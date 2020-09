Ngành Giáo dục và Đào tạo coi trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Thực hiện lời dạy của Bác về công tác thi đua yêu nước, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh đã phát động và duy trì thường xuyên, sôi nổi các cuộc vận động và phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đưa tỉnh ta là một trong các địa phương luôn dẫn đầu cả nước về GD và ĐT.

Sở GD và ĐT, Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho các em học sinh giỏi năm học 2019-2020.

Toàn ngành đã triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Với mục tiêu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, phong trào thi đua đã tập trung vào những nội dung: Nêu gương về đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường; nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trước công việc; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, ngành cũng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”… Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh, tổ chức đoàn thể trong các nhà trường. Tiêu biểu phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” với nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ngay từ đầu năm học mới, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh với các chỉ tiêu, các phần việc cụ thể và coi đây là động lực để toàn ngành nỗ lực hơn nữa trong dạy và học. Các cấp học đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đăng ký nội dung thực hiện “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với phương châm: “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, các nhóm nhà giáo đăng ký “các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển”. Các trường học đã tích cực tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên, các cuộc hội thảo chuyên môn, dự giờ thăm lớp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các thiết bị dạy học; tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức, tư vấn tâm lý học sinh, cách ứng xử, giải quyết tình huống giáo dục; bồi dưỡng giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Hàng năm, nhân các ngày lễ lớn, các nhà trường, các tổ chuyên môn, các khối lớp đã tổ chức các đợt thi đua hội giảng, hội học, viết sáng kiến kinh nghiệm, là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua để xét chọn giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. 5 năm qua, toàn ngành có 1.937 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 43 sáng kiến được xếp loại xuất sắc, 385 sáng kiến xếp loại tốt, 1.135 sáng kiến xếp loại khá và 748 sáng kiến xếp loại khuyến khích; 193 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; 23 sáng kiến được cấp Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phong trào sáng kiến của ngành GD và ĐT được Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá là một trong trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã liên tục đạt thứ hạng cao về số lượng và chất lượng giải. Đã có tổng số 375/430 em đoạt giải, trong đó có 14 giải Nhất, 114 giải Nhì, 135 giải Ba và 112 giải Khuyến khích. Học sinh của tỉnh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã đoạt 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; thi Olympic quốc tế đoạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Các kỳ thi THPT quốc gia, các cuộc thi: vận dụng kiến thức liên môn, dạy học theo chủ đề, sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin, sáng tạo khoa học kỹ thuật, tin học văn phòng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia… cũng đã đạt được những kết quả cao, đưa ngành luôn đứng trong tốp đầu toàn quốc. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, “xanh - sạch - đẹp - an toàn” được các địa phương, nhà trường quan tâm triển khai quyết liệt. Số lượng thư viện đạt chuẩn ngày càng tăng ở cấp phổ thông; trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng thư viện lớp học, thư viện trường học theo đúng quy định được triển khai đồng bộ ở các nhà trường. Tính đến tháng 6-2020, ở cấp mầm non có 102/233 trường mầm non đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, 182/233 trường đạt chuẩn quốc gia. Ở cấp tiểu học có 193/291 điểm trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 269/291 điểm trường đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ở cấp THCS có 213/228 trường đạt chuẩn quốc gia, 130/228 trường đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ở cấp THPT có 39/45 trường đạt chuẩn quốc gia và 9 trường đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Với các phong trào thi đua được phát động và hưởng ứng thực hiện hiệu quả, từ năm 2015 đến 2020, toàn ngành Giáo dục đã xuất hiện hàng trăm tấm gương cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học say mê nghiên cứu, sáng tạo, tâm huyết với nghề. Đến nay, tỷ lệ nhà giáo có trình độ trên chuẩn ở bậc mầm non đạt 75,4%, bậc tiểu học đạt 97%, bậc THCS đạt 94,75%, bậc THPT đạt 15,47% và GDTX đạt 16%. Trong 5 năm qua, ở cấp cơ sở đã có 686 tập thể, 849 cá nhân được tuyên dương, trong đó có 21 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; khen cấp tỉnh có 213 tập thể, 986 cá nhân; khen và tuyên dương cấp Bộ cho 295 tập thể, 862 cá nhân với số tiền hàng tỷ đồng. Điều đó đã tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong lao động, học tập, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh