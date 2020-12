Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Nam Ðịnh thường xuyên đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng (TÐQT) góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Nam Định huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Hàng năm, Ðảng ủy, Ban CHQS thành phố Nam Ðịnh đã tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua cho 100% đầu mối đơn vị và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị cơ sở trong từng đợt thi đua cao điểm và thi đua đột kích, tạo động lực thúc đẩy các cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Ðể phong trào thi đua có nền nếp, chất lượng, Ðảng ủy, Ban CHQS thành phố coi trọng các biện pháp thực hiện, từ việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực phù hợp với từng đơn vị. Nội dung và mục tiêu của phong trào thi đua luôn bám sát thực tiễn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ðặc biệt những năm qua, Ban CHQS thành phố đã tổ chức phát động phong trào TÐQT gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” nhằm tạo bước chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và trong công tác xây dựng lực lượng. Trong đó tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tạo chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đồng thời tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu góp phần xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao... Năm 2020, LLVT thành phố Nam Ðịnh đã tổ chức phát động phong trào TÐQT với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và phát động 5 đợt thi đua cao điểm, đột kích, gắn với phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020”, tháng “Bảo đảm an toàn, vệ sinh, lao động”; năm “Kỷ luật, kỷ cương 2020”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Phong trào TÐQT được duy trì nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, công tác quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm. Trong công tác xây dựng lực lượng, Ban CHQS thành phố Nam Ðịnh đã tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý nguồn gắn với rà soát chất lượng chính trị, sức khỏe để sắp xếp, biên chế đủ lực lượng Dân quan tự vệ cho các đơn vị. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố thực hiện hiệu quả công tác phúc tra quản lý nguồn Dự bị động viên; phối hợp rà soát sắp xếp ổn định biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân cho các đầu mối đơn vị, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. Công tác giáo dục quốc phòng đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua trong huấn luyện cũng luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sát đối tượng và thực tế chiến đấu, tình hình địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động, đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Năm 2020, Ban CHQS thành phố Nam Ðịnh đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho 312 đồng chí thuộc đối tượng 4 và 1 lớp cho 95 chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn; tham mưu thành lập lực lượng tự vệ tại 3 đơn vị trong đó có 1 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cho các đầu mối đơn vị nhận quân; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, tham mưu tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 50 đoàn viên; tổ chức diễn đàn thanh niên, gặp mặt tặng quà, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm thiết thực, hiệu quả; hoàn thành tốt công tác tuyển sinh quân sự 2020 và tiến hành chặt chẽ công tác phúc tra 3 lực lượng phục vụ công tác tuyển quân năm 2021. LLVT Thành phố tích cực phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chuẩn bị khu vực cách ly tập trung bảo đảm đầy đủ vật chất sẵn sàng phục vụ 150 công dân đến cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; cử lực lượng tham gia chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 10 bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Phong trào thi đua cũng đã tạo ra bước chuyển biến mới trong công tác bảo đảm hậu cần, nâng cao đời sống bộ đội; duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCÐ, huấn luyện, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn theo quy định; làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quân số khỏe luôn đạt 99,8% trở lên. Bên cạnh đó phong trào TÐQT đã góp phần tích cực trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị và thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn…

Những kết quả đạt được trong phong trào TÐQT đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng LLVT thành phố Nam Ðịnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ