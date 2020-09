Nam Thắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Nam Thắng (Nam Trực) là một trong 11 xã được UBND huyện lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM nâng cao, có mô hình NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. Sau hơn 2 năm xây dựng NTM nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân và bộ mặt nông thôn xã Nam Thắng ngày càng được cải thiện.

Đường giao thông xã Nam Thắng được bê tông hóa, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Từ triền đê sông Hồng nhìn xuống, xã Nam Thắng như một bức tranh đa sắc màu với những cánh đồng, khu vườn xanh mướt; những con đường trục xã, thôn, xóm được đổ bê tông, trải nhựa phẳng lỳ kiên cố; ven đường là những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát; các công trình phúc lợi như: Trạm y tế, trường học được xây dựng khang trang, hiện đại… đã khẳng định sức sống mới của vùng đất bãi ven sông hôm nay. Trao đổi về sự phát triển của quê hương, đồng chí Đỗ Văn Lạc, Chủ tịch UBND xã Nam Thắng cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, từ năm 2019, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND xã đã hoàn thiện Đề án xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể, nội lực của người dân để xây dựng, củng cố và ngày càng nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao của tỉnh. Xã tiến hành rà soát, đánh giá từng nội dung tiêu chí chưa đạt chuẩn, chưa đảm bảo tính bền vững để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã đã quán triệt các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ tới các chi bộ xóm, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai thực hiện. Từ năm 2019 đến nay, xã đã tổ chức trên 20 đợt ra quân xây dựng NTM nâng cao vào ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng với hàng trăm lượt người tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh mương, tu bổ bờ vùng, bờ thửa, giải phóng mặt bằng đường trục xã... Tổng số vốn huy động đầu tư xây dựng NTM nâng cao của xã tính đến tháng 8-2020 đạt hơn 2 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân và con em xa quê đóng góp hơn 500 triệu đồng để xây dựng, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ xã, tuyến đường thôn Dương A, chỉnh trang các khu dân cư trung tâm thuộc 2 thôn Đại An, Dương A và một số công trình đình - đền - chùa... Đến nay, xã đã xây dựng mới và cải tạo được 95% hệ thống đường trục xã, đường dong, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, cầu, cống dân sinh; xây dựng hơn 3km tuyến đường hoa kiểu mẫu, có cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng; đồng thời duy trì thường xuyên việc trồng hoa, nhặt cỏ, dọn vệ sinh giao thông nông thôn do hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và các thôn, xóm đảm nhiệm. Các trường học được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, hàng năm duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS. Thực hiện các tiêu chí về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM nâng cao, đến nay, xã đã xây dựng được nhà văn hóa trung tâm; 16/16 xóm có nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Các phong trào xây dựng “Xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng. Các hộ dân trong các xóm đều tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và hương ước cộng đồng, giữ gìn an ninh, trật tự, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Cả 16 xóm trong xã đạt danh hiệu “Xóm văn hoá”; tỷ lệ “Gia đình văn hoá” đạt gần 100%; tỷ lệ người dân có nhà ở cao tầng, mái bằng, mái lợp ngói kiên cố, dùng điện, nước sạch đạt 100%.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM nâng cao ở Nam Thắng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Xã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế; đồng thời triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Là địa phương có diện tích đất sản xuất rộng, màu mỡ do phù sa sông Hồng bồi đắp, thuận lợi cho trồng trọt, thời gian qua, người dân Nam Thắng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập. Diện tích đất trồng ở địa phương đang ngày càng được mở rộng do người dân tích cực chuyển đổi cải tạo diện tích đất vườn, đất ven ao, kênh mương, đất trồng dâu thu nhập thấp để trồng cây cỏ ngọt, cỏ Nhật, cây cảnh như: đào, quất, sanh, tùng, tường vi, hoa giấy, hoa hồng… cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, cỏ Nhật là giống cây được người dân đưa về xã trồng từ năm 2012 và ngày càng phát triển với quy mô hơn 150ha diện tích đất trồng, hơn 400 hộ dân làm nghề, thu nhập từ 700-900 triệu đồng/ha/năm. Sản phẩm cỏ Nhật không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á và châu Âu như: Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nga, Úc... Cùng với tập trung phát triển nông nghiệp, xã Nam Thắng coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xã đẩy mạnh dạy nghề cho nhân dân, khuyến khích các hình thức tổ hợp tác về may mặc, cơ khí, trồng cây cảnh, kinh doanh dịch vụ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động địa phương, thu nhập từ 4-6 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, xã có 4 xóm (7, 8, 9, 14) đạt chuẩn “Xóm NTM kiểu mẫu”. Với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, khen thưởng, động viên, xã phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có thêm 4 xóm (2, 3, 5, 12) đạt chuẩn “Xóm NTM kiểu mẫu”. Xác định xây dựng NTM nâng cao, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, không có điểm dừng, với các giải pháp đồng bộ, thiết thực, từ nay đến cuối năm 2020, xã Nam Thắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng