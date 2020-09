Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Trước thực trạng tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Cán bộ Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB và XH) triển khai các hoạt động nghiệp vụ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm cho nhân dân. Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Từ năm 2016 đến nay, Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy cho trên 7.000 lượt người; biên soạn và cấp phát 27 nghìn tờ rơi nội dung về phòng, chống tệ nạn ma túy; 200 nghìn tờ rơi, sách về các chuyên đề “Phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm”; “Kỹ năng tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”; “Phụ nữ với công tác phòng, chống mại dâm và giữ gìn hạnh phúc gia đình”; “Tuổi trẻ Nam Định với công tác phòng, chống mại dâm”; “Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại khu dân cư”… Tổ chức 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã vùng biển, giáp ranh với các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức biểu diễn các vở diễn như: “Tử thần trắng”, “Cạm bẫy”, “Phía sau vụ án”, “Họa mi lại hót”… với nội dung tuyên truyền, nêu cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xã hội. Hàng năm, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố, tổ chức từ 30-50 buổi nói chuyện chuyên đề, gắn các chương trình an sinh xã hội tại địa phương với các chương trình phụ nữ tìm việc làm, dạy nghề nông thôn, góp phần xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Trong 5 năm qua, Sở LĐ-TB và XH chủ trì, phối hợp với Sở GD và ĐT, Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tệ nạn xã hội cho hơn 10 nghìn học sinh THPT. 100% trường học lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS vào các hoạt động của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền lồng ghép với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt CLB, tổ chức ký cam kết phòng, chống tệ nạn xã hội cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, từ đó đã tạo bước chuyển biến mới về nhận thức trong quần chúng nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia và mạnh dạn phát giác những cơ sở vi phạm hoạt động trái với quy định của Nhà nước, chứa chấp, môi giới mại dâm… để báo các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết. Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, các địa phương luôn gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”.

Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ

Thực hiện Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 29-8-2017 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng mô hình: “Đảm bảo quyền của lao động nữ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, trên địa bàn có tệ nạn mại dâm”. Từ năm 2017 đến năm 2019, các mô hình thí điểm theo Quyết định số 1981 được triển khai lần lượt tại thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) và xã Yên Bằng (Ý Yên). Sở LĐ-TB và XH phối hợp với UBND các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Ý Yên tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho 1.000 lượt người là chủ cơ sở và người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; cung cấp các dịch vụ can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Rà soát thống kê số lượng cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, ước lượng số lao động nữ làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; thông qua nhóm tiếp cận viên đồng đẳng đã tiếp cận 2.143 lượt người có nguy cơ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm để cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm được đẩy mạnh.

Trong 5 năm qua (2016-2020), các lực lượng chức năng cấp tỉnh và huyện đã tiến hành kiểm tra 8.099 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện, cảnh cáo, nhắc nhở 1.310 cơ sở kinh doanh có vi phạm, xử phạt hành chính 726 cơ sở; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp khởi tố và thực hành quyền công tố 124 vụ, 155 bị can; Số vụ án được tòa án các cấp thụ lý xét xử bao gồm cả án cũ chuyển sang là 131 vụ, 177 bị cáo với tội danh “chứa mại dâm” và “môi giới mại dâm”. Công tác phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra, thanh tra, giám sát giữa các ngành thuộc Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có chuyển biến tích cực. Từ năm 2016 đến ngày 30-6-2020, toàn tỉnh đã bắt, xử lý 125 vụ, 564 đối tượng liên quan đến tội phạm và tệ nạn mại dâm; gồm có 113 chủ chứa mại dâm, 48 đối tượng môi giới mại dâm, 195 gái bán dâm, 208 khách mua dâm. Từ 2016 đến nay, số vụ bắt giữ, xử lý/số đối tượng; số vụ truy tố/số bị can; số đối tượng xử phạt hành chính liên quan đến tội phạm và tệ nạn mại dâm có xu hướng giảm dần. Cụ thể năm 2020 tổng số vụ bắt giữ, xử lý/số đối tượng là 14/65 (năm 2016 là 33/157), số vụ truy tố/số bị can là 14/19 (năm 2016 là 32/42), số đối tượng xử phạt hành chính là 46 (năm 2016 là 115). Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Công an tỉnh, Hội Phụ nữ, UBND các huyện trong công tác hỗ trợ nạn nhân ngay từ khi cơ quan Công an tiến hành điều tra xác minh. Từ năm 2016 đến nay, Sở LĐ-TB và XH đã phối hợp hỗ trợ cho 17 nạn nhân; trong đó, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chi phí đi lại cho 6 nạn nhân; hỗ trợ pháp lý, y tế, tâm lý cho 15 nạn nhân; hỗ trợ khó khăn ban đầu cho 3 nạn nhân. Việc tổ chức rà soát, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được các cấp, các ngành tích cực phối hợp và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo số liệu của Sở LĐ-TB và XH, từ năm 2016 đến tháng 6-2020, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 1.043 người; trong đó: cai nghiện bắt buộc là 383 người và cai nghiện tự nguyện là 660 người (giảm 13,3% so với giai đoạn 2011-2015); 1.764 người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng (giảm 4,4% so với giai đoạn 2011-2015); 9.884 lượt người được điều trị nghiện ma túy thay thế bằng thuốc Methadone tại 9 cơ sở điều trị nghiện ma túy và cấp phát thuốc Methadone; 210 học viên cai nghiện bắt buộc tại cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy được học các nghề may, đan lát, cơ khí…

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, giữa ngành và cấp trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, chủ động phòng, ngừa, đấu tranh làm giảm tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống ma túy, phòng, chống tệ nạn mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

