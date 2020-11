Khuyến học ở dòng họ Phan Đắc

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, dòng họ Phan Đắc ở thôn Đại An, xã Nghĩa An (Nam Trực) đã có bước tiến vượt bậc trong việc động viên con cháu học tập để lập thân lập nghiệp.

Dòng họ Phan Đắc tổ chức khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Dòng họ Phan Đắc có hơn bốn trăm năm sinh cơ lập nghiệp tại Trang Thái Đường, huyện Thượng Hiền, phủ Xuân Trường, Trấn Sơn Nam Hạ, nay thuộc thôn Đại An, xã Nghĩa An (Nam Trực). Với trên 1.000 nhân khẩu, hầu hết các gia đình đều làm nông nghiệp, những hộ còn lại thì cũng đã thoát ly khỏi quê hương nên trước đây, ở dòng họ Phan Đắc, học sinh trong độ tuổi đến trường thường chểnh mảng chuyện học hành, không có ý chí vươn lên. Vì vậy, dòng họ đã quyết tâm xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài nhằm thay đổi cách nghĩ của mỗi gia đình, nhất là các cháu học sinh đang cắp sách tới trường. Là người đi nhiều, có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp trên nền tảng của tri thức, ông trưởng họ đã đưa ra ý tưởng của mình trong việc động viên, khuyến khích con em trong dòng họ phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện bằng phần thưởng thiết thực và được báo công lên tổ tiên trong ngày giỗ tổ. Trong năm đầu thành lập, dòng họ quy định mỗi gia đình đều phải có người trở thành thành viên của chi hội khuyến học đồng thời trích quỹ họ để mua sách vở, giấy bút trao tặng cho con cháu có kết quả học tập cao. Ngày giỗ tổ, giữa không khí trang nghiêm nghi ngút khói hương trên từ đường của dòng họ, ông trưởng họ đã thành kính đọc tên, báo công thành tích đạt được trong năm học vừa qua của con em trong họ. Việc làm này đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua giữa các gia đình trong dòng họ, động viên con em phấn đấu vươn lên để báo công với tiên tổ và xác định học để xây dựng cuộc sống mới ấm no hơn. Hàng năm, ban khuyến học tích cực khuyến khích, hỗ trợ, động viên các thành viên trong họ, đặc biệt là các cháu học sinh, sinh viên tích cực học tập. Trong đó, tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường học tập, trong các gia đình không có học sinh bỏ học; động viên khuyến khích các cháu tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, chịu khó vươn lên học khá, học giỏi và thành đạt; quan tâm động viên, giúp đỡ những cháu gia đình có hoàn cảnh khó khăn tích cực học tập. Bên cạnh đó, ban khuyến học dòng họ động viên các thành viên trong họ, trong chi hội tham gia các lớp học chuyên đề do trung tâm học tập cộng đồng của xã và các đoàn thể tổ chức. Do có sự gắn kết, đoàn kết giữa các hội viên và thành viên trong họ để xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài nên việc học tập của con em đã có bước tiến rõ rệt. Ngoài đóng góp xây dựng quỹ hội của mỗi gia đình, ban khuyến học dòng họ còn kêu gọi những người có điều kiện về kinh tế và những người có nhiều con thành đạt, đang công tác và làm ăn ở xa đóng góp ủng hộ quỹ để có kinh phí động viên, giúp đỡ con em trong họ phấn đấu vươn lên trong học tập. Hiện tại quỹ khuyến học của dòng họ có 100 triệu đồng. Hàng năm vào dịp đầu xuân, dòng họ trích quỹ tổ chức trao thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập và tổ chức dâng hương báo công với tổ tiên tại từ đường họ để động viên con cháu trong họ tích cực vươn lên trong học tập. Năm 2019, dòng họ đã trao cho 20 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, 15 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và 1 cháu đỗ vào đại học. Bên cạnh đó, dòng họ gắn phong trào khuyến học với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sự gắn kết các gia đình trong họ và thắt chặt tình đoàn kết xóm làng, đồng thời động viên con cháu học tập, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi gia đình. Ban khuyến học dòng họ còn động viên các thành viên trong họ hăng hái tham gia các lớp học chuyên đề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, áp dụng giống mới, kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả. Đến nay, dòng họ đã có gần 300 người có trình độ đại học và tương đương, 3 người có học vị tiến sĩ.

Với những thành tích đã đạt được trong việc xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, dòng họ Phan Đắc đã được Huyện ủy, UBND huyện tặng Bức trướng khuyến học, khuyến tài, là đơn vị có phong trào khuyến học tốt năm 2020, đánh dấu mốc son trong học vấn của dòng họ từ trước đến nay./.

Hồng Minh