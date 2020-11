Những giáo viên trẻ tài năng, tâm huyết

Những năm gần đây, ngành GD và ĐT tỉnh đã tập trung đổi mới công tác quản lý, chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là cán bộ quản lý, giáo viên trẻ nhằm đáp ứng tốt hơn sự nghiệp phát triển giáo dục. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của ngành GD và ĐT và các địa phương, đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ đều yêu nghề, nhiệt tình với công tác chuyên môn và các hoạt động của trường; tích cực giúp đỡ nhau trong sự nghiệp “trồng người”.

Cô giáo Phạm Thị Dịu, Trường THCS Trần Huy Liệu (Vụ Bản) trong một giờ dạy đội tuyển học sinh giỏi Sinh học lớp 9.

Từ nhiều năm qua, cô giáo trẻ Phạm Thị Dịu, giáo viên môn Sinh học tại Trường THCS Trần Huy Liệu (Vụ Bản) luôn được đồng nghiệp và phụ huynh tin yêu, kính trọng. Cô đã nỗ lực, không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tích cực tham dự các lớp tập huấn do ngành GD và ĐT tổ chức, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng đồ dùng dạy học, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh phục vụ cho bài giảng, tạo sự hào hứng, khơi dậy ngọn lửa đam mê học tập ở học sinh. Hàng năm, chất lượng giáo dục đại trà môn Sinh học ở các lớp do cô giảng dạy luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó có từ 70% học sinh trở lên đạt loại giỏi. Hơn 10 năm trong nghề, ngoài việc trực tiếp đứng lớp, cô còn được ban giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bằng chuyên môn, kinh nghiệm vững vàng, năm nào đội tuyển Sinh học của nhà trường do cô phụ trách cũng đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi. Trong đó, năm học 2018-2019, đội tuyển Sinh học lớp 9 của nhà trường xếp thứ nhất toàn tỉnh với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Bên cạnh công tác giảng dạy, là tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên, cô luôn gương mẫu, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ của nhà trường. Trong các đợt hội giảng, hội thi giáo viên giỏi các cấp, cô luôn đạt thành tích cao, được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm 2016, cô được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện Vụ Bản, nhiệm kỳ 2016-2021. Là người đại biểu dân cử, cô luôn nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cử tri để phản ánh với các cấp có thẩm quyền và tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện cũng như công tác giáo dục của địa phương.

Là giáo viên Ngữ văn Trường THCS Nam Thắng (Nam Trực), tuy còn trẻ nhưng cô Phạm Thị Nhung đã nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu; ba lần được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, một lần được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh. Bằng sự đam mê với công việc, cô không ngừng học hỏi, rèn luyện, tham gia tích cực các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo, cuộc thi do Bộ, Sở GD và ĐT phát động. Năm học 2013-2014 cô đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” của Bộ GD và ĐT tổ chức. Mong muốn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm được tích luỹ trong quá trình giảng dạy, cô thường xuyên viết sáng kiến kinh nghiệm, 2 lần được Hội đồng khoa học ngành GD và ĐT tỉnh công nhận. Với chuyên môn vững vàng, nhiều năm liền cô được ban giám hiệu nhà trường tín nhiệm giao trọng trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn và Lịch sử và luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Từ năm học 2014-2015, khi được làm tổ trưởng tổ khoa học - xã hội của nhà trường, cô đã cùng đồng nghiệp tổ chức sáng lập và duy trì hoạt động hiệu quả CLB Văn học, là sân chơi hấp dẫn để học sinh “Học mà chơi - Chơi mà học” đồng thời tích cực học hỏi về chuyên môn và công tác quản lý tổ luôn đạt kết quả tốt. Cô chung tay xây dựng giáo án trong các tiết dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh của đồng nghiệp trong tổ, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp trong các giờ thi giáo viên dạy giỏi, từ việc hỗ trợ dựng giáo án, thiết kế bằng ứng dụng công nghệ thông tin đến hỗ trợ làm đồ dùng dạy học...; đồng thời động viên tinh thần để mỗi giáo viên bước vào hội thi với tâm thế tự tin nhất. Việc làm của cô đã khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên trong tổ. Liên tiếp trong các năm học 2017-2018 và 2018-2019 tổ khoa học - xã hội Trường THCS Nam Thắng do cô Nhung làm tổ trưởng đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; năm học 2018-2019 có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hàng năm, có hàng trăm giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, xã hội tôn vinh. Dù là giáo viên mầm non, tiểu học hay THCS, THPT, nhưng với sự say mê, tâm huyết với nghề hết lòng vì học sinh thân yêu, các thầy cô vẫn miệt mài bên trang giáo án, không ngừng nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới./.

