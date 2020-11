Lực lượng vũ trang Hải Hậu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá"

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, năm 2020, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Hải Hậu đã triển khai thực hiện tốt “ba khâu đột phá” với các hoạt động có nền nếp và đạt chất lượng, hiệu quả. Qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ có ý chí vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP).

Dân quân tự vệ xã Hải Hưng (Hải Hậu) trong giờ thực hành huấn luyện.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hải Hậu chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá (về tổ chức biên chế; về huấn luyện và đào tạo; về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự). Quá trình thực hiện bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh về “Công tác thi đua, khen thưởng trong LLVT tỉnh năm 2020”; đưa nội dung công tác thi đua, khen thưởng vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm; đề ra nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm 2020, Ban CHQS huyện Hải Hậu đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” với 4 đợt thi đua cao điểm. Đợt 1 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”, đợt 2 với chủ đề “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, đợt 3 với chủ đề “30 ngày đêm Quyết thắng” và đợt 4 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”. Thượng tá Nguyễn Minh Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hải Hậu cho biết: Trong tổ chức thực hiện các đợt thi đua đều có sự đổi mới, sáng tạo về nội dung, biện pháp tiến hành như: xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm, đột phá khâu yếu, mặt yếu, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng của LLVT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Sau mỗi đợt thi đua, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân. Trong đó, LLVT huyện tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên về nhiệm vụ QP-QSĐP và xây dựng Đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, đối tượng, đối tác. Hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”; duy trì nghiêm chế độ đọc báo, nâng cao chất lượng ngày chính trị - văn hóa tinh thần. Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; giao lưu văn nghệ, diễn đàn “Thanh niên tiếp lửa truyền thống quân đội”; triển khai phong trào toàn dân tặng 54 sổ tiết kiệm trị giá 162 triệu đồng; 387 suất quà, trị giá 193,5 triệu đồng cho thanh niên nhập ngũ tạo ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, LLVT huyện duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng chống cháy nổ; tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện tại chức cho lực lượng thường trực đúng theo kế hoạch; huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 bảo đảm quân số, tác phong, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu (trong đó có 72,4% đạt loại khá); kiểm tra bắn đạt thật đối với dân quân tự vệ có 70,8% quân số đạt khá, giỏi.

Việc lựa chọn đúng khâu đột phá đã tạo động lực mạnh mẽ để LLVT huyện Hải Hậu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự là hạt nhân, nòng cốt thúc đẩy phong trào phát triển đồng đều, vững chắc. Đây là nền tảng, cơ sở để Ban CHQS huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong năm 2021./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn