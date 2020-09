Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức vào cuối tháng 9-2020 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tập trung sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đóng góp vào việc xây dựng, hoạch định chiến lược mới đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Để góp phần vào thành công của Đại hội, Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an tỉnh triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bám sát chỉ đạo và kế hoạch của Bộ Công an; Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác bảo đảm ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng. Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chủ động nắm chắc mọi tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ các nhân tố phức tạp liên quan đến ANTT có tác động đến quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội; nhất là hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình gây rối, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián, móc nối, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối nhen nhóm, hình thành các tổ chức đối lập, kích động biểu tình, gây rối... Đồng thời tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và phần tử xấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội. Công an tỉnh cũng chủ động tham mưu Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban TVTU “Về công tác đảm bảo ANTT, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tích cực phối hợp, tập trung thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác nhân sự, triển khai rà soát chính trị nội bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến việc bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ các cấp; việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự Đại hội; dư luận, phản ứng của cán bộ, đảng viên, các giai tầng xã hội trước một số tình hình, vụ việc nhạy cảm... Từ đó, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh, hạn chế gây ảnh hưởng, tác động xấu tới đại hội.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề, hệ loại đối tượng; thành lập các tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận quan tâm. Vì vậy 8 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã điều tra 370/406 vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự (đạt tỷ lệ 91,13%); trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Với tội phạm ma túy, Công an tỉnh đang tăng cường phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác phòng ngừa; kịp thời phát hiện, tấn công các điểm, tụ điểm phức tạp; đã triệt xóa 9 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh; phá 26 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 1.519 vụ, 1.544 đối tượng liên quan. Đối với tội phạm kinh tế, môi trường, Công an tỉnh đã đấu tranh phá 10 chuyên án về kinh tế; khởi tố mới 53 vụ, 92 bị can; trong đó có 8 vụ, 36 bị can phạm tội về tham nhũng. Công an các địa phương đã vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 4 khẩu súng quân dụng, 18 súng săn, 29 súng tự chế, 5 lựu đạn, 1 đầu đạn, 3 kíp nổ, 2.221 viên đạn các loại, 37 công cụ hỗ trợ và 36 vũ khí thô sơ. Công an tỉnh tích cực tham mưu với Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; đã xử lý 30.415 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2020; tổ chức 54 lớp huấn luyện nghiệp vụ, 27 buổi tuyên truyền lưu động, xử lý hành chính 257 trường hợp vi phạm...

Hiện nay, Công an tỉnh đã chuyển trọng tâm sang công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tập trung nắm tình hình, dư luận trong nội bộ và các giai tầng xã hội; nhất là hoạt động chống phá của các hội nhóm, tổ chức phản động, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan, quá khích. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác bảo vệ an toàn suốt trong thời gian diễn ra Đại hội. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng trọng điểm; kịp thời vô hiệu hóa các hoạt động phức tạp. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh theo yêu cầu của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an. Tham mưu Ban tổ chức Đại hội xây dựng, quán triệt nội quy, quy chế hoạt động của Đại hội, đại biểu; nhất là quy chế bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng tài liệu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, góp phần quan trọng tạo nên thành công của các sự kiện chính trị quan trọng này./.

Bài và ảnh: Xuân Thu