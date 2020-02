Khuyến học khuyến tài ở xã Liêm Hải

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền xã Liêm Hải (Trực Ninh) luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Do vậy, công tác khuyến học của xã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương.

Cô và trò Trường THCS Liêm Hải trao đổi bài học trong khuôn viên sinh thái của trường.

Với phương châm mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, làng là một chi hội khuyến học, nên ngay từ đầu các năm, Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo Hội Khuyến học xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường. Hội Khuyến học xã thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền vận động mọi người dân, hội viên học tập và làm theo tấm gương tự học của Bác để góp phần xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về gia đình hiếu học, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu, các cá nhân, đơn vị có nghĩa cử cao đẹp ủng hộ tài trợ cho Hội Khuyến học các cấp; vận động xây dựng quỹ khuyến học... Từ đó, tập hợp, thu hút phát triển hội viên tham gia Hội Khuyến học. Đến nay, Hội khuyến học xã có 37 chi hội và ban Khuyến học dòng họ, thôn làng, xứ họ giáo, nhà trường và gia đình. Cùng với chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Khuyến học xã đã phát động nhiều phong trào thi đua như: xây dựng quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học... Nhờ đó, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn xã không ngừng phát triển, nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia và có những cách làm hay trong việc khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác. Hội Khuyến học xã chỉ đạo các chi hội, hàng năm tại lễ phát thưởng cho con cháu có thành tích học tập tốt lồng ghép có nội dung đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” để phấn đấu thực hiện. Năm 2019 toàn xã có 1.716 hộ gia đình duy trì “Gia đình học tập”, 28 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập” (đạt tỷ lệ 100%). Đến nay tổng số quỹ khuyến học của toàn xã là 652 triệu đồng; trong đó quỹ của Hội Khuyến học xã là 8 triệu đồng, quỹ của chi hội Khuyến học dòng họ, xứ họ giáo, nhà trường là 639 triệu đồng, quỹ của chi hội khuyến học thôn làng là 5 triệu đồng. Nhiều chi hội có quỹ khuyến học cao từ 30-70 triệu đồng, điển hình như các chi hội: Họ Đinh làng Trừng Hải, Họ Đỗ (Cả) làng Tuân Lục, họ Nguyễn làng Tuân Lục, họ Bùi xóm Phúc Đình, Họ Đỗ (Hai) làng Tuân Lục. Hàng năm, Hội Khuyến học xã và các chi hội Khuyến học dòng họ, thôn làng, xứ họ giáo, các trường học tổ chức khen thưởng cho học sinh, sinh viên học giỏi, giáo viên dạy giỏi, cấp học bổng cho học sinh nghèo, con em thuộc gia đình chính sách vươn lên học khá giỏi với tổng số tiền 65-100 triệu đồng. Năm 2019, các cấp hội Khuyến học trong xã đã tổ chức khen thưởng cho 1.250 học sinh, sinh viên (tăng 246 em so với năm 2018); thưởng cho 27 giáo viên (tăng 2 người so với năm 2018). Các buổi lễ phát thưởng được chuẩn bị chu đáo, tạo khí thế thi đua dạy và học sôi nổi trong giáo viên và học sinh toàn xã. Năm học 2018-2019, kết quả giáo dục đào tạo các cấp học của xã vẫn giữ vững thành tích đứng tốp đầu huyện. Tổng kết năm học 2018-2019 toàn xã có 1.012 học sinh được khen thưởng, trong đó có 342 học sinh của trường THCS, 424 học sinh trường tiểu học, 246 cháu trường mầm non. Kết quả học kỳ 1 năm học 2019-2020, các khối 6, 7, 8 của trường THCS xã có môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đều vượt chất lượng bình quân chung của huyện. Về công tác học tập cộng đồng, năm 2019, đã mở gần 30 lớp học với 1.230 lượt người tham gia các nội dung: giáo dục pháp luật, sức khỏe, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hộ xã viên. Ngoài ra Hội Khuyến học xã còn phối hợp với các ban, ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc giáo dục trẻ em, tham gia BHYT, phòng bệnh, thực hiện các quy ước, hương ước ở khu dân cư, đặc biệt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM…

Phong trào khuyến học khuyến tài ở xã Liêm Hải phát triển mạnh đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào học tập, xây dựng cộng đồng học tập ở địa phương./.

Bài và ảnh: Minh Thuận