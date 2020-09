Lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn chủ động, nỗ lực, từng bước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ngay từ đầu năm 2020, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã sớm tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư xây dựng các công trình quân sự trọng điểm trong khu vực phòng thủ tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh duy trì, thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ lệnh, quy định và chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng, các địa bàn trọng điểm, đề xuất kịp thời những chủ trương, giải pháp, xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh xây dựng phương án, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, kịp thời, sát với tình hình của địa phương. Trong đó tổ chức 16 điểm cách ly tập trung với gần 1.800 giường, chuẩn bị lực lượng bảo đảm cho 1 bệnh viện dã chiến 120 giường; trực tiếp sàng lọc, tiếp nhận, quản lý, phục vụ cách ly gần 1.200 công dân. Phối hợp với Sở Y tế, Sở LÐ-TB và XH tổ chức đón 104 công dân từ Ðà Nẵng về địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra lây lan trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh kiểm tra vũ khí trang bị kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2020-2025 từ cơ sở đến cấp tỉnh. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh, rà soát, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 1.000 cán bộ thuộc đối tượng 4; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. LLVT tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số huấn luyện đạt 98,7%, kết quả kiểm tra đạt khá. Tham gia và tổ chức các cuộc hội thao, hội thi đều đạt thành tích cao bao gồm tổ chức tốt Hội thi phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn; Hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện, thành phố; Hội thao thể thao phong trào cấp Quân khu; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 từ cơ sở đến cấp tỉnh với gần 400 cán bộ tham gia; phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc” với hơn 500 nghìn người tham gia.

Một nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đó là tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, biên chế phù hợp với từng đơn vị, địa bàn. Tổ chức đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đầu mối đơn vị theo đúng chỉ tiêu, thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt và bảo đảm đúng chế độ chính sách. Chỉ đạo Ban CHQS huyện Xuân Trường phối hợp với Lữ đoàn 113, Binh chủng Ðặc công tổ chức diễn tập bàn giao quân nhân dự bị. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Thường xuyên coi trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu; gắn xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương”; mô hình “Ðơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, 100% cơ quan, đơn vị không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt. Công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Ðền ơn, đáp nghĩa” luôn được Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ðã tổ chức thẩm định xét duyệt, đề nghị chi trả trợ cấp cho gần 10 nghìn đối tượng chính sách theo các Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 6 tỷ đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng, bàn giao 5 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; hỗ trợ, động viên gần 100 gia đình quân nhân, viên chức quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19; tổ chức gặp mặt, tặng quà, vinh danh 78 cháu học sinh, sinh viên là con cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị có thành tích cao trong năm học 2019-2020; nhận hỗ trợ 96 học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với số tiền từ 200-500 nghìn đồng/cháu/tháng.

Thời gian tới, LLVT tỉnh tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Ðảng, Nhà nước, quân đội, địa phương, LLVT Quân khu; các hoạt động chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để lây lan trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh; thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương”. Tổ chức luyện tập, tham gia Hội thao kỹ, chiến thuật Tăng - Thiết giáp; Hội thi kỹ thuật chuyên ngành trinh sát bộ đội, trinh sát đặc nhiệm, thi tìm hiểu tại Quân khu; tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Ðẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và tham gia có hiệu quả hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn.

Hướng tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31-10-1945 - 31-10-2020); giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, LLVT tỉnh quyết tâm đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn