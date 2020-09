Phấn khởi bước vào năm học mới 2020-2021

Trong không khí của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, sáng mai, 5-9, cùng với cả nước, trên 300 nghìn học sinh và 26 nghìn cán bộ, giáo viên các ngành học, cấp học trong tỉnh phấn khởi khai giảng năm học mới 2020-2021.

Tại Trường Mầm non xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng), được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên nhà trường nên cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khá khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Năm học 2019-2020, tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo của trường đạt 100%, trẻ được ăn bán trú tại trường đạt 100%. Tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu về các mặt phát triển cũng đạt 100%. Là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia từ tháng 11-2015, hiện tại trường có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nuôi dạy trẻ. Năm học 2020-2021, trường đón 548 trẻ vào nhập học ở 17 nhóm lớp; trong đó có 5 lớp nhà trẻ, 12 lớp mẫu giáo. Để đảm bảo phục vụ tốt nhất yêu cầu dạy học và chăm sóc trẻ năm học 2020-2021, nhà trường đã tiến hành nâng cấp, cải tạo các nhà vệ sinh, xây dựng thêm 2 khu vực rửa tay cho các cháu, gồm 1 khu vực rửa tay gần cổng trường, 1 khu vực rửa tay ở khu vui chơi ngoài trời. Trước ngày diễn ra lễ khai giảng, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên dọn dẹp, vệ sinh, lau rửa sàn nhà bằng dung dịch Cloramin B, khử khuẩn trang thiết bị, trang bị đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp học sạch đẹp để đón các cháu ngày đầu tiên đến lớp hào hứng, an toàn.

Học sinh Trường THCS Hải Lý (Hải Hậu) tập đội hình đội ngũ chuẩn bị cho chương trình Lễ Khai giảng năm học 2020-2021.

Trên nền tảng vững chắc của quê hương có truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” và là cơ sở giáo dục chất lượng cao của huyện Nam Trực, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Hiền là đơn vị nhiều năm liền được đánh giá nằm trong số các trường lá cờ đầu của khối THCS trong tỉnh. Năm học 2019-2020, trường đã khắc phục khó khăn về đội ngũ giáo viên để tiếp tục giữ vững là một trong những trường THCS tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục và thành tích học sinh giỏi. Thầy giáo Trần Văn Lực, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2019-2020, trường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD và ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW; tiếp tục lộ trình xây dựng trường thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Trường có 52 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường chuyên trong hệ thống GD và ĐT toàn quốc, tiếp tục duy trì thành tích nhiều năm liên tục trong tốp 2 đơn vị có số học sinh đỗ chuyên cao nhất tỉnh. Năm học 2020-2021, nhà trường tuyển 175 học sinh vào 5 lớp khối 6, nâng tổng số học sinh của toàn trường lên 765 học sinh chia làm 20 lớp. Căn cứ khung kế hoạch của UBND tỉnh, học sinh tựu trường ngày 1-9, khai giảng ngày 5-9 và bắt đầu thực hiện chương trình giảng dạy từ ngày 7-9. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, trên cơ sở đó sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, đề xuất với Phòng GD và ĐT, UBND huyện tăng cường đội ngũ giáo viên giỏi về trường do giáo viên chuyển công tác và nghỉ chế độ. Bước vào năm học mới, trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá theo lộ trình đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018; lựa chọn thành lập các đội tuyển học sinh giỏi để đáp ứng nhiệm vụ của năm học…

Tại Trường THPT C Hải Hậu, để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, tu sửa phòng học, kiểm tra các thiết bị điện, quạt, đảm bảo cơ sở vật chất an toàn để đón học sinh đến trường, chú trọng phòng chống dịch COVID-19 như tiêu độc khử trùng các phòng học và khu vực xung quanh trường, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang dự phòng cho học sinh. Hiện tại trường có 30 phòng học và các phòng chức năng với trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới. Năm học 2020-2021, trường có tổng số 1.130 học sinh, 76 cán bộ, giáo viên. Cùng với việc hoàn thành tốt công tác tuyển sinh và bồi dưỡng giáo viên, trường thường xuyên kiểm tra, bảo vệ và duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị để giảng dạy luôn trong điều kiện tốt nhất có thể. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được bố trí đầy đủ, đảm bảo tỷ lệ giáo viên đứng lớp. Đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị hoàn tất các bước để sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới vào 5-9-2020.

Chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đã sẵn sàng cơ sở vật chất với đầy đủ hệ thống giảng đường, khu thể thao, khu ký túc xá, phòng thực hành, thư viện, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn, đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, có trình độ chuyên môn tốt với trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Các giảng viên đã tích cực tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong bối cảnh Luật Giáo dục đại học chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2020, trên cơ sở xác định những nguồn lực, thế mạnh hiện có của nhà trường và nhu cầu của xã hội, trường chủ động nghiên cứu, tập trung đổi mới, xây dựng chương trình đào tạo ngành sư phạm mầm non theo hướng hiện đại, tinh gọn và thiết thực, phát huy được năng lực người học và bám sát thực tế giáo dục địa phương. Các phương pháp giáo dục hiện đại như Montessori, STEAM, giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỷ… cũng được trường cập nhật đưa vào chương trình đào tạo để sau khi ra trường, sinh viên đáp ứng được yêu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của xã hội. Tuy nhiên, để khắc phục khó khăn trong công tác tuyển sinh ngành cao đẳng sư phạm mầm non vì lý do khách quan như cơ chế tuyển dụng vào cơ sở giáo dục công lập, chế độ lương và đãi ngộ thấp, công việc có nhiều áp lực từ xã hội mang lại, trường đề xuất thời gian tới UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế tuyển sinh hợp lý cho công tác đào tạo ngành cao đẳng mầm non của nhà trường, có chính sách ưu tiên tuyển dụng sinh viên ngành sư phạm mầm non; cho phép trường tuyển sinh ngoài tỉnh đối với chỉ tiêu còn thừa đối với hệ cao đẳng sư phạm mầm non; tăng chỉ tiêu đào tạo liên thông, liên kết cho nhà trường để tạo cơ hội học lên, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng mới, tăng cơ hội có việc làm cho các sinh viên và cựu sinh viên của nhà trường…

Năm học 2020-2021 sắp bắt đầu. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đầu năm học. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở GD và ĐT, các cơ sở giáo dục đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông về GD và ĐT để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GD và ĐT; rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học; trong đó chú ý các hạng mục công trình như phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn. Ưu tiên đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, tăng cường cơ sở vật chất; bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1; tổ chức cho học sinh tham gia xây dựng và học tập nội quy, quy định của trường, lớp; học tập bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, nền nếp phù hợp với môi trường giáo dục; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 của đơn vị ngắn gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, mang tính chất giáo dục đạo đức truyền thống, phù hợp với điều kiện của địa phương; tăng cường các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau lễ khai giảng năm học mới các đơn vị ổn định và duy trì nền nếp học tập; hạn chế việc tổ chức các hoạt động giáo dục không cấp thiết.

Sáng mai 5-9, các trường học trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Qua ghi nhận công tác chuẩn bị tại các trường cho thấy các trường đã bố trí, sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức hợp lý, an toàn, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, cán bộ, giáo viên, linh hoạt khi gặp thời tiết xấu. Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm với các nghi thức không quá 45 phút, trang trí khuôn viên sư phạm sạch, đẹp, bố trí cờ, hoa tiết kiệm, trang trọng phù hợp với khung cảnh lễ khai giảng./.

Bài và ảnh: Minh Thuận