Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững bình yên tuyến biển

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Vũ Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị; tập trung nắm chắc diễn biến tình hình, tích cực chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ biên phòng; duy trì, bổ sung công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm các quy định, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị”. Theo đó, 5 năm qua, triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh BĐBP, các đơn vị BĐBP tỉnh đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ quản lý bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu theo quy định; các chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về xử trí các tình huống tác chiến trên không, trên biển. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến; xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn vùng biển, địa bàn, đơn vị trong các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước. Chỉ đạo thực hiện tốt việc quy hoạch, triển khai xây dựng các công trình chiến đấu; tổ chức luyện tập, diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu luyện tập, diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ; luyện tập xử trí các phương án tác chiến và tích cực tham gia luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu bảo vệ trị an... cùng các lực lượng và địa phương. Thực hiện tốt quy chế, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin, thông báo tình hình với các lực lượng, các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác biên phòng, trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn hàng hải... Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo tập trung vào địa bàn, đối tượng trọng điểm, nhất là hoạt động liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, trên biển; đánh giá, dự báo chính xác tình hình, đề ra chủ trương giải quyết, xử lý kịp thời. Coi trọng và đi sâu thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, kiểm tra nghiệp vụ... Kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các loại đối tượng trong nhiệm kỳ qua đạt cao, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; có nhiều chuyên án, kế hoạch tiêu biểu; an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Đặc biệt là thực hiện kế hoạch “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Các đơn vị BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, bảo đảm tác phong quân nhân; phát động, thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020 và các đợt thi đua cao điểm; tổ chức ra quân huấn luyện, triển khai công tác huấn luyện theo kế hoạch... Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị biên phòng đã tổ chức tuần tra 315 lượt tổ với tổng chiều dài 730km, kiểm soát 3.307 lượt phương tiện với 7.936 lượt người; điều động 28 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức cứu nạn được 16 ngư dân bị nạn trên biển. Đấu tranh, bắt, bàn giao cho công an xử lý 9 vụ/12 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; 2 vụ/2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép; thu giữ 2,55 gam hêrôin, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 11,9kg pháo. Ngoài ra các đơn vị BĐBP còn phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ, bắt giữ 60 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực với tổng số tiền trên 413 triệu đồng. Trong công tác tăng gia sản xuất, các đơn vị cơ sở đã khai thác thế mạnh tại chỗ, chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, 6 tháng đầu năm 2020 đạt 12.420kg rau, củ, quả; 1.450kg lợn; 1.050kg gia cầm; giá trị ước đạt 518,09 triệu đồng. Trồng mới trong doanh trại 265 cây ăn quả, 1.050 cây lấy gỗ, cây chắn sóng. Trong phòng chống dịch COVID-19, đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành y tế địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và người dân trên địa bàn; đã phân loại và cách ly 267 lượt thuyền viên tại tàu, phối hợp tặng 7.850 khẩu trang, 64 lọ dung dịch sát khuẩn, 9 thùng sữa và 30 suất quà cho nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

Việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các biện pháp công tác. Thời gian tới, Bộ BĐBP tỉnh tích cực, chủ động vươn ra quản lý chặt chẽ vùng biển của tỉnh, kết hợp giám sát hoạt động nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn bán người, mại dâm, buôn lậu khoáng sản, xăng dầu, trộm cắp ngư lưới cụ trên biển... Tích cực, chủ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại đơn vị; tăng cường huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực, võ thuật, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế… Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, không để vi phạm kỷ luật, mất an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Nam Định lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn