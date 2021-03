Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị về gia đình; xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Hội viên phụ nữ huyện Hải Hậu chăm sóc các tuyến đường hoa.

Các cấp Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở và các đơn vị nữ công thường xuyên tuyên truyền các nội dung của “Luật Hôn nhân và Gia đình”, “Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, “Luật Bình đẳng giới”, “Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”... trong cán bộ, hội viên. Hội Phụ nữ các cấp còn phối hợp với ngành Công an và các ngành, đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”, “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ làm trái pháp luật”; xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” và “Chi hội phụ nữ nòng cốt thực hiện và chấp hành pháp luật” tại cộng đồng; trang bị cho cán bộ Hội và cộng tác viên làm công tác gia đình các kiến thức: giáo dục, tư vấn tiền hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình, kỹ năng sống, sức khoẻ sinh sản cho người chưa thành niên, truyền thông cộng đồng về giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình… Năm 2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình cho cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở” tại xã Xuân Ninh (Xuân Trường); tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm cho 400 hội viên phụ nữ các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2020-2025, ngay từ đầu năm 2020, Hội LHPN tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”; phối hợp với các ngành: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các nội dung hoạt động bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2020-2022. Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng đường dây nóng (1900969680) và Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111) nhằm can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Các cấp Hội LHPN còn tích cực phối hợp truyền thông về pháp luật, chủ động nắm bắt thông tin về các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em và kịp thời lên tiếng, đề xuất kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết. Năm 2020, các cấp Hội tham gia tư vấn, giải quyết 44 vụ bạo lực gia đình liên quan đến phụ nữ; đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho 2 trẻ em bị xâm hại. Toàn tỉnh hiện đã xây dựng, củng cố được 349 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức rà soát mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, các trung tâm tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin các địa chỉ liên quan đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên bản đồ số VMAP. Thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” gắn với việc thực hiện dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, giai đoạn 2016-2020”, năm 2020, các cấp Hội chủ động đề xuất và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 375 buổi nói chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn thực phẩm, an toàn tài chính, phòng ngừa tín dụng đen... cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nam giới trên địa bàn tỉnh. Hội LHPN tỉnh cấp phát 12 nghìn tờ rơi về bình đẳng giới, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội; trên 1.000 cuốn tài liệu tuyên truyền Đề án 938 cho cán bộ, hội viên. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã duy trì hiệu quả hoạt động 3.682 mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng NTM”; giúp 580 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực vận động nhiều nguồn lực, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và hội viên chăm lo, hỗ trợ hội viên nghèo. Toàn tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa 18 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá trên 495 triệu đồng; tặng hàng trăm nghìn suất quà, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá 1,3 tỷ đồng; phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trao 50 suất học bổng “Quỹ tiếp bước cho em đến trường” cho 50 học sinh nghèo học giỏi trong tỉnh; phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm hỗ trợ 10 trẻ em mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng tại huyện Trực Ninh...

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội triển khai sâu rộng chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình; đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, thống kê các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả để nhân rộng tại địa phương. Các cấp Hội đã vận động và kết nối nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, như: Tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm. Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng mở các lớp đào tạo, tín chấp nhận uỷ thác nguồn vốn, vận động xây dựng nguồn vốn tại chỗ, tổ chức hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kết nối thương mại... Đến nay, các cấp Hội đang quản lý điều hành trên 2.713 tỷ đồng, hỗ trợ cho 157.658 hộ vay tại 5.820 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhóm tín dụng - tiết kiệm để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2020 Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh đã phối hợp, liên kết với các ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức tuyển sinh và đào tạo 2.440 lao động; trong đó có 2.090 phụ nữ có việc làm.

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể của các cấp Hội Phụ nữ, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp hội viên phụ nữ khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân