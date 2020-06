Vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Hưởng ứng chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2020”, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, hướng đến hạnh phúc và an toàn của phụ nữ và trẻ em.

Trẻ em học bơi tại Trung tâm Văn hóa và Thông tin thành phố Nam Định.

Để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ; phát động hưởng ứng chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2020”. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị; cấp huyện và cơ sở tổ chức 840 hội nghị, 207 cuộc truyền thông mời các chuyên gia, báo cáo viên của Trung ương, của tỉnh, các chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tư pháp… nói chuyện, tuyên truyền các chuyên đề về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình và trường học”; phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em… thu hút 267.993 người dự nghe. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong tỉnh như: Công an, Toà án, Viện Kiểm sát về công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020- 2022; tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 80 đồng chí là chủ nhiệm câu lạc bộ tại huyện Hải Hậu. Phát 687 cuốn tài liệu của Trung ương Hội về công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em cho 10 đơn vị huyện, thành Hội và đơn vị trực thuộc để tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia Ban chủ nhiệm dự án 4 “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”; Ban chủ nhiệm Đề án 2 “Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” đến năm 2020 và Ban điều hành bảo vệ trẻ em của tỉnh… thông qua đó tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giải quyết các vụ việc tại địa bàn, thực hiện tốt chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em”.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, Hội LHPN tỉnh và 10 huyện, thành phố đã duy trì hiệu quả hoạt động của 2.787 mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại 79% chi Hội Phụ nữ, trong đó có tiêu chí về “không có bạo lực gia đình”, “không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, các mô hình “Phòng, chống mua bán người”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em”, “Địa chỉ tin cậy”, “Nhóm trẻ gia đình”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Ông bố, bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Gia đình gương mẫu”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”... Hoạt động của các mô hình được lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó đã nâng cao nhận thức và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng và củng cố được 349 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm: an toàn cho phụ nữ và trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… Quan tâm đến đối tượng phụ nữ và trẻ em nghèo, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó có giải pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, tích cực vận động nhiều nguồn lực, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và từ chính hội viên, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý, các cấp Hội đã vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng 3.631 suất quà, trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, xây dựng mới và sửa chữa 6 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá trên 175 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động 321 triệu đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong “Tháng hành động vì trẻ em 2020”. Hội LHPN tỉnh còn xây dựng kế hoạch, đăng ký với Tỉnh ủy thực hiện giám sát chuyên đề “Các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em trong đó trọng tâm là vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em”; tổ chức thành công hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại chính sách với 79 nữ đại biểu đại diện phụ nữ các cấp trong tỉnh, qua đó bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với lãnh đạo tỉnh những vấn đề các tầng lớp phụ nữ quan tâm. Ngoài ra, các cấp Hội chủ động nghiên cứu giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền, kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đơn thư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; kịp thời nắm bắt các vụ việc tại cơ sở có liên quan đến bạo lực gia đình, buôn bán người để phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ, động viên phụ nữ, trẻ em theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội...

Với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và ý thức của phụ nữ trong thực hiện các nội dung về an toàn cho phụ nữ, trẻ em được nâng lên rõ rệt. Nhiều hoạt động, mô hình thu hút được sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên