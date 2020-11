Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Có mặt tại trụ sở tiếp công dân huyện Nam Trực, chúng tôi được chứng kiến buổi tiếp công dân giữa lãnh đạo UBND huyện và người dân. Cùng tiếp dân với lãnh đạo huyện có cán bộ Thanh tra huyện và đại diện các ngành chức năng liên quan. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe người dân trình bày ý kiến, kiến nghị, phản ánh, các ngành chức năng trực tiếp trả lời những vấn đề liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng chí lãnh đạo UBND huyện đưa ra kết luận hướng xử lý, giải quyết vụ việc. Đồng chí Lưu Quang Tuyển, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cho biết: “Xác định làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư; thu hút các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội”. Còn ở trụ sở tiếp công dân của tỉnh, ông Vũ Xuân Châu, xã Yên Dương (Ý Yên) cho biết: “Trong buổi tiếp công dân, tôi nhận thấy lãnh đạo và các ngành chức năng luôn cầu thị, gặp, lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân. Tôi rất vui và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những vấn đề tôi phản ánh, kiến nghị đã được phân tích, lý giải hợp tình, hợp lý”.

Lãnh đạo UBND huyện Nam Trực và các cơ quan chức năng trong một buổi tiếp công dân.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương đã chủ động dành thời gian trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân; nghe và chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân. Năm 2020, công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của các cấp, các ngành được duy trì và thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Toàn tỉnh đã tiếp 3.347 lượt công dân đến KNTC, giảm 100 lượt (2,90%) so với năm 2019. Qua tiếp dân, xác định có 907 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp; đến nay đã giải quyết xong 534 vụ việc, 343 vụ việc đang giải quyết, 30 vụ việc chưa giải quyết. Sau mỗi buổi tiếp dân định kỳ, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đều có văn bản thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng, các địa phương giải quyết từng vụ việc cụ thể, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

Do làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC nên không để xảy ra tình trạng công dân kéo đông người đến trụ sở tiếp công dân và các cơ quan của tỉnh để KNTC. Năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.977 đơn tương ứng với 1.071 vụ việc, tăng 582 đơn (24,3%) so với năm 2019; trong đó có 2.603 đơn kiến nghị phản ánh, chiếm 87,49%; 128 đơn khiếu nại, chiếm 4,24% và 246 đơn tố cáo, chiếm 8,26%. Qua xem xét cho thấy nhiều đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn trùng nội dung đã được xử lý nhiều lần; đơn photo gửi nhiều cơ quan, tổ chức, gửi nhiều lần; đơn không có chữ ký trực tiếp; đơn mạo danh, nặc danh; đơn không ghi rõ họ tên, địa chỉ người viết). Trong đó, nội dung đơn thư chủ yếu là đề nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, đề nghị giải quyết những tồn tại trong công tác dồn điền, đổi thửa, phản ánh về ô nhiễm môi trường, đề nghị giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng…; khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng, khiếu nại quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, khiếu nại việc chưa giao đất đã trúng đấu giá; khiếu nại quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất… Một số công dân do không đạt được mục đích nguyện vọng trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai, chuyển sang tố cáo chủ tịch UBND xã vi phạm pháp luật trong việc tổ chức hòa giải, bao che, bảo vệ cho một trong các bên tranh chấp; tố cáo chủ tịch UBND huyện vi phạm pháp luật trong việc xử lý, giải quyết đơn KNTC; bao che cho người bị tố cáo; kết luận nội dung tố cáo không tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật. Tố cáo cán bộ thôn, xóm, cán bộ xã vi phạm pháp luật đất đai, quản lý kinh tế… Gần đây xuất hiện một số đơn tố cáo người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp sở bao che, không giải quyết, chậm giải quyết hoặc giải quyết tố cáo không đúng trình tự, thủ tục; tố cáo người đã giải quyết khiếu nại. Qua phân loại, xử lý đơn thư xác định có 63 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp từ tỉnh đến cơ sở (28 vụ việc khiếu nại, 35 vụ việc tố cáo). Các cấp, các ngành đã tập trung xác minh, kết luận, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết luôn quán triệt, chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chặt chẽ, việc áp dụng pháp luật trong giải quyết phải chính xác, kết luận có lý, có tình, có tính khả thi. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết xong 48/63 vụ, đạt tỷ lệ 76,19%.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC, thời gian tới, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về việc chủ tịch UBND huyện phải trực tiếp cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp; đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện tương tự đối với UBND cấp xã. Thủ trưởng cơ quan giải quyết KNTC phải trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến các bên trước khi ban hành văn bản giải quyết KNTC. Đưa tiêu chí tiếp công dân, giải quyết KNTC vào đánh giá hoàn thành nghiệm vụ của thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo đúng pháp luật; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhất là trong tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết KNTC; từ đó giảm thiểu KNTC phát sinh./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn