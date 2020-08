Thành phố Nam Định thực hiện hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách

Thành phố Nam Ðịnh hiện có trên 5.500 đối tượng chính sách người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Những năm qua, thành phố Nam Ðịnh luôn thực hiện tốt các chế độ, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống, đặc biệt là hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ Trần Thị Thạch, TDP số 1, Mỹ Trọng, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định).

Những mái ấm nghĩa tình

Bằng các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, trong hơn 3 năm qua hàng chục gia đình người có công trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở. Riêng từ năm 2019 đến nay, Công an thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nam Ðịnh đã hỗ trợ 3 gia đình xây mới 3 căn nhà với tổng số tiền 240 triệu đồng. Bà Trần Thị Hòa là vợ liệt sĩ ở phường Lộc Hòa (thành phố Nam Ðịnh) được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa. Bà Hòa cho biết: “Căn nhà cũ, tường đã bị nứt, vôi vữa bong tróc từng mảng, mỗi khi trời mưa lại bị dột nhiều chỗ. Ðược sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nam Ðịnh, gia đình chúng tôi đã hoàn thành xây dựng căn nhà mái bằng kiên cố trên nền đất cũ. Gia đình rất phấn khởi vì điều kiện sinh hoạt đã tốt hơn nhiều…”. Nhà tình nghĩa của bà Hòa được xây dựng có diện tích trên 30m2, mái bê tông kiên cố, với tổng kinh phí hơn 140 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng được trích từ việc phát động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa. Còn ở xóm 6, xã Nam Vân, ông Ðỗ Hữu Sở là bố liệt sĩ Ðỗ Hữu Hưng được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa của tỉnh, thành phố và địa phương. Gia đình ông Sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp không đảm bảo an toàn. UBND xã Nam Vân đã phát động nhân dân đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa giúp ông Sở cải thiện điều kiện sinh hoạt. Năm 2017, sau 3 tháng thi công, ngôi nhà 32m2 đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng. Tổng chi phí hơn 130 triệu đồng, trong đó Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa các cấp hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại do anh em, họ hàng và con cháu ông Sở ủng hộ. Ngoài ra các đoàn thể và nhân dân xóm 6 hỗ trợ nhiều ngày công lao động.

Ðẩy mạnh hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Nam Ðịnh đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg được UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo; Phòng LÐ-TB và XH phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thành phố thực hiện phổ biến, tuyên truyền tới từng tổ dân phố để nhân dân hiểu và nắm rõ được nội dung, quy trình thực hiện, ý nghĩa tốt đẹp của chính sách. UBND thành phố giao các phòng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn các phường, xã, tạo thuận lợi cho các hộ được thụ hưởng thực hiện các thủ tục theo quy định; nghiêm cấm thu của gia đình chính sách các khoản tiền ngoài quy định khi thực hiện chương trình; yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và pháp luật về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với các phường, xã rà soát lại danh sách, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ thông tin; hướng dẫn các phường, xã hoàn thiện hồ sơ từng trường hợp; tham mưu cho UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra thực tế các đối tượng; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện. Trong quá trình triển khai, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương kiểm tra, rà soát danh sách các hộ đề nghị được hỗ trợ theo quy định; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mức hỗ trợ. Phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể trong việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng. Nhờ triển khai các biện pháp đồng bộ, công tác thực hiện Ðề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ðến nay, trên địa bàn thành phố có 505 hộ đã hoàn thành hỗ trợ, trong đó 154 hộ xây mới, 351 hộ sửa chữa; 31 hộ chuyển đổi hình thức từ xây mới sang sửa chữa và 7 hộ chuyển từ sửa chữa sang xây mới.

Phát huy kết quả đã đạt được, UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp với phòng, ban chuyên môn thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Ðảng, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình người có công với cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Ðền ơn đáp nghĩa theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ðẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay đem lại mái ấm tình nghĩa cho các gia đình người có công với cách mạng còn gặp khó khăn về nhà ở./.

Bài và ảnh: Viết Dư