tiến phát triển... đã tạo điều kiện để ngành du lịch tỉnh tái khởi động trở lại. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2021 dịch COVID-19 bùng phát, xuất hiện ở cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Để tạo môi trường du lịch an toàn, các ngành chức năng tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh lây lan qua hoạt động du lịch. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 22-1-2021, Sở VH, TT và DL đã ban hành công văn số 81/SVHTTDL-QLDL về phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán và tham dự các lễ hội đầu xuân năm 2021 gửi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch phổ biến các quy định về cách phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, nhân viên. Tuyên truyền, hướng dẫn, du khách thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình đi du lịch, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế. Các cơ sở tham gia, đăng ký và khai báo an toàn COVID-19 hàng ngày theo hướng dẫn của Sở VH, TT và DL, đảm bảo việc kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia; phối hợp với các ngành chức năng giữ an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong thời gian lưu trú và sử dụng các dịch vụ du lịch, tăng cường công tác quản lý và đăng ký lưu trú cho du khách. Cùng với đó, Sở VH, TT và DL đã chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch phối hợp Phòng Quản lý Du lịch và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh lữ hành và các điểm đến tập trung đông khách du lịch trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sau khi được các ngành chức năng thông báo về tình hình an ninh trật tự và dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng, các đơn vị kinh doanh du lịch, các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm các quy trình về phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 20-2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp đã tạm dừng kinh doanh các dịch vụ du lịch như: xông hơi, massage, karaoke, bar… Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức vệ sinh tại cơ sở và khu vực xung quanh như: phun thuốc phòng dịch, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, thường xuyên lau chùi các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang… Nhân viên quản lý, lễ tân, những người làm trong cơ sở kinh doanh và du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Đối với du khách, các cơ sở du lịch kiểm tra giấy tờ tùy thân, ghi đầy đủ thông tin khách lưu trú vào sổ quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú, thông báo lưu trú với cơ quan công an; khai báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện du khách có triệu chứng như: sốt, ho, khó thở… hoặc du khách đến, trở về từ vùng dịch. Là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định) luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đại diện quản lý, điều hành khách sạn Nam Cường cho biết: “Mặc dù Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác phun thuốc khử trùng định kỳ toàn bộ khách sạn, yêu cầu khách du lịch và nhân viên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và sát khuẩn trước khi vào khách sạn. Hàng ngày, đo thân nhiệt và nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế, khai báo khách lưu trú với các cơ quan chức năng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thông tin về dịch bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo các điều kiện an toàn cho người lao động và khách du lịch”. Từ đầu năm đến nay, các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh đã tạm dừng, hoãn hủy các tour du lịch đến và đi từ vùng có dịch để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động làm việc tại đơn vị và cộng đồng cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Một số các tour ngắn ngày được tổ chức cho từng nhóm nhỏ theo gia đình, bạn bè những người đã biết về lịch sử y tế của nhau. Nhiều đơn vị lữ hành đóng gói sẵn dụng cụ phòng chống dịch để phát miễn phí cho du khách mang theo. Những biện pháp này nhằm tạo cảm giác an toàn và thoải mái cho khách du lịch giữa mùa dịch, đồng thời là yếu tố cạnh tranh về dịch vụ giữa các hãng du lịch. Hiện các doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu, đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó hướng tới các tour du lịch hè, biển tới với kỳ vọng tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát ổn định.

Dịch COVID-19 quay trở lại với biến thể mới phức tạp hơn, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến ngành Du lịch. Chủ động, tính toán các kịch bản để phục hồi hoạt động, thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh cơ cấu lại theo xu hướng thích ứng với bối cảnh “bình thường mới”, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, an toàn cho mọi người, lấy người dân, du khách là trung tâm. Khôi phục hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón du khách cho vụ cao điểm của du lịch dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5. Các doanh nghiệp du lịch cần linh hoạt, đa dạng loại hình kinh doanh để tồn tại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; định hình lại thị trường và sản phẩm du lịch./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh