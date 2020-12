Tăng cường chính sách hậu phương quân đội

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội góp phần tăng cường an sinh xã hội và củng cố “thế trận lòng dân”, tạo cơ sở vững chắc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện.

Cán bộ Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra, rà soát bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chúng tôi được chứng kiến buổi khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Thứ, tổ dân phố số 17, phường Trường Thi (thành phố Nam Định) do Ban CHQS thành phố Nam Định phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức. Ông Thứ là thương binh hạng 4/4 và bị nhiễm chất độc da cam trong kháng chiến chống Mỹ. Gia đình ông Thứ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ là công nhân nghỉ mất sức lao động, có 2 người con nhưng đều thuộc diện khó khăn; hiện các con, cháu đang sống cùng ông bà. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ phụ cấp thương binh hạng 4/4 và hỗ trợ chất độc da cam, trợ cấp mất sức lao động. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Thứ, đơn vị đã lựa chọn để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích trên 80m2 với tổng kinh phí trị giá 300 triệu đồng; trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do các tổ chức, cá nhân hảo tâm, bà con lối xóm, thân nhân các gia đình đóng góp, ủng hộ.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, nhiều hoạt động nghĩa tình, tri ân khác cũng được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực triển khai. Trong đó, tiếp tục thực hiện Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7-11/2013 của Bộ Quốc phòng “Hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng”; Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10-2013 của liên Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB và XH về “Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ”; Hội đồng kiểm tra vết thương thực thể Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra vết thương thực thể cho các trường hợp; tổ chức trao Quyết định hưởng chế độ thương binh, chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật cho 38 trường hợp với tổng số tiền 2 tỷ 924 triệu 774 nghìn đồng; trao Quyết định và chi trả trợ cấp một lần cho 9 trường hợp với tổng số tiền 100,688 triệu đồng; hướng dẫn hoàn thiện 4 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức gặp mặt 425 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12) và các ngày lễ lớn của đất nước. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong đó, trao tặng 124 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo; 129 suất quà cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến, trị giá 500 nghìn đồng/suất; 1.218 suất quà cho cán bộ quân đội nghỉ hưu, trị giá 735 triệu 500 nghìn đồng... Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 20 cán bộ, nhân viên, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 32 cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh đã thẩm định, xét duyệt và báo cáo Quân khu 632 hồ sơ theo Quyết định số 62; thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ đã thẩm định, xét duyệt 2.715hồ sơ, báo cáo Quân khu. Tham mưu, hướng dẫn đơn vị tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 5.432 đối tượng theo Quyết định số 49 với tổng số tiền số tiền 11 tỷ 259,5 triệu đồng bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng; trợ cấp cho cán bộ Quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo, quân nhân mắc bệnh tâm thần với tổng số tiền 731 triệu 670 nghìn đồng. Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh ra Quyết định hưởng trợ cấp hàng quý cho 3 cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo; 5 quân nhân mắc bệnh tâm thần. Thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà soát, xác minh hàng nghìn thông tin về liệt sĩ của tỉnh trong cả nước. Tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các huyện, thành phố đã hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Lê Xuân Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội đã đi vào cuộc sống, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, tác động tích cực đến an sinh xã hội. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên chăm sóc, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ gắn với việc giáo dục truyền thống cho bộ đội; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, cải thiện và nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách, nhất là tích cực tham gia các hoạt động hướng đến những sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và quân đội... Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Chú trọng nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất của cơ quan chính sách và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công tác chính sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn