Từng bước "chuyên nghiệp hóa" lực lượng Công an xã

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tỉnh ta đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, thị trấn. Đến nay lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã từng bước “chuyên nghiệp hóa”, khẳng định vai trò trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Lực lượng Công an xã có vị trí chiến lược quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Ngày 10-10-1950, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 438 về tổ chức ban Công an xã. Tiếp đó, ngày 21-11-2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2009, xác định Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của UBND xã, thị trấn và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên. Thực hiện Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai, xây dựng lực lượng Công an xã gồm 4 bộ phận: Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực và Công an viên thôn, xóm, với trên 5.000 đồng chí. Trong đó, quy định Phó trưởng Công an xã là công chức cơ sở; Công an viên thường trực mỗi xã có tối đa 9 đồng chí. Do vậy, trước khi triển khai đề án bố trí Công an chính quy về xã, toàn tỉnh có 5.064 Công an xã bán chuyên trách, trong đó có 207 trưởng Công an xã, 207 phó trưởng Công an xã, 1.720 công an viên thường trực và 2.930 công an viên thôn xóm.

Công an xã Yên Phương (Ý Yên) thâm nhập địa bàn, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong quá trình hoạt động, lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền ban hành các nghị quyết, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, huy động các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT. Từ năm 2009 đến nay, Công an xã đã thu thập 5.075 nguồn tin về ANTT, phục vụ giải quyết 3.690 vụ việc vi phạm pháp luật; ngăn chặn, thu hồi nhiều tài liệu có nội dung xấu. Điển hình như Công an xã Giao Thịnh (Giao Thủy) đã thu hồi 100 quyển kỷ yếu xuyên tạc lịch sử Giáo xứ Thức Hóa; Công an xã Nam Mỹ (Nam Trực) thu giữ 1.050 tài liệu truyền đạo trái phép... Đặc biệt, Công an xã đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Công an các xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm của các tầng lớp nhân dân. Công an các xã đã tích cực, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phối hợp giải quyết tốt tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, mâu thuẫn, khiếu tố ngay tại cơ sở. Định kỳ, lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT tuyến biên giới biển của địa phương.

Trước những diễn biến phức tạp ở cơ sở, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5 đồng chí Công an xã hy sinh, 23 đồng chí Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ. Tiêu biểu là tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Hoàng Văn Đông, Công an viên thường trực xã Việt Hùng (Trực Ninh) và liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, Công an viên thường trực xã Hải Phúc (Hải Hậu); gương kiên quyết tấn công tội phạm của thương binh Hoàng Văn Thiết, Công an viên thường trực xã Việt Hùng (Trực Ninh) và thương binh Lê Thanh Bình, Công an viên thường trực thị trấn Cồn (Hải Hậu) cùng nhiều tấm gương tiêu biểu khác như các đồng chí Hoàng Bá Lực, nguyên Trưởng Công an xã Mỹ Xá (thành phố Nam Định) bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Thế Anh, nguyên Trưởng công an xã Giao Xuân (Giao thủy) truy bắt đối tượng côn đồ đã bị trọng thương... Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội trên địa bàn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với lực lượng Công an chính quy đảm trách tốt công tác quản lý cư trú, cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân; thu thập thông tin công dân phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Nhiều đơn vị Công an xã đã làm tốt công tác thu thập phiếu thông tin dân cư như Công an xã Nam Thắng (Nam Trực); Công an thị trấn Cát Thành (Trực Ninh); Công an xã Trung Thành (Vụ Bản). Gần gũi nhân dân nên lực lượng Công an xã thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng ở địa bàn cơ sở; công tác tái hòa nhập cộng đồng cho hàng nghìn lượt người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, giúp họ ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều trường hợp như các đồng chí Đỗ Văn Hữu, nguyên Trưởng Công an xã Trực Nội (Trực Ninh) giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù mở cửa hàng làm nhôm kính, tạo việc làm cho 3 đến 5 lao động; Dương Ngọc Ích, nguyên Trưởng Công an thị trấn Lâm (Ý Yên) cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù mở cơ sở đúc đồng, tạo việc làm cho 10 đến 15 lao động. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu đổi mới nội dung, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, gắn với các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương. Nhiều cơ sở có mô hình phong trào thu hút đông đảo nhân dân tham gia như các xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng), Xuân Kiên (Xuân Trường), Hải Đông (Hải Hậu), Yên Lương (Ý Yên)... Trong đó, có nhiều mô hình hay, sáng tạo, là nét riêng của Công an Nam Định như: Mô hình “Ba an toàn” về ANTT và mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được triển khai xây dựng toàn diện trên địa bàn 100% xã, thị trấn trong toàn tỉnh... Hàng năm, lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu UBND và Ban Chỉ đạo 138 chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung đa dạng, phong phú. Điển hình như xứ Quần Vinh, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng); xứ Xuân Chính, xã Hải Xuân (Hải Hậu); dòng tu Mến Thánh Giá, xã Xuân Ngọc (Xuân Trường)... Qua đó, tạo sức lan tỏa, thu hút và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào theo đạo Công giáo... Với những nỗ lực, cố gắng từ năm 2009 đến nay, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; trong đó có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 10 tập thể, 12 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen... Nhiều tập thể Công an xã liên tục được công nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng, tiêu biểu như: Công an xã Hải Xuân (Hải Hậu); Công an xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng); Công an xã Yên Lương (Ý Yên)...

Thực hiện chủ trương mới về việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, quá trình bố trí, sắp xếp đã chuyển đổi vị trí công tác cho 37 đồng chí là Trưởng, Phó Công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm giữ các chức danh công tác của cấp ủy, chính quyền; 350 đồng chí chuyển sang các chức danh công chức; 21 đồng chí nghỉ chế độ theo quy định; trong đó nhiều đồng chí đã tự nguyện xin nghỉ trước để thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy. Với những thành tích, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách; đồng thời triển khai xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục được tập hợp, tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu