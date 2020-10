Công an tỉnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Xây dựng lực lượng Công an Nam Định trong sạch, vững mạnh, sống trong lòng dân”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Công an huyện Ý Yên triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy Đảng và thủ trưởng các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, Công an tỉnh xây dựng và ban hành Quyết định số 569 ngày 30-3-2020 quy định về phân loại thi đua cá nhân, biểu dương, trao bằng chứng nhận “Tập thể tốt”, “Người tốt, việc tốt” và phê bình hàng tháng tại Lễ chào Cờ Tổ quốc nhằm duy trì, nâng cao chất lượng bình xét, phân loại thi đua theo tiêu chí đối với từng tập thể, cá nhân; chỉ đạo các khối thi đua duy trì việc sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, bình xét đề nghị khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất; duy trì việc ghi sổ kế hoạch công tác tuần, thực hiện tốt khẩu hiệu “Đi báo việc, về báo công”; “Mỗi ngày làm một việc tốt, vì nhân dân phục vụ”... Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 do Giám đốc Công an tỉnh phát động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị Công an tỉnh đều tổ chức quán triệt văn bản chỉ đạo, xây dựng cụ thể kế hoạch, phát động đến các đội công tác và từng cán bộ, chiến sĩ với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo bằng các khẩu hiệu hành động phù hợp. Cụ thể như: “Nghe được dân nói, nói được dân hiểu, làm được dân tin” của Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc; “Nói lời hay, làm việc tốt, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân” của Công an huyện Xuân Trường; “Giữ vững kỷ cương, nâng cao nghiệp vụ” của Phòng An ninh chính trị nội bộ; “Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích, tình nguyện, hướng về cơ sở” của Đoàn Thanh niên; “Tự trọng, đổi mới, giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Công an tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương tuyên truyền sâu rộng các gương người tốt, việc tốt trong chiến đấu, công tác; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định.

Do thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nên trong 10 tháng năm 2020 Công an tỉnh đã đạt kết quả toàn diện. Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã chủ động triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; dịp đại hội Đảng bộ các cấp và các kế hoạch phòng, chống tội phạm theo chuyên đề nên tội phạm hình sự tiếp tục được kiềm chế. Toàn tỉnh xảy ra 496 vụ (giảm 33 vụ so với cùng kỳ năm trước) làm 4 người chết, 112 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 10 tỷ đồng; không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đối tượng “ngáo đá”, tâm thần gây án, giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, tình trạng tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; xâm hại tình dục trẻ em... có thời điểm diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra 21 vụ, 36 bị can về các tội danh liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; qua đó triệt xóa 5 băng nhóm, 17 đối tượng. Tội phạm đánh bạc trên mạng với số lượng tiền lớn còn xảy ra tại thành phố Nam Định và huyện Trực Ninh. Tệ nạn mại dâm còn diễn ra ở khu du lịch Quất Lâm (Giao Thủy), Thịnh Long (Hải Hậu) và địa bàn huyện Ý Yên nơi giáp ranh tỉnh Ninh Bình. Tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi; các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa... đưa về Nam Định tiêu thụ và trung chuyển đi một số địa bàn lân cận. Đặc biệt, thời gian gần đây phát hiện thêm đường dây vận chuyển, mua bán trái phép thuốc lắc, hồng phiến từ Cộng hòa Liên bang Đức về Nam Định tiêu thụ với thủ đoạn bỏ ma túy vào trong các hộp sữa bột trẻ em rồi gửi qua đường bưu điện về Việt Nam. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã triệt phá 11 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh; phá 27 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 1.745 vụ, 1.833 đối tượng; thu 12,75kg ma túy tổng hợp, 10,69kg heroin, 39.318 viên thuốc lắc và hồng phiến, trên 2kg ketamine, 30 gam thuốc phiện, 4 khẩu súng, 63 viên đạn, 2 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan. Công an tỉnh đã khởi tố 530 vụ, 578 bị can; xử lý hành chính 1.215 vụ, 1.255 đối tượng, phạt tiền 120,8 triệu đồng. Tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng, khó kiểm soát; xuất hiện nhiều loại ma túy mới, thành phần đa dạng, độc hại hơn, đối tượng sử dụng sẽ gây ảo giác nhanh. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 2.891 người nghiện, trú tại 204/226 xã, phường, thị trấn; tăng 178 người nghiện và 14 địa phương so với cùng kỳ năm trước; 2.061 người nghi nghiện, tăng 248 trường hợp. Tội phạm kinh tế, tham nhũng tập trung chủ yếu ở lĩnh vực quản lý đất đai, tín dụng, tài chính, ngân hàng, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, trốn thuế. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường phổ biến trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt; ô nhiễm môi trường nước và không khí tại các làng nghề; vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra, trong khi công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, công tác giám sát, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm giữa các cấp, các ngành chưa thường xuyên. Công an tỉnh đã đấu tranh với 11 chuyên án về kinh tế, khởi tố mới 69 vụ, 115 bị can; khởi tố 2 vụ, 3 bị can vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm, nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, chiến công của Công an tỉnh đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu