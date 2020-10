Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện

Văn hóa công sở trong trường học là các chuẩn mực đạo đức, tác phong nghề nghiệp, ngôn ngữ, phong cách giao tiếp trong mối quan hệ ứng xử giữa các thầy, cô giáo với nhau và giữa thầy với trò. Tùy mỗi cấp học khác nhau sẽ có những chuẩn mực thực hiện về văn hóa phù hợp nhằm tạo nên môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn và thân thiện.

Cô và trò Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định) trong một giờ tập đọc.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, việc thực hiện văn hóa công sở luôn được ngành GD và ĐT tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đưa việc thực hiện văn hóa công sở trong các đơn vị đi vào nền nếp. Sở GD và ĐT đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 20-9-2019 về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” trong ngành GD và ĐT giai đoạn 2019-2025, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị xây dựng quy chế văn hoá công sở, tổ chức ký và thực hiện triển khai cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Nội dung ký kết thi đua xây dựng văn hóa công sở như: chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị và địa phương phát động, tổ chức. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trường học và công đoàn cơ sở nhằm tiếp tục thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn ngành đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành GD và ĐT giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch số 871 của Bộ GD và ĐT với tập thể: “Thi đua xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị trường học văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, với cá nhân: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và phong trào “Văn hóa, Thể thao”… Đến nay, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” đã và đang được triển khai sâu rộng trong các đơn vị, các đoàn thể trong ngành GD và ĐT với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Các đơn vị phấn đấu “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” theo phương châm “4 tốt”: Môi trường giáo dục tốt; Quản lý tốt, dạy tốt và học tốt và “Trường học hạnh phúc”. 100% các đơn vị đã xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hoá công sở, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trường học để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học 2018-2019, Công đoàn ngành GD và ĐT đã hướng dẫn 100% các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn thành lập Câu lạc bộ “Văn hóa, thể thao”. Năm học 2019-2020, Công đoàn ngành GD và ĐT đã chỉ đạo thành lập cụm Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao theo huyện, thành phố hoạt động gắn với sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch Hội đồng chuyên môn THPT, nâng cao hiệu quả hoạt động “Nhóm cùng nhau phát triển” trong trường, trong cụm trường. Đặc biệt, nhiều câu lạc bộ võ nhạc, võ thuật được thành lập tại các trường THCS, THPT ở các huyện Nam Trực, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, thành phố Nam Định; phong trào văn nghệ phát triển mạnh trong các trường học ở Xuân Trường, Ý Yên… Hàng năm, Sở GD và ĐT tăng cường giám sát chặt chẽ việc tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo. Đặc biệt, phong trào được đẩy mạnh trong các trường học đã tạo ra môi trường học đường trong sáng, mẫu mực. Tại các trường học, các thầy cô giáo không ngừng rèn luyện, tu dưỡng và luôn lấy chuẩn mực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Việc thực hiện văn hoá công sở trong trường học còn thể hiện ở cách bố trí, sắp xếp cảnh quan môi trường và cơ sở vật chất phù hợp lứa tuổi để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và vui chơi của các em học sinh. Tiêu biểu như các trường: Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định), Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định), Trường Mầm non Hải Châu (Hải Hậu)...

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” trong ngành GD và ĐT đã và đang tạo ra môi trường thân thiện, học sinh tích cực, từ đó góp phần đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Thời gian tới, ngành GD và ĐT tỉnh tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng hiện đại, văn minh, thân thiện hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ổn định và phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Minh Thuận