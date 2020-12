Nỗ lực đạt tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Cùng với cả tỉnh, giai đoạn 2010-2020, toàn ngành GD và ÐT tỉnh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng việc nỗ lực thực hiện các tiêu chí về trường học (tiêu chí 5) và giáo dục (tiêu chí 14) trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó, điểm đột phá là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào đã tác động mạnh mẽ đến chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường.

Học sinh Trường THCS Mỹ Tân (Mỹ Lộc) trong một giờ tập thể dục.

Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực GD và ÐT, đó là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM, ngành GD và ÐT đã chủ động, tích cực vào cuộc một cách quyết liệt với quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí của ngành. Ðể làm được điều đó, ngành GD và ÐT đã phổ biến chủ trương của Ðảng, Nhà nước về Chương trình xây dựng NTM, nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí về trường học và giáo dục đến hết năm 2020 một cách cụ thể, khoa học phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị để bảo đảm hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2015, với những mục tiêu mới của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, Sở GD và ÐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch cụ thể để thực hiện tiêu chí 5 và tiêu chí 14; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trong công tác quy hoạch và tổ chức sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường, lớp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời phát triển các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC); xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Sở GD và ÐT ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác xây dựng NTM đối với 2 tiêu chí liên quan đến giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể hóa các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM liên quan đến ngành GD và ÐT vào các Kế hoạch phát triển GD và ÐT hàng năm; rà soát, kiện toàn, bổ sung tổ công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của ngành phù hợp với điều kiện thực tế; hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giáo dục, áp dụng khoa học, công nghệ vào dạy học, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở vật chất đã đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục, kết hợp giữa giáo dục với công tác tuyên truyền, vận động để người người, nhà nhà cho con em tới trường học tập, góp phần thực hiện tiêu chí số 14 về kết quả giáo dục. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên để triển khai các hoạt động PCGD tiểu học và THCS; kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PCGD, XMC; hỗ trợ kiểm tra các địa phương đạt chuẩn NTM về các tiêu chí liên quan đến giáo dục. Các phòng GD và ÐT huyện, thành phố tích cực tham mưu với chính quyền địa phương trong tổ chức, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về giáo dục phù hợp với thực tế của địa phương; chỉ đạo các nhà trường tích cực, chủ động tham gia phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả. Các cơ sở giáo dục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thực hiện xây dựng NTM; tích cực tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và người dân về công tác xây dựng NTM theo chủ trương, định hướng của Ðảng, Nhà nước và của tỉnh; mỗi cán bộ, giáo viên cố gắng phấn đấu hoàn thành có chất lượng những công việc được giao góp phần nâng cao và đảm bảo tính bền vững chỉ tiêu về giáo dục tại địa phương. Tính đến hết năm 2019, toàn ngành đã huy động được gần 3 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp để thực hiện chương trình.

Các nhà trường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch, đầu tư điều kiện cơ sở vật chất trường lớp để có phương án phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là vấn đề mặt bằng. Các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện cấp đất bổ sung cho các nhà trường để đảm bảo diện tích theo yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia do Bộ GD và ÐT quy định. Tổng diện tích đất được cấp bổ sung từ năm 2015 đến thời điểm hiện tại là trên 500 nghìn m2.

Với nỗ lực của toàn ngành, đến nay, quy mô, mạng lưới trường, lớp ở các cấp học đã được ổn định, phù hợp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Toàn tỉnh hiện có 233 trường mầm non, 227 trường tiểu học, 228 trường THCS, 57 trường THPT. Ở cấp học mầm non có 181/233 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 78%) và 102/233 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (đạt 43,8%). Ở cấp tiểu học có 193/291 điểm trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 269/291 điểm trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Một số trường đã triển khai quy hoạch mở rộng khuôn viên, xây mới phòng học, phòng chức năng như Trường Tiểu học Hải Vân (Hải Hậu), Trường Tiểu học Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng), Trường Tiểu học Vĩnh Hào (Vụ Bản). So với năm 2015, cấp tiểu học tăng 83 trường chuẩn quốc gia mức độ 2; tăng 107 trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Ở cấp THCS có 213/228 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 93,42%), tăng thêm 55 trường so với năm 2015; 130/228 trường (57,1%) đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn tăng 120 trường so với năm 2015. Ở cấp THPT có 39/45 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt 86,66%), tăng thêm 22 trường so với năm 2015; có 9/45 trường đạt xanh - sạch - đẹp - an toàn (đạt 20%), tăng thêm 7 trường so với năm 2015. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, xây dựng đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh yên tâm dạy tốt, học tốt. Hiện toàn tỉnh có 226/226 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC. 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn XMC 99,88% đạt mức độ 2; riêng PCGD THCS 7 huyện đạt chuẩn mức độ 2 và 3 huyện (Mỹ Lộc, Trực Ninh, Vụ Bản) đạt PCGD THCS mức độ 3, học sinh trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt 99,87%.

Toàn ngành đang quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu giai đoạn tiếp theo đạt các tiêu chí giáo dục trong xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

Bài và ảnh: Minh Thuận