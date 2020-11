Giao Thủy đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động

Huyện Giao Thủy hiện có gần 7.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có 4.918 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, LĐLĐ huyện phối hợp các công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, trang bị kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ, đặc biệt là người lao động, đoàn viên công đoàn tại các công ty, doanh nghiệp.

Công nhân Công ty Cổ phần May thể thao chuyên nghiệp Giao Yến (Giao Thủy) đối thoại trực tiếp với chủ doanh nghiệp về các chế độ liên quan tới người lao động.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ theo hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH… Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2020, LĐLĐ huyện đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi ở, nơi làm việc, khi tham gia giao thông công cộng theo khuyến cáo của Bộ y tế và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vận động cán bộ, CNVCLĐ ủng hộ, động viên, chia sẻ với những người thuộc tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, hưởng ứng đợt phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” thông qua việc nhắn tin ủng hộ đến tổng đài 1407; tham gia ủng hộ một ngày lương… Các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động kịp thời phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh và tổ chức các phương án phòng, chống dịch như: truyền thông qua khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, bản tin nội bộ, mạng xã hội để CNVCLĐ nắm được và cách phòng tránh; phối hợp với Trung tâm y tế huyện phun thuốc khử trùng, dọn dẹp vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho đoàn viên, CNVCLĐ phòng tránh dịch COVID-19. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể trong các cơ sở doanh nghiệp. Đến nay, có 100% các đơn vị hành chính, các xã, thị trấn và cơ sở giáo dục tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, 11/15 đơn vị doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ, ký thỏa ước lao động tập thể, được tư vấn, trợ giúp pháp lý về chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, tai nạn lao động, an toàn vệ sinh lao động… Nhiều doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc và ban hành quy chế đối thoại định kỳ 3 tháng 1 lần, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần May thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy và May Giao Yến, Công ty Cổ phần công nghiệp Thương mại Giao Thủy, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy. Bên cạnh đó LĐLĐ huyện xây dựng chuyên mục “Lao động và Công đoàn” duy trì phát vào chiều tối thứ 2 và sáng thứ 3 hàng tuần trên Đài Phát thanh huyện. Đến nay, LĐLĐ huyện phối hợp với Đài Phát thanh huyện đưa hơn 30 tin, bài viết về các nội dung, chuyên đề hoạt động công đoàn, gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện. Ngoài ra, LĐLĐ huyện phối hợp với Ban nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về sức khỏe giới tính cho 400 học sinh nữ Trường THPT Quất Lâm; phối hợp với Phòng dân số Trung tâm Y tế huyện tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho 500 công nhân lao động, đồng thời treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và cấp phát tài liệu tuyên truyền, thuốc tránh thai, bao cao su cho công nhân lao động; phối hợp tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá cho 1.600 giáo viên và học sinh tại 4 trường THCS, tổ chức tập huấn về phòng chống tác hại thuốc lá cho 69 cán bộ công đoàn cơ sở khối giáo dục trong huyện. Hàng quý LĐLĐ huyện duy trì tuyên truyền về phòng, chống ma túy; thực hiện văn hóa giao thông; cuộc vận động “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, các cấp Công đoàn huyện đã đưa 5 tin bài tuyên truyền trên Đài Phát thanh huyện và cổng thông tin, bản tin nội bộ của đơn vị; treo 10 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền; phối hợp với Ban Chính sách pháp luật của LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật cho trên 100 công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May thời trang chuyên nghiệp Giao Yến. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết cho cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động về các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ. Qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh