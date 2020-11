Hưởng ứng Chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011-2020"

Góp phần xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông (ATGT) đường bộ giai đoạn 2011-2020” theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc và thực hiện Kế hoạch số 454/KH-UBATGTQG của Uỷ ban ATGT quốc gia ngày 7-10-2020, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 69/KH-BATGT ngày 14-10-2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình của tỉnh.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tai nạn giao thông thành phố Nam Định.

Đồng chí Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: “Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT để phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2020. Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thống nhất từ tỉnh, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đến các địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tạo được dư luận và sự quan tâm, chú ý của mọi tầng lớp nhân dân”. Năm nay, chương trình hưởng ứng tập trung chủ yếu vào hai nhóm hoạt động: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện, những hoàn cảnh đau thương mất mát do tai nạn giao thông, những địa chỉ nạn nhân tai nạn giao thông cần được giúp đỡ, chia sẻ; cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, lan tỏa các thông điệp, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hoá giao thông. Ban ATGT tỉnh và các huyện, thành phố, các ngành, tổ chức đoàn thể rà soát các gia đình có nạn nhân tử vong hoặc bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khắc phục khó khăn. Mỗi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một nỗi đau là nạn nhân thường là trụ cột kinh tế của gia đình ra đi đột ngột hoặc trở thành người tàn phế suốt đời. Mất đi lao động và thu nhập chính trong gia đình lại thêm chi phí y tế đeo đẳng nên hậu quả tai nạn giao thông khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn đốn kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài cho gia đình và cộng đồng. Thực hiện chương trình trọng điểm của chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị thương, tử vong do tai nạn giao thông tại huyện Xuân Trường và thành phố Nam Định. Tại huyện Xuân Trường, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông tại các xã Xuân Phong, Xuân Thủy, Thọ Nghiệp... Cháu Nguyễn Thị Hồng Minh Ánh, sinh năm 2003 ở xóm 12, xã Thọ Nghiệp là người ngồi sau xe máy bị tai nạn giao thông với hậu quả vô cùng nặng nề không chỉ đối với cháu và gia đình: Cháu bị chấn thương sọ não làm hỏng hoàn toàn mắt trái, vỡ quai hàm, mũi, gẫy chân... Anh Nguyễn Văn Dung, bố cháu Ánh cho biết, để giữ được tính mạng cho cháu Ánh sau vụ tai nạn giao thông, gia đình đã phải dốc hết khả năng, vay mượn khắp nơi để có được khoản tiền gần 500 triệu đồng cho cháu thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật tại các bệnh viện lớn trên Hà Nội. Vì thế, gia đình vốn không khá giả nay lại thêm một khoản nợ quá lớn vì tai nạn giao thông! Cũng tương tự là trường hợp ông Phạm Công Diện, xóm 3, xã Thọ Nghiệp, sinh năm 1947, gặp tai nạn giao thông ngày 28-1-2020 tại đường xã có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ ông bị ung thư tuyến giáp, con cái làm ăn xa. Vụ tai nạn đã làm ông chấn thương sọ não, sống thực vật đến tháng 9-2020 thì qua đời. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng nỗi đau mất người thân do tai nạn giao thông vẫn hằn trĩu trên khuôn mặt anh chị Trần Văn Minh, Trần Thị Vân Anh ngụ tại số nhà 77, đường Phùng Khắc Khoan, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định). Ngày 14-9 vừa qua, cháu Trần Mạnh Đức, sinh năm 2004, đang là học sinh lớp 11 bị tai nạn giao thông tại đường Song Hào không qua khỏi. Như vậy, chỉ trong một phút bất cẩn, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của người con trai và để lại cho anh chị nỗi đau không thể nguôi ngoai. Tại huyện Xuân Trường, Ban ATGT huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Tại huyện Hải Hậu, ngoài việc thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông, Công an huyện chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự ATGT; các trường THPT, THCS tăng cường các hoạt động tuyên truyền, các diễn đàn, đối thoại trong các nhà trường về nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông và biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông cho học sinh, phát thông điệp về đảm bảo ATGT trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi và tặng quà các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, để thiết thực giảm thiểu, ngăn chặn tai nạn giao thông trong thời điểm những tháng cuối năm và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban ATGT tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các thành viên triển khai các biện pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Bài và ảnh: Thành Trung