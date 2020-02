Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Trong những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng và phát động, đăng ký thi đua từ cơ sở đến toàn đơn vị với các đợt thi đua cao điểm, ngắn ngày. Qua đó đã hướng phong trào thi đua tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra công tác sử dụng vũ khí trang bị tại Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy).

Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải có nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào “Thi đua Quyết thắng”, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo và tính tích cực chủ động của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của phong trào thi đua đề ra”. Theo đó, từng đơn vị biên phòng căn cứ vào nội dung, mục tiêu phong trào thi đua chung của tỉnh để vận dụng vào nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội dung thi đua sát thực, vừa có tính toàn diện, vừa tập trung vào những khâu trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những tồn tại yếu kém của đơn vị, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động công tác cụ thể. Đơn vị gắn chặt giữa thi đua và khen thưởng, phát huy nhân tố tích cực, đấu tranh đẩy lùi, xóa bỏ mọi biểu hiện tiêu cực; coi trọng công tác kiểm tra, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, kịp thời phổ biến kinh nghiệm hay, sáng kiến tốt để nêu gương học tập, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến để nhân rộng học tập trong toàn lực lượng. Năm 2019, nét nổi bật của phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng BĐBP tỉnh là tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Trong đó, các đơn vị biên phòng bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở, gắn với các phong trào thi đua chuyên ngành và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích. Công tác khen thưởng đã đi vào nền nếp tạo sự lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nội dung thi đua đã đề ra, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, “tiêu biểu, mẫu mực”, rèn luyện và chấp hành kỷ luật.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua đấu tranh với các loại tội phạm giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm tàng trữ, mua bán, sử dụng vật liệu nổ, tội phạm ma túy; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các đơn vị đã xác lập, kết thúc 2 chuyên án, 7 kế hoạch nghiệp vụ; đã xử lý 14 vụ, bắt 21 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý; giải quyết 1 vụ trồng cây chứa chất ma túy, tịch thu 60 cây Anh Túc; khởi tố 14 vụ án hình sự; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 79 vụ với 93 đối tượng, nộp ngân sách Nhà nước trên 752 triệu đồng trên các lĩnh vực; tịch thu 42 bộ kích điện; tuyên truyền và vận động ngư dân giao nộp 3 phương tiện vô chủ trôi dạt trên biển... Bên cạnh đó, thực hiện các kế hoạch, cán bộ các lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền 311 buổi cho gần 19 nghìn lượt người; tuyên truyền qua hệ thống các phương tiện thông đại chúng của Trung ương và địa phương về Luật Biển Việt Nam, các chính sách đối với ngư dân... BĐBP tỉnh còn phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan tổ chức triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” kết hợp với tuyên truyền biển, đảo Việt Nam cho 20 đoàn với trên 4 nghìn lượt người tham dự. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Biên giới và BĐBP, đã có 99.468 bài tham gia. BĐBP tỉnh còn tuyên truyền, vận động 350 tập thể, 1.877 hộ gia đình, 1.485 cá nhân đăng ký thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình vận động quần chúng, như các tổ tàu thuyền an toàn; tổ an ninh tự quản khu vực bến neo, đậu tàu thuyền; tiếp tục củng cố 12 mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiến tiến và an toàn về an ninh trật tự”... Ngoài ra, các đơn vị Biên phòng còn tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo với 166 suất quà, trị giá 78,5 triệu đồng; phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí 3 đợt cho trên 220 lượt người, 80 triệu đồng; phối hợp xây dựng và bàn giao 3 nhà mái ấm tình thương, trị giá 60 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP.

Với những thành tích trên, năm 2019, BĐBP tỉnh đã có 110 cá nhân được tặng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; 292 cá nhân được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Tổng kết phòng trào thi đua quyết thắng năm 2019, có 2 đơn vị được UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Cờ thi đua; 3 tập thể và 11 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 9 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 27 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 140 danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. Ngoài ra có 25 tập thể và 60 cá nhân được các cấp khen thưởng thành tích thi đua chuyên đề, đột xuất trong năm 2019./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn