Thực hiện hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Với nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, những tháng đầu năm 2020, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó có không ít vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài nhiều năm.

Cán bộ Cục THADS tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ trước khi thực hiện thi hành án.

Để công tác THADS đạt hiệu quả, Cục THADS tỉnh tập trung thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ thi hành án theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội và tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS; chú trọng các biện pháp giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, hạn chế tối đa việc cưỡng chế thi hành án. Cùng với đó, Cục THADS tỉnh thường xuyên kiểm tra và rà soát, xác minh phân loại án, bảo đảm thực chất, chính xác; tăng cường phối hợp của các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác THADS; chỉ đạo hướng dẫn kịp thời những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác THADS. Xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong nhiều vụ việc là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả THADS, vì vậy, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục ưu tiên cho giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS trong nhân dân. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các đương sự cũng được các Chi cục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tại địa phương. Nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài đã được cơ quan THADS địa phương giải quyết dứt điểm. Điển hình là vụ việc giữa Công ty TNHH Vận tải thương mại Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Theo đó, Công ty Tân Đại Dương có nghĩa vụ phải trả cho Ngân hàng các khoản nợ gốc còn lại, nợ lãi và các chi phí phát sinh đến ngày 20-6-2018 là hơn 981 tỷ 617 triệu đồng. Đây là vụ việc có giá trị thi hành lớn, có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Việc xác minh, kê biên, định giá, đấu giá tài sản thế chấp gặp nhiều khó khăn do các tổ chức tín dụng định giá tài sản trước khi cho vay cao hơn nhiều so với giá thẩm định khi kê biên, đấu giá nên khá khó khăn cho công tác thi hành án. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án, chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế, kê biên và tổ chức xử lý, bán đấu giá tài sản tàu Trung Thảo 18 với giá 1 tỷ 854 triệu đồng; ngày 17-6-2020 hoàn trả cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hơn 1 tỷ 750 triệu đồng sau khi trừ án phí. Số tiền còn lại, Công ty Tân Đại Dương còn phải thi hành hơn 979 tỷ 866 triệu đồng. Chi cục THADS huyện Xuân Trường ra quyết định thu hồi và quyết định ủy thác cho Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) số tiền hơn 979 tỷ 866 triệu đồng do trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Công ty Tân Đại Dương có nhiều tài sản có giá trị đảm bảo việc thi hành án.

Với các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác THADS, 6 tháng đầu năm 2020, hệ thống THADS tỉnh đã thụ lý 4.190 việc; số việc đã ủy thác có 39 việc; số việc phải thi hành là 4.151 việc. Trong đó có 3.583 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 86,32%) và 518 việc chưa có điều kiện giải quyết (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) chiếm tỷ lệ 13,68%. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 2.406 việc, đạt tỷ lệ 67,15% (tăng 315 việc, tương đương 15,07% so với cùng kỳ năm 2019). Về tổng số tiền thụ lý là hơn 1.470 tỷ 926 triệu đồng; số tiền ủy thác hơn 984 tỷ 205 triệu đồng; số tiền phải thi hành là trên 1.466 tỷ 587 triệu đồng. Kết quả xác minh, phân loại có 1.339 tỷ 3,884 triệu đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 91,3%) và hơn 98 tỷ 574 triệu đồng chưa có điều kiện giải quyết (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) chiếm tỷ lệ 8,7%. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong hơn 71 tỷ 115 triệu đồng, đạt tỷ lệ 19,8%. Số tiền chuyển kỳ sau là hơn 415 tỷ 604 triệu đồng (trừ số đã chuyển sổ theo rõi riêng).

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: “Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án, thời gian tới, Cục THADS tỉnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp cụ thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, tập trung cao vào việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đạt tỷ lệ THADS xong trên 82% về việc, trên 40% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án”. Để đạt được điều đó, Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; có kế hoạch tổ chức thi hành án cụ thể, phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của từng vụ việc trong những tháng tiếp theo; chỉ đạo quyết liệt chấp hành viên việc tổ chức thi hành án trong các đợt thi đua cao điểm; thường xuyên báo cáo về Cục những khó khăn, bất cập từ thực tiễn để được kịp thời hướng dẫn chỉ đạo giải quyết. Chú trọng công tác xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, bảo đảm chính xác, kịp thời; tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành. Kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS. Tiếp tục duy trì công tác phối hợp liên ngành; tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS và sự phối hợp của các ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ tạo sự công khai minh bạch, từng bước hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án tồn, án đọng, góp phần tích cực giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn