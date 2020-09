Tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh

Giáo dục an toàn giao thông (ATGT) là một trong những nội dung giảng dạy được lồng ghép, tích hợp trong các giờ học đạo đức, giáo dục công dân, hoạt động ngoài trời tại các trường học trên địa bàn tỉnh từ bậc học mầm non đến THPT. Nhiều mô hình cổng trường ATGT được xây dựng, duy trì hiệu quả, giúp học sinh nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) tìm hiểu pháp luật về ATGT.

Cổng Trường Tiểu học Chu Văn An (thành phố Nam Định) trước giờ tan trường, phụ huynh đến đón học sinh đều dựng xe ngay ngắn, thành hàng lối trên vỉa hè. Ngay khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học, hàng trăm học sinh rời lớp học di chuyển ra cổng trường rất trật tự. Em Trần Ngọc Hà, học sinh lớp 5A4 cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền cũng như sự nhắc nhở của các thầy cô giáo, mỗi khi lên xe của bố mẹ đón, chúng em đều có ý thức phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn. Những bạn đi xe đạp, khi tan học phải dắt xe đi theo vạch chỉ dẫn ra ngoài cổng trường”. Việc triển khai mô hình cổng trường ATGT của Trường Tiểu học Chu Văn An đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh, mỗi khi đón con đã tự giác xếp xe ngay ngắn trên vỉa hè đúng nơi quy định. Học sinh được giáo dục về kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông như đội mũ bảo hiểm đúng cách khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông; đi xe đạp an toàn; đi đúng phần đường, làn đường và biết cách nhận biết các tín hiệu đèn giao thông, biển báo giao thông. Qua đó, giúp các em có ý thức chấp hành khi tham gia giao thông và từng bước trở thành những tuyên truyền viên ATGT cho bạn bè, người thân.

Trường THPT A Hải Hậu thực hiện chương trình giáo dục ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng như: dạy kiến thức về ATGT trong tiết sinh hoạt chi đoàn, tích hợp giảng dạy về Luật Giao thông đường bộ trong môn Giáo dục công dân, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của nhà trường về Luật Giao thông đường bộ và văn hóa tham gia giao thông, trải nghiệm dự phiên tòa xét xử về tai nạn giao thông, dự các buổi tuyên truyền về ATGT, thi tìm hiểu về ATGT… Bên cạnh đó, từ năm học 2016-2017, nhà trường tổ chức dạy cho học sinh kiến thức về ATGT trong khung thời gian cố định của các tiết ngoài giờ lên lớp. Trong đó, tập trung vào nội dung: Cách đi xe đạp, xe đạp điện an toàn và hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; các nội dung về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông; dự đoán và phòng tránh nguy hiểm thực hiện lồng ghép trong các giờ sinh hoạt lớp. Đồng thời, trong mỗi năm học, nhà trường đều phát động học sinh tham gia các cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” do Bộ GD và ĐT phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty Honda Việt Nam tổ chức. Trong 4 năm tham dự, nhà trường đều đoạt được nhiều giải cao, trong đó năm học 2019-2020, đã đoạt 20 giải gồm 1 giải nhất, 11 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Để giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành quy định, Sở GD và ĐT đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ tới các trường học bằng nhiều hình thức như: Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học chủ đề ATGT tại tất cả các trường tiểu học trong tỉnh; giao lưu tìm hiểu kỹ năng ATGT cho học sinh tiểu học cấp tỉnh và tham gia giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia… Tại nhiều trường học nhà trường mời cán bộ cảnh sát giao thông truyền đạt kiến thức pháp luật về ATGT, những điểm cần lưu ý khi tham gia giao thông cho giáo viên và học sinh. Qua đó giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe đạp, các quy tắc giao thông đối với người đi bộ, không tụ tập trước cổng trường, không đi hàng ngang, nô đùa khi đến trường và khi tan học; nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm... Ở bậc tiểu học và THCS, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện nhớ đội mũ bảo hiểm. Ở nhiều trường THPT trong tỉnh đã xây dựng mô hình cổng trường ATGT và hoạt động của đội thanh niên xung kích tham gia điều tiết, phân làn xe cộ trong các buổi đầu giờ và tan học, nhắc nhở các bạn thực hiện nghiêm pháp luật về ATGT, không dàn hàng ngang, hàng ba, không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng phương tiện cơ giới với phân khối lớn và nghiêm túc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Đoàn Thanh niên các nhà trường phát động phong trào giữ gìn trật tự ATGT với các khẩu hiệu: “Văn hóa giao thông, đồng hành tuổi trẻ”, “Văn hoá giao thông là không tai nạn”, “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”… Vào đầu năm học, Sở GD và ĐT chỉ đạo 100% trường tiểu học và THCS, THPT tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn trường học. Các trường học tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục và bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục có trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân vi phạm. Các trường học cũng tăng cường các biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, có biện pháp xử lý phù hợp những trường hợp học sinh vi phạm. Đến nay, 100% trường mầm non trong tỉnh đều đã xây dựng khu sân chơi giao thông để trẻ được trải nghiệm, sớm hình thành ý thức khi tham gia giao thông; tại nhiều trường đã tận dụng ngay cả hệ thống tường bao, bảng tin để vẽ các khẩu hiệu, biển báo ATGT tuyên truyền pháp luật về ATGT; 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT đã triển khai phong trào “An toàn trường học”, “Cổng trường an toàn”.

Nhờ sự chủ động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng cùng việc tổ chức giảng dạy tốt các nội dung ATGT theo quy định của các cấp học, ý thức của các em học sinh đã dần được nâng cao, tình trạng mắc lỗi khi tham gia giao thông, gây mất ATGT như không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường… đã giảm đáng kể. Học sinh đã dần hình thành ý thức tự giác tuân thủ chấp hành luật khi tham gia giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện, làm cơ sở để từng bước hình thành “văn hoá giao thông” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường./.

Bài và ảnh: Hồng Minh