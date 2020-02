Tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, các hành vi vi phạm pháp luật giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm như tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ở một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tội phạm và tệ nạn cờ bạc, mại dâm; tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đất đai, tài nguyên, môi trường... còn xảy ra ở một số địa phương.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra điều kiện kinh doanh của các cơ sở cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố Nam Định.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; hàng năm, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; trên các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và loa truyền thanh ở cơ sở, lồng ghép phổ biến thông qua các hội nghị, cuộc họp, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật; tổ chức các hoạt động trong “Ngày pháp luật”... Điển hình như Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kết quả tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, gương người tốt, việc tốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Ban hành 10 biểu mẫu ký cam kết thực hiện nội dung “Ba an toàn” về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đến khoảng 85% các hộ gia đình và học sinh, sinh viên... trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào về an ninh trật tự như: “An toàn trường học”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”... gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, toàn tỉnh đã tố chức 69 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 7.235 cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính; phát hàng trăm nghìn tờ gấp pháp luật và tài liệu tuyên truyền pháp luật các loại đến người dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; chủ động các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trên các lĩnh vực như: An ninh, trật tự; trật tự an toàn giao thông; quốc phòng; văn hóa, thông tin truyền thông; xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường; nông nghiệp; thương mại, hải quan, đầu tư; thuế, ngân hàng, kho bạc; y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội. Trong đó, nổi bật là trên lĩnh vực an ninh, trật tự, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở rà soát, phát hiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo các Nghị định của Chính phủ; năm 2019 đã lập hồ sơ đưa 697 đối tượng vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 446 đối tượng vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 166 đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; cai nghiện bắt buộc; rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý 2.713 người nghiện ở 190/229 xã, phường, thị trấn. Lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; đã phát hiện, xử lý hành chính 2.662 vụ hình sự, đánh bạc, ma túy với 4.118 đối tượng. Mở các đợt kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý nhân hộ khẩu, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, trong đó xử lý hành chính 544 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Phát hiện, xử lý hành chính 224 vụ, 230 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyến, đốt pháo trái phép; thu giữ 2,763kg thuốc pháo và 533,415kg pháo các loại. Hay trên lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường, các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường; vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, đất đai hành lang bảo vệ đê điều; quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà... Trong năm 2019, toàn tỉnh đã phát hiện 70.905 vụ, việc vi phạm, phạt tiền 64,651 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Triệt phá nhiều vụ án lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh được dư luận quan tâm, đánh giá cao như: triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” tại huyện Xuân Trường, bắt, khởi tố 6 đối tượng về các tội cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc dưới hình thức lô đề; điều tra khám phá nhanh vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng tại quán karaoke Sao Băng (thành phố Nam Định); đấu tranh triệt phá 1 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa qua mạng internet tại huyện Vụ Bản...

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh, điều tra làm rõ tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng