Nam Trực sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Nhận thức được ý nghĩa của việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, nên ngay khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và các kế hoạch của tỉnh, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực đã tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình hành động số 08 và Chương trình hành động số 09 ngày 29-12-2017 thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa các công việc và lộ trình thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện ủy cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các Ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết 18, 19. Với cách làm phù hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng trên địa bàn huyện đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên. Kết quả đến nay toàn huyện đã thực hiện việc sáp nhập giảm đầu mối các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy từ 79 xuống còn 63 tổ chức cơ sở Đảng; chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đối với các cơ quan văn phòng, huyện sáp nhập Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND, UBND thành Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đi vào hoạt động từ ngày 1-8-2018 theo Quyết định 808-QĐ/TU ngày 12-7-2018 của Tỉnh ủy. Huyện cũng đã thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở sáp nhập Trạm Khuyến nông với Trạm chăn nuôi - thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật; sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nam Trực, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu và Trung tâm dạy nghề huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện. Tổ chức giải thể Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; thành lập Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Nam Trực trên cơ sở hợp nhất Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa - thông tin huyện. Huyện đã hoàn thành việc sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn đảm bảo mỗi cấp học, bậc học chỉ còn 1 trường ở mỗi xã, thị trấn (giảm từ 97 xuống còn 61 trường).

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực rà soát các chính sách để tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, phấn đấu đến năm 2021 đảm bảo giảm 10% biên chế so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, trên địa bàn huyện đã giảm 101 biên chế so với năm 2015. Trong đó, khối Đảng giảm 7 người; khối quản lý Nhà nước giảm 7 người; giảm sau khi sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp là 76 người; tinh giảm theo Nghị định 108, 103 của Chính phủ là 11 người. Sau sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên. Chia sẻ thêm với chúng tôi, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trực cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy cũng còn bộc lộ những hạn chế, vướng mắc như: một số đơn vị, địa phương còn lúng túng khi xác định, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy; một số nhiệm vụ hoàn thành còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc thực hiện tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn gặp khó khăn. Một số địa phương có địa bàn rộng, do đó chỉ sáp nhập về bộ máy, giữ nguyên các điểm trường, nhất là ở bậc học mầm non còn 2 đến 3 khu”... Tuy nhiên huyện đã xác định để làm tốt công tác sắp xếp bộ máy Huyện ủy Nam Trực đã xác định trước hết cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất và đồng thuận khi tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp phải xuất phát từ thực tiễn, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế mỗi đơn vị, địa phương đảm bảo tính ổn định tương đối, tránh chủ quan, nóng vội. Cùng với đó phải bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, nhất là số cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là phải có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương. Do đó việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên địa bàn huyện bước đầu đã đạt kết quả đáng phấn khởi.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII, thời gian tới huyện Nam Trực tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, quyết liệt các nội dung của Nghị quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch đề ra với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp; khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. Đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy phải gắn chặt chẽ với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, việc làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ tạo sự đồng thuận về chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại vị trí việc làm và thực hiện các chức danh lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Cùng với đó là thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra.

Với những bước đi bền vững, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn