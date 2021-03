Hoạt động các CLB Cựu chiến binh - Cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi ở thành phố Nam Định

Thành phố Nam Định hiện có trên 12.300 cựu chiến binh (CCB) và trên 7.000 cựu quân nhân (CQN). Phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, khi trở về địa phương nhiều CCB, CQN đã tích cực lao động, sản xuất, năng động, sáng tạo, “dám nghĩ, dám làm” và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định, từ tháng 8-2020 Hội CCB thành phố đã triển khai xây dựng các câu lạc bộ (CLB) CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi để quy tụ các hội viên nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội CCB phường Lộc Hạ trao đổi kinh nghiệm với các thành viên CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn phường.

Đồng chí Mai Văn Phung, Chủ tịch Hội CCB thành phố Nam Định cho biết: Việc triển khai xây dựng các CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi trước hết là tạo sự gắn kết giữa các hội viên trong việc sản xuất, kinh doanh. Nếu trước đây, mỗi người một lĩnh vực, một hướng thì khi tham gia CLB sẽ có nhiều điều kiện giúp đỡ nhau về thủ tục pháp lý, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi những kinh nghiệm quý trên thương trường. Bên cạnh đó, việc tập hợp chung trong tổ chức không chỉ là cơ hội để các thành viên mở rộng sản xuất, kinh doanh, mà còn tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho gia đình cũng như của cải, vật chất cho xã hội, giúp các gia đình đồng đội, con em có thêm việc làm, tăng thu nhập. Đây cũng là cơ hội để những người CCB, CQN tiếp tục khẳng định mình, khẳng định ý chí, bản lĩnh của những người lính trên mặt trận phát triển kinh tế, tiếp tục tô sáng truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Hội CCB thành phố Nam Định đã chỉ đạo 25 hội CCB phường, xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng đề án, thành lập các ban vận động. Đến nay, thành phố đã có 15 phường, xã thành lập CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi với 183 thành viên. Các CLB đều có ban chủ nhiệm là những người có uy tín, giỏi trên thương trường, các thành viên đều có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở điều lệ hoạt động, các thành viên đóng góp kinh phí duy trì hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ, thường xuyên, thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi ốm đau... Nhiều CLB có đông thành viên, hoạt động hiệu quả như CLB xã Nam Phong 31 thành viên, CLB phường Mỹ Xá có 23 thành viên, CLB phường Ngô Quyền 19 thành viên, CLB các phường: Cửa Bắc, Lộc Vượng có 14 thành viên… Ông Đặng Công Đường, Phó chủ nhiệm CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi phường Mỹ Xá cho biết: Sau 5 tháng thành lập, từ 15 thành viên ban đầu đến nay CLB đã kết nạp thêm 3 thành viên, trong đó 9 CCB, 9 CQN. Thành viên CLB mỗi người một nghề, từ in ấn văn phòng phẩm, mạ điện công nghiệp, kinh doanh đồ gỗ, vận tải… nhưng đều tích cực gắn kết với nhau trong các hoạt động trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tặng quà, thăm hỏi các hội viên CCB, CQN trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn; tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động… Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh nhưng các thành viên đều hoạt động ổn định. CCB Phùng Đức Phong, giám đốc Công ty CP Thương mại mạ điện Khánh Phong ở tổ dân phố Phúc Trọng duy trì sản xuất hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho 30-40 lao động, trong đó có nhiều con, em đồng đội có thu nhập ổn định trung bình từ 4-6 triệu đồng. Cũng nhiều năm nay, Công ty Cổ phần In Ninh Cường của CCB Hoàng Văn Học ở Khu tái định cư Phạm Ngũ Lão luôn duy trì sản xuất ổn định trong lĩnh vực in sách vở, văn phòng phẩm học sinh, tạo việc làm cho 6 lao động. CCB Hoàng Kim Quynh ở tổ dân phố Đoài 1 - Mai Xá duy trì mô hình VAC thu nhập ổn định. Đồng chí Trần Đình Thi, Chủ tịch Hội CCB phường Lộc Hạ cho biết: Trên địa bàn phường có 546 hội viên CCB và 276 CQN đang sinh hoạt, trong đó 30% hội viên sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, từ 25-30% hội viên làm dịch vụ... Những năm qua, các hội viên CCB, CQN của phường luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để mở mang, phát triển đa dạng các ngành nghề, tăng thu nhập. Trong đó, nhiều hội viên trồng cây cảnh, cây thế, phát triển kinh doanh dịch vụ, sản xuất thực phẩm sạch… Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương và sự chịu khó, chuyên cần của các thành viên, Hội CCB phường đã thành lập CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi để tích cực trao đổi kinh nghiệm, liên kết với nhau sản xuất kinh doanh. Qua sinh hoạt, trao đổi, nhiều hội viên có thêm kinh nghiệm, sản xuất kinh doanh tốt hơn như ông Trần Văn Vũ, giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Phát ở 366 đường Phù Nghĩa chuyên chế biến thực phẩm sạch, trong đó nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh. CCB Trần Viết Hoàn ở Liên Hà 2 tiếp tục làm giàu với nghề cá cảnh, cá thịt, tìm hướng mở rộng thị trường sang các nước Lào, Campuchia... CCB Trần Quang Hải, Bí thư Chi bộ Liên Hà 2 duy trì nghề trồng cây cảnh, cây thế, địa lan. CCB Đỗ Đức Toàn, Bí thư Chi bộ Liên Hà 1 làm ăn có lãi với mô hình sản xuất VAC… Trên cơ sở sự phát triển của các CLB các phường, xã, tháng 12-2020 Hội CCB thành phố đã thành lập CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi thành phố. Tất cả 162 thành viên của CLB đều được các phường, xã đề cử, là tấm gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội. Trong đó, 11 thành viên là giám đốc các công ty, chủ doanh nghiệp, 4 thành viên là chủ trang trại, 3 thành viên là chủ tổ hợp HTX, 159 cá nhân sản xuất, kinh doanh quy mô từ nhỏ đến trung bình. Sau khi CLB được thành lập, đã tích cực động viên khích lệ các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hay; xây dựng mối quan hệ trong liên kết, liên doanh với các đơn vị kinh tế khác nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Dù gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng nhìn chung các thành viên đều duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 1.242 lao động, trong đó có 317 con, em CCB, CQN.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Nam Định cho biết: Bên cạnh những kết quả ban đầu đạt được, hoạt động của các CLB CCB-CQN sản xuất, kinh doanh giỏi ở thành phố Nam Định còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, sự tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo các CLB thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết CCB và CQN làm kinh tế trên địa bàn; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh ở trong và ngoài tỉnh, từ đó liên kết sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Đức Thiện