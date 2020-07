Phụ nữ Vụ Bản tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thực hiện phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Vụ Bản đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng đời sống kinh tế ấm no, gia đình hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ Nguyễn Thị Lưu, xóm Hội 2, xã Quang Trung (Vụ Bản) phát triển kinh tế gia đình từ nghề cơ khí.

Chúng tôi về thăm thôn Đông Linh, nơi được Hội Phụ nữ xã Đại Thắng chọn để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã. Từ khi được chọn xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, đường bê tông dẫn vào thôn không còn tình trạng rác thải vứt bừa bãi như trước. Hai bên đường là hàng cây xanh thẳng tắp, những khóm hoa cúc, hoa chiều tím thi nhau khoe sắc. Để duy trì con đường thôn luôn sạch, đẹp, hàng tuần, cán bộ chi hội phụ nữ thôn Đông Linh đã phân công hội viên chăm sóc, dọn vệ sinh, từ đó tạo nền nếp, nâng cao ý thức của hội viên và nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Còn ở xã Kim Thái, thực hiện phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường xây dựng NTM nâng cao, ngoài việc vệ sinh đường làng, các công trình công cộng, tuần nào hội viên phụ nữ xã Kim Thái cũng cùng nhau tham gia các hoạt động trồng hoa, nhổ cỏ. Đến nay, xã Kim Thái đã có 17 tuyến đường hoa với chiều dài 11km. Những tuyến đường hoa không chỉ làm cho bộ mặt NTM của xã thêm tươi đẹp mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đây chỉ là 2 trong nhiều cơ sở Hội có các hoạt động xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu hiệu quả của huyện Vụ Bản.

Từ hiệu quả phong trào “Phụ nữ Vụ Bản chung sức xây dựng NTM”, Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và NTM mới kiểu mẫu. Theo đó, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Vụ Bản chung sức xây dựng NTM mới nâng cao, NTM kiểu mẫu”; triển khai cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng NTM”; đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động gắn các tiêu chí xây dựng NTM với các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác Hội; hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng NTM... Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong quá trình xây dựng NTM, trong đó đòi hỏi phải thay đổi nhận thức của người dân cũng như kinh phí tổ chức. Để thực hiện tiêu chí này, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục duy trì mô hình tuyến đường hoa; triển khai mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”... Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền tới cán bộ Hội, hội viên về mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”, thu hút 876 người dự nghe. Các cơ sở Hội làm tốt công tác này như: Tam Thanh, Đại An, Minh Thuận, Liên Minh, Hiển Khánh, Cộng Hòa, Kim Thái, Thành Lợi và Hợp Hưng. Đến nay đã có 10/18 cơ sở Hội phối hợp với Hội Nông dân xã thành lập mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình” với tổng số 947 hộ tham gia. Riêng xã Hợp Hưng đã triển khai ở 12/12 chi hội, các xã Liên Minh, Hiển Khánh, Kim Thái, Cộng Hòa, thị trấn Gôi, Trung Thành, Tân Khánh mỗi xã chọn 1 chi hội để triển khai mô hình. Xã Tam Thanh, Minh Tân mỗi chi hội chọn từ 3-5 hộ tham gia mô hình. Hội Phụ nữ xã Minh Thuận chủ động xây dựng mô hình “Dòng sông không rác” tại 3 thôn Phú Cốc, Phú Vinh, Bịch. Thực hiện phong trào xây dựng tuyến đường hoa và tuyến đường kiểu mẫu, Hội LHPN huyện đã phát động mỗi xã đăng ký xây dựng ít nhất một tuyến đường kiểu mẫu; vận động hội viên, nhân dân tích cực trồng cây xanh, hoa dọc đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay toàn huyện có 191 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 90,55km. Diện tích trồng hoa tại các khuôn viên công cộng là 4.000m2. Bên cạnh đó, thực hiện tiêu chí BHYT, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngành BHXH để đảm nhận làm đại lý thu BHYT. Hiện, toàn huyện có 15/18 xã, thị trấn có cán bộ hội làm đại lý thu BHYT tại xã. Trong 5 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ mua 2.426 thẻ BHYT tự nguyện.

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong số những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng NTM, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện phối hợp với ngành Nông nghiệp tổ chức các hội nghị chuyên đề hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ và chăm sóc bảo vệ cho mạ, lúa và hoa màu, hướng dẫn sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa, màu vụ xuân, thu hút 7.835 ngư­­ời dự nghe; phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng 1 lớp may, 1 lớp đan lát thủ công cho 56 hội viên phụ nữ thuộc các xã Minh Thuận, Liên Minh. Hội Phụ nữ xã Minh Tân còn tổ chức dạy các nghề truyền thống như mây tre đan, làm móc sọt xuất khẩu, móc mũ cho 150 hội viên phụ nữ với thu nhập từ 100-200 nghìn đồng/người/ngày. Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện tiếp tục khai thác và quản lý có hiệu quả các nguồn vốn vay qua các kênh như: Ngân hàng CSXH, Quỹ quay vòng làm công trình vệ sinh hộ gia đình, Quỹ TYM, vốn an ninh thực phẩm hộ gia đình… Đến nay, các cấp Hội đang quản lý trên 96,2 tỷ đồng cho 6.125 hộ vay. Hoạt động của Quỹ TYM được triển khai tại 57 cụm với 2.139 thành viên tham gia vay vốn với tổng d­­­ư nợ đạt trên 16,3 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả vốn vay đạt 99,72%. Cùng với đó, để hỗ trợ đối tượng phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp như: cho vay vốn, giúp cây giống, con giống, ngày công lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, thăm, tặng quà… Trong năm 2020, dự kiến số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội Phụ nữ các cấp giúp đỡ thoát nghèo là 53 hộ. 6 tháng đầu năm, Hội LHPN huyện trích Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” trao 85 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho hội viên phụ nữ nghèo và cán bộ Hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Phụ nữ các xã, thị trấn trích quỹ Hội và xã hội hóa thăm, tặng quà cho 533 cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 61 triệu đồng...

Thông qua các mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội LHPN huyện Vụ Bản đã góp phần cùng chính quyền, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đưa diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên