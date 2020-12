Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào cựu chiến binh (CCB) chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đóng góp tích cực, cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra trong công cuộc xây dựng NTM.

Hội viên Hội CCB xã Nam Mỹ (Nam Trực) tích cực tham gia xây dựng hệ thống đường nội đồng và giao thông nông thôn.

Nhiều kết quả tích cực

Hội CCB tỉnh hiện có 112 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 353 tổ chức hội cơ sở (bao gồm 226 xã, phường, thị trấn và 127 hội cơ quan, doanh nghiệp). Trong đó số hội viên CCB sinh hoạt ở khu vực nông thôn khoảng 97 nghìn người, chiếm tỷ lệ gần 87%. Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát động phong trào “CCB Nam Ðịnh chung sức xây dựng NTM”. Từ năm 2019 đến nay thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao của tỉnh và xây dựng NTM kiểu mẫu ở huyện Hải Hậu, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục quán triệt học tập, phổ biến các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho cán bộ, hội viên. Qua đó, các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên CCB gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong xây dựng NTM; tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm thực tiễn; tuyên truyền học tập, biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân CCB có thành tích xuất sắc trong việc hiến đất, hiến công, đóng góp trí tuệ, tiền của cho xây dựng NTM.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Hội CCB trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh tập trung ở các địa phương mới được công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Ðể phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả, Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB các huyện, các xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt nội bộ, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đồng thuận, nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí còn lại như: Chợ nông thôn, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; đường giao thông nông thôn, bảo hiểm y tế, góp phần cùng toàn tỉnh về đích NTM”. Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB tỉnh vận động cán bộ, hội viên hiến gần 10 nghìn m2 đất thổ cư, thổ canh để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ, hội viên CCB còn trực tiếp tham gia cải tạo 69km đường nội đồng và đường giao thông nông thôn; góp công, góp sức xây dựng 541 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; đóng 403 tủ sách CCB; trực tiếp xây dựng 86 công trình kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam tại các xã, phường, thị trấn với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân CCB điển hình trong phong trào xây dựng NTM đã được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Ðiển hình như chi Hội CCB xóm Tiền Phong 2, xã Nam Mỹ có 50 hội viên. Trong xây dựng NTM, lực lượng CCB xóm làm nòng cốt trong các hoạt động như: Xây dựng đường giao thông nội đồng của xóm dài 1,5km; vận động hội viên CCB xóm ủng hộ ngày công, hiến đất làm đường giao thông. Hội viên Ðào Ðắc Tưởng, nguyên giáo viên trường THCS xã Nam Mỹ đã ủng hộ 3,2m2 đất vườn (dài 8m, rộng 40cm) để xóm mở rộng đường dong ngõ đạt chuẩn NTM. CCB Trần Văn Quyền, ngoài việc đóng góp, ủng hộ theo hộ gia đình còn trực tiếp ủng hộ thêm và cho xóm vay 100 triệu đồng làm vốn đối ứng xây dựng đường giao thông thôn xóm, đường nội đồng, nhà văn hóa xóm.

Ðẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình

Trong chương trình xây dựng NTM, CCB các địa phương không chỉ tham gia đi đầu trong các phong trào về hiến đất, làm đường... mà còn hăng hái thi đua lao động sản xuất. Từ năm 2019 đến nay, nhiều mô hình kinh tế trang trại, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ… được CCB lựa chọn đầu tư phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội CCB các cấp trong tỉnh đã tổ chức ký kết các chương trình phối hợp hoạt động giữa tổ chức Hội với Sở NN và PTNT, Sở TN và MT, Ngân hàng CSXH, Liên minh HTX tỉnh để khuyến khích động viên, tư vấn, hỗ trợ, tạo môi trường và hành lang pháp lý cho CCB phát huy tiềm năng nội lực trong phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Ðến hết tháng 9-2020 Hội CCB các cấp trong tỉnh nhận ủy thác vay vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH tỉnh với dư nợ 369 tỷ đồng cho hơn 11.500 hộ vay; trích Quỹ hội CCB cho hội viên vay 35,5 tỷ đồng cho hội viên phát triển kinh tế. Hiện có 301 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ, 405 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tư nhân, thu hút tạo việc làm cho 7.882 lao động. Ngoài ra có 38 hợp tác xã, 171 trang trại, 2.382 gia trại tạo việc làm thường xuyên cho trên 24 nghìn người trong đó lao động là CCB, cựu quân nhân, vợ con CCB chiếm trên 40% với mức lương bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Ðến nay, 100% gia đình hội viên dùng điện an toàn; 99,93% số hộ CCB có nhà ở an toàn. Số hộ CCB nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều giảm còn 0,23%; hộ CCB cận nghèo còn 1,76%; số hộ CCB có mức sống trung bình, khá giả đạt trên 90%; tỷ lệ CCB tham gia BHYT đạt 85,7%. Từ năm 2019 đến nay các cấp Hội CCB trong tỉnh đã xây dựng và sửa chữa nâng cấp được 125 nhà tình nghĩa cho hội viên, giá trị xây dựng gần 10 tỷ đồng. Riêng những tháng đầu năm 2020, các cấp Hội CCB tỉnh vẫn huy động sửa chữa 7 nhà, xây mới 6 nhà với tổng giá trị đóng góp hỗ trợ 273 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm, Hội CCB tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên công sở, trường học, đường liên thôn, liên xã; phát động Tháng hành động vì môi trường với nhiều việc làm thiết thực như: Ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… Ðặc biệt, thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động đăng ký thực hiện thu gom, xử lý rác thải nông thôn, vận động hội viên CCB tự nguyện xây dựng các công trình nhà tắm, vệ sinh, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh… Ðến nay, đã có trên 98% số gia đình hội viên CCB có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 95% hộ gia đình hội viên CCB được dùng nước sạch; 96,4% tỷ lệ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 98% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh…

Những đóng góp trong quá trình xây dựng NTM của các cấp Hội CCB tỉnh có sức lan tỏa, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức trong cộng đồng dân cư. Thời gian tới các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục nhân rộng điển hình, mô hình CCB trong đảm nhiệm các phần việc xây dựng NTM; động viên và khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, thu hút nhiều lao động, tạo nhiều việc làm cho CCB, cựu quân nhân và người lao động. Ðẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Tham gia tuyên truyền chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh về chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) giai đoạn 2020-2021 trong tổ chức Hội CCB và hội viên. Tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh, gia đình hội viên văn hóa./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn