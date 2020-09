Trực Đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã Trực Đạo (Trực Ninh), đồng chí Vũ Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy phấn khởi cho biết: Năm 2015, xã đã được UBND tỉnh công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng NTM là trọng tâm, thường xuyên, liên tục; có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, từ năm 2016 Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Xã tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ quan điểm, nội dung, mục tiêu trong chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn này. Từ đó cổ vũ, động viên nhân dân tin tưởng, đồng thuận, tự giác tiếp tục góp công, góp sức, góp trí tuệ, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trên nền tảng cơ sở vật chất đã có từ giai đoạn trước, bám sát các tiêu chí của giai đoạn mới xã đã xây dựng đề án, chương trình kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu có trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp, bước đi, cách làm phù hợp với tình hình địa phương. Sản xuất nông nghiệp thực hiện đúng theo quy hoạch, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đảm bảo ổn định năng suất lúa hàng năm bình quân đạt trên 110 tạ/ha. Đặc biệt, xã thực hiện chuyển đổi một số diện tích cấy lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang phát triển kinh tế trang trại, gia trại; hỗ trợ nông dân tiếp cận vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất. Hiện trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao như: mô hình trồng cây dược liệu của HTX Nông nghiệp Hùng Cường; trang trại chăn nuôi lợn của anh Hoàng Văn Đoàn; trang trại tổng hợp của anh Hoàng Văn Giảng; trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây cảnh của ông Hoàng Văn Sơn… Cùng với sản xuất nông nghiệp, những năm qua, xã không ngừng tạo điều kiện khuyến khích phát triển đa dạng hóa các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, thúc đẩy lưu thông tiêu thụ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân...

Nhân dân xóm 8, xã Trực Đạo xây dựng cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đời sống của người dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,58%. Nguồn thu của người dân địa phương tăng lên giúp xã có điều kiện huy động xã hội hóa kết hợp vốn ngân sách để đầu tư, nâng cao chất lượng các tiểu mục của từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, tuyến đường trục huyện Nam Ninh Hải qua địa bàn xã và các trục đường liên xã, liên thôn, liên xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100% tạo nên mạng lưới giao thông đồng bộ liên hoàn, tạo thuận lợi trong việc đi lại, giao thương hàng hóa. Xã đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS và trang thiết bị phục vụ dạy học theo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hiện các trường đã đạt các chuẩn “xanh - sạch - đẹp”, “Trường học an toàn”; trong đó trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 1; trường THCS đạt chuẩn quốc gia, thư viện tiên tiến. Xã ưu tiên dành quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao của xã và các xóm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân. Trạm y tế xã được xây mới với kinh phí hơn 4 tỷ đồng đáp ứng tốt yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã… Từ năm 2017, xã Trực Đạo phát động phong trào xây dựng cảnh quan môi trường, làm bồn hoa, trồng cây xanh lề đường. Hiện 80% các trục đường giao thông chính của xã đã có cây bóng mát, 70% trục đường chính tại các xóm trồng hoa mười giờ, hoa thạch thảo tím; 100% các đường trục chính xã, 80% trục đường dong, ngõ xóm có điện chiếu sáng bảo đảm đi lại thuận lợi và an ninh trật tự về ban đêm. Bên cạnh đó, xã còn tổ chức thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn; định kỳ thu gom rác thải trên sông; các xóm tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư, khuôn viên hộ gia đình; Đoàn Thanh niên phối hợp với trường THCS tổ chức dọn vệ sinh trên các tuyến đường, các cơ quan công sở khu trung tâm xã…, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tôn lên vẻ đẹp làng quê ở Trực Đạo. Công tác tuyên truyền văn hóa thông tin được tăng cường để vận động xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đồng thuận, dân chủ, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật và hương ước, quy ước của cộng đồng; đẩy lùi, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong lễ cưới, lễ tang, lễ hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục của địa phương.

Hiện xã Trực Đạo đang rà soát lại theo 19 tiêu chí NTM để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng theo Công văn số 813/SNN-VPĐP của văn phòng điều phối NTM tỉnh hướng dẫn thực hiện và căn cứ chứng minh mức đạt Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, tập trung vào 7 nhóm giải pháp: hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống nhân dân; văn hóa - giáo dục - y tế; cảnh quan môi trường; an ninh - trật tự - hành chính công; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; sự hài lòng của người dân. Toàn xã phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu trước năm 2025./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh