Những "Mạnh Thường Quân" trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Nhiều năm qua, tỉnh ta được Trung ương Hội Khuyến học biểu dương là đơn vị tiêu biểu của cụm khuyến học đồng bằng sông Hồng với 4 “đỉnh cao” là: Tỉnh có quỹ nhiều nhất, bình quân mức quỹ theo đầu người cao nhất, nhiều điển hình nhất và trao nhiều học bổng nhất. Toàn tỉnh hiện có 244 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, các trường đại học, cao đẳng với 5.385 chi hội và gần 6.000 ban khuyến học. Quỹ khuyến học trong tỉnh phát triển sâu rộng, đa dạng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018 quỹ khuyến học toàn tỉnh có 156 tỷ đồng; đến nay có 186,2 tỷ đồng, bình quân 104.500 đồng/người. Đến hết năm 2019 có 157 đơn vị có quỹ đạt 100 triệu đồng trở lên. Trong năm 2019, toàn tỉnh đã khen thưởng và trao 66.870 suất quà, 11.422 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi với tổng số tiền lên tới nhiều tỷ đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Chi 2 họ Vũ đại tộc thôn Hậu, xã Nam Cường (Nam Trực) phát thưởng cho học sinh và các cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài năm học 2018-2019.

Có được kết quả trên, bài học kinh nghiệm là không chỉ xây dựng được đội ngũ cán bộ khuyến học tâm huyết, trách nhiệm, có sức khoẻ, năng lực vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khuyến học; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền, huy động được sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên, khen thưởng, huy động đông đảo các “Mạnh Thường Quân” để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trong tỉnh phát triển. Tiêu biểu như tại huyện Trực Ninh, từ năm 2015 đến năm 2019, 12 trường học từ cấp mầm non đến trung học cơ sở của huyện đã vận động được các đơn vị như: Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau, Tổng Công ty Dầu Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 39 tỷ 700 triệu đồng để xây dựng mới, sửa chữa bổ sung cơ sở vật chất trường học; gia đình bà Đồng Thị Tiếp ủng hộ xây dựng Trường Trung học cơ sở Trực Khang 100 triệu đồng. Nhiều tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ, tài trợ cho quỹ khuyến học các cấp, tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Tuynh, xã Phương Định ủng hộ 17 triệu đồng; ông Bùi Thế Long, xã Phương Định ủng hộ 16 triệu đồng; ông Cao Xuân Hùng ủng hộ quỹ khuyến học dòng họ 12 triệu đồng; các ông: Ngô Gia Tự, Đặng Xuân Hữu, Lại Quang Minh, Vũ Mạnh Chiến ủng hộ quỹ khuyến học Trường Tiểu học Trực Mỹ 40 triệu đồng; ông Nguyễn Đức Thành ủng hộ 56,1 triệu đồng để phát thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo xã Trực Thái; ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà - Hàm Long nhiều lần ủng hộ quỹ khuyến học xã Trực Cường tổng số 70 triệu đồng… và rất nhiều cá nhân khác ủng hộ từ 10-20 triệu đồng cho quỹ khuyến học các xã: Trực Cường, Trực Phú, Trực Thắng. Tại huyện Nam Trực có ông Vũ Bá Thời ở xã Nam Cường đã nhiều năm liền vận động trao tặng học bổng cho trên 100 học sinh mồ côi cả cha mẹ nhân dịp năm học mới với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Thầy giáo Nguyễn Chí Hiếu và cô giáo Ngô Thị Ngọc Tâm là các cựu giáo chức 16 năm liền đã đỡ đầu mỗi năm 3 học sinh, cấp học bổng và sách vở cho học sinh và đã có 3 em đỗ vào đại học, trong đó có 2 em được thầy cô bố trí nơi ăn, ở đến khi ra trường có việc làm. Thầy, cô còn vận động các con ủng hộ tiền và sách vở, quần áo trị giá hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo. Đại đức Thích Thanh Việt, Chùa Tây Lạc (xã Đồng Sơn) nhiều năm liền trao tặng học bổng và quà cho 76 học sinh mồ côi cả cha mẹ trị giá trên 30 triệu đồng và đỡ đầu 3 cháu mồ côi cả cha mẹ, trợ cấp mỗi cháu 300 nghìn đồng/tháng. Ông Phạm Văn Định đang công tác ở Hà Nội là người con quê hương đã ủng hộ trao thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi và 35 cháu đỗ đại học, mỗi cháu 4,5 triệu đồng/năm; 5 năm liền ông trao thưởng và học bổng cho học sinh ở dòng họ Đào, dòng họ Phạm và Hội Khuyến học xã Nam Thanh số tiền 165 triệu đồng. Các ông: Đặng Văn Sinh, Vũ Đức Hạnh, Đoàn Văn Khương, Vũ Tiến Duật là người con xã Nam Lợi mỗi năm ủng hộ 5-10 triệu đồng/người và cấp học bổng thường niên cho 12 cháu, đồng thời vận động doanh nghiệp ủng hộ 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học xã… Bên cạnh đó, những tấm lòng hảo tâm như các ông Nguyễn Đức Du, Trịnh Hữu Thư, Hoàng Văn Nghiên, Vũ Quang Nam, bà Phạm Thị An… đã ủng hộ hàng trăm m2 đất và nhiều tỷ đồng để xây các trường học: THPT Phan Bội Châu, THCS Nam Hoa, THCS Nam Lợi, Tiểu học Nam Toàn, Mầm non Nam Hùng… Từ khi có phong trào khuyến học đến nay, Hội đồng hương xã Yên Phú (Ý Yên) tại Hà Nội hàng năm tài trợ cho Hội Khuyến học xã Yên Phú 10 triệu đồng; tài trợ cho Trường Mầm non Yên Phú 10 triệu đồng. Vào dịp tết Trung thu, ông Hà Thế Lộc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty FECON, Chủ tịch Hội đồng hương Yên Phú tại Hà Nội đã về trao học bổng cho học sinh Tiểu học, THCS Yên Phú vượt khó học giỏi từ 40 triệu đến 50 triệu đồng; tài trợ cho xã Yên Phú xây dựng một sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo cho thanh thiếu niên Yên Phú tập luyện TDTT và giao lưu thi đấu với thanh thiếu niên các xã bạn. Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty FECON tài trợ cho Hội Khuyến học huyện Ý Yên trên 100 triệu đồng; tài trợ cho Hội Khuyến học tỉnh 50 triệu đồng... Bên cạnh đó, có rất nhiều nhà tài trợ nhiều năm tiêu biểu tài trợ cho công tác khuyến học của tỉnh với số tiền ở mức cao như: Quỹ học bổng châu Á tài trợ 456 triệu đồng; Tập đoàn Bệnh viện phòng khám Đa khoa Việt Mỹ tài trợ 350 triệu đồng; Công ty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định tài trợ 330 triệu đồng; Ngân hàng NN và PTNT tỉnh tài trợ 110 triệu đồng; Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau 110 triệu đồng; Hiệp hội Dệt may Hàn Quốc tại Nam Định 120 triệu đồng... và rất nhiều nhà tài trợ khác nhiều năm liền tài trợ cho công tác khuyến học của tỉnh.

Có được kết quả đó, các cấp Hội Khuyến học đã chọn cử được những cán bộ có uy tín, tâm huyết để thực hiện công tác vận động xây dựng quỹ; đồng thời, các cấp Hội sử dụng quỹ một cách minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, tạo niềm tin cho cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp, tài trợ quỹ.

Sự ủng hộ của các “Mạnh Thường Quân” cho phong trào khuyến học, khuyến tài góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy chất lượng giáo dục đào tạo giữ vững truyền thống dạy tốt học tốt, đưa tỉnh ta trở thành một địa phương tiêu biểu toàn quốc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

Bài và ảnh: Minh Thuận