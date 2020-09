Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo

“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động từ năm 2008. Triển khai cuộc vận động, các cấp Hội CTĐ thành phố Nam Định đã vận động được nhiều tập thể, cá nhân có tấm lòng nhân ái, hảo tâm chia sẻ tinh thần, vật chất, giúp đỡ những địa chỉ nhân đạo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với niềm tin tốt đẹp về tình người.

Hội CTĐ thành phố Nam Định phối hợp với nhà tài trợ trao tặng kinh phí xây nhà cho gia đình em Phạm Khánh Liên, số nhà 2, đường Lương Thế Vinh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, các cấp Hội CTĐ thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi; khảo sát đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để lập hồ sơ các địa chỉ cần giúp đỡ, giới thiệu địa chỉ đã được khảo sát đến các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đăng ký, giúp đỡ lâu dài, bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thành Hội đã khảo sát và lập hồ sơ trợ giúp cho 77 địa chỉ. Trong đó, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung tiếp tục hỗ trợ học tập cho 10 học sinh mồ côi ở các phường: Ngô Quyền, Trần Đăng Ninh, Cửa Bắc mỗi em 2 triệu đồng/năm; hỗ trợ tiền và đồ ăn hàng tháng cho 6 gia đình với mức 800 nghìn đồng/gia đình trong thời gian 1 năm. Ni sư Thích Đàm Hân, trụ trì Chùa Hoàng Mai hỗ trợ 6 trẻ mồ côi ở 2 phường: Mỹ Xá và Văn Miếu mỗi em 2,4 triệu đồng/năm. Trường OLIVER DE BACON, nước Cộng hòa Pháp do bà Nguyễn Thị Tú Anh đại diện, tài trợ cho 3 học sinh ở Chùa Ốc Thỏ, xã Lộc Hòa và các phường: Cửa Nam, Quang Trung, mỗi em 200 nghìn đồng/tháng; hỗ trợ xây nhà cho 2 em Trần Thị Thanh Thảo, phường Quang Trung và Phạm Khánh Liên, phường Trần Đăng Ninh với số tiền là 73 triệu đồng. Ông Yang Se Hun, người Hàn Quốc, Công ty May mặc TCE, Khu công nghiệp Hòa Xá, hỗ trợ học tập cho 52 học sinh trong 1 năm với số tiền 104 triệu đồng. Chùa Kênh phường Lộc Vượng hỗ trợ thường xuyên hàng tháng gồm gạo, quà trị giá 300 nghìn đồng/tháng cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nam Phong và em Nguyễn Quang Hậu bị tàn tật ở phường Lộc Hạ. Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho 13 học sinh nghèo, trong đó 12 em được nhận mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/học sinh/tháng và 1 em được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng, tổng kinh phí hỗ trợ 84 triệu đồng. Nhóm cán bộ Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 3 em: Hoàng Thu Linh, ngõ 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung 300 nghìn đồng mỗi tháng; em Phạm Thị Nhật Tân, xóm 2, Mỹ Trọng, phường Mỹ Xá mỗi tháng 200 nghìn đồng; em Nguyễn Quang Huy, phường Cửa Nam được nhận hỗ trợ 200 nghìn đồng mỗi tháng. Chị Đặng Thị Thủy, cán bộ Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 5 gia đình trẻ em nghèo, mồ côi, tàn tật với số tiền là 10 triệu đồng... Ngoài ra, Thành Hội còn phối hợp với Hội CTĐ tỉnh và Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup tiếp tục hỗ trợ học bổng cho 9 học sinh; gia hạn hỗ trợ 3 học sinh từ năm 2016... Bên cạnh đó, Hội CTĐ các cấp thành phố còn phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Hình thức trợ giúp chủ yếu là hỗ trợ hàng tháng bằng tiền mặt cho gia đình khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt; chăm lo cho hộ nghèo dịp lễ, tết; xây tặng nhà tình thương, hỗ trợ vốn sản xuất phát triển kinh tế… Kết quả, 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội CTĐ thành phố Nam Định đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ để thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp 5.338 lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trị giá trên 1,5 tỷ đồng; phát 14.635kg gạo, 1.190 khẩu trang y tế, 50 chai nước sát khuẩn, 77 chai dầu ăn, 21 thùng mỳ tôm. Tiêu biểu trong các hoạt động này như: Hội từ thiện Chùa Vọng Cung trao 125 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hội từ thiện An Lạc Tâm, cửa hàng gạo Tiến Thúy trao tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Trần Đăng Ninh, Văn Miếu, Năng Tĩnh, xã Lộc An, mỗi suất 5kg gạo và 1 chai nước mắm, tổng trị giá chương trình là 15 triệu đồng. Ông Vũ Khánh Toàn ủng hộ và trao tặng 120 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn. Công ty TNHH Hoa Hương, Tổ từ thiện Hương Thành Nam trao tặng quà cho 1.234 hộ nghèo. Nhóm Thiện nguyện Tình người hỗ trợ 10 gia đình nghèo, trẻ em mồ côi và người già cô đơn với tổng số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra Hội CTĐ các phường, xã đã tích cực vận động các nguồn lực tại chỗ để thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn phường, xã. Cụ thể như: Hội CTĐ phường Mỹ Xá vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 350 suất quà, tổng trị giá chương trình là 65 triệu đồng; phường Trường Thi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 353 người với 3.530kg gạo, 12 chai dầu ăn, 50 chai nước sát khuẩn và 1.190 chiếc khẩu trang y tế. Hội CTĐ phường Trần Tế Xương vận động 500kg gạo trao tặng cho 50 gia đình nghèo và cận nghèo. Hội CTĐ phường Quang Trung vận động được 151 suất quà gồm 1.510kg gạo, 21 thùng mỳ tôm và 4,4 triệu đồng. Hội CTĐ phường Nguyễn Du vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, dầu ăn cho 40 gia đình. Hội CTĐ phường Ngô Quyền vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 37 hộ nghèo mỗi hộ 300 nghìn đồng. Hội CTĐ phường Trần Quang Khải vận động các doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ 200 suất quà và 5 triệu đồng… Cùng với đó, Hội CTĐ thành phố phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức phiên chợ Nhân đạo tặng quà cho 200 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trị giá chương trình là 50,5 triệu đồng.

Có thể nói, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã đem lại hiệu quả thiết thực nhằm giúp đỡ các đối tượng khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, các cấp Hội CTĐ thành phố Nam Định tiếp tục tiến hành rà soát, phân loại các địa chỉ nhân đạo cần hỗ trợ để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ. Xác định các nhóm đối tượng theo nhu cầu hỗ trợ để giới thiệu phù hợp với khả năng của từng nhà tài trợ. Tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền có sự lãnh chỉ đạo chặt chẽ để các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc tạo nên phong trào rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên